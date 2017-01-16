Самедов – автор ярких высказываний. Топ цитат футболиста

Сегодня полузащитник Александр Самедов официально перешел из «Локомотива» в «Спартак». «Советский спорт» публикует самые красочные цитаты футболиста.

В пределах МКАД. Чем запомнился Самедов бывшим клубам

Самедов – критик арбитров

О пенальти в ворота своей команды: «Это бардак, ребята! Какой пенальти?! Человек прыгнул головой в мяч, а арбитр показал на точку… Когда его спросили, за что он поставил пенальти, объяснил он очень смешно»

Самедов-математи к

После поражения в мае 2016 от «Ростова»: «Абсолютно ничем соперник не удивил. Я не знаю, в чём заключается тактика «Ростова». Команда создала половину момента и умудрилась забить два гола. Я не знаю, как у них это получается, но меня точно клуб ничем не удивил»

Закрытое купе. Малоизвестные факты из жизни Александра Самедова

Самедов – специалист по анатомии

После забитого года «Спортингу»: «Очень хотел ударить ногой, но рядом с ногой оказалась только голова. Поэтому забил так, как вышло»

Самедов – философ

После незабитого года Алжиру на ЧМ-2014: «Футбол – игра момента. Так всё переворачивается в один момент»…