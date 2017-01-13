Не плачь, девчонка! Уступив в полуфинале, россиянки сохраняют шансы на «бронзу»

Хоккеистки женской молодежной сборной России Источник: ФХР

На молодежном чемпионате мира наша команда, лишенная двух лидеров, уступила американкам – 0:6. И теперь поспорит со шведками за третье место.

Как уже сообщал «Советский спорт» перед полуфиналом с США, сборная России лишилась сразу двух своих лидеров – капитана Нины Пироговой и лучшего бомбардира нашей команды Оксаны Братищевой.

Серьезнейшая потеря! Ведь в первых четырех матчах турнира наша команда забросила семь шайб. И пять из них были на счету как раз Пироговой и Братищевой.

Можно было утешаться тем, что эти девушки – вовсе не единственные козыри в составе россиянок. Главный наш туз – голкипер Валерия Меркушева – заняла место в воротах, как следует восстановившись после финала.

Меркушева уже прославилась на турнире тем, что отразила 41 бросок в битве наших с канадками (2:4). А затем пропустила всего одну шайбу в очень тяжелых матчах с чешками и шведками, где россиянки в итоге добились победы.

Напомним также, что россиянки уже дважды сыграли с американками. На групповом этапе мы им уступили со счетом 1:6.

Правда, в той встрече ворота сборной России защищала не Меркушева, а ее партнер по команде Диана Фархутдинова из СКИФА. А голом в ворота американок отличилась Дарья Белоглазова из «Руси».

Сборной России еще ни разу не удавалось побеждать сборную США ни на взрослых, ни на молодежных чемпионатах мира. На первенствах планеты для девушек до 18 лет нам случалось «лететь» в матчах с ними и 0:17.

Конечно, те времена давно прошли. Россиянки буквально за пять лет сделали стремительный рывок из второго дивизиона на пьедестал элитного. И вот уже на протяжении трех последних сезонов оспаривают звание лучшей команды Европы в битвах с чешками и шведками.

Но вот наш лучший результат со сборной США до сегодняшнего дня был 1:6. Увы, сегодня улучшить его без своих лидеров россиянкам вновь не удалось.

Американки открыли счет уже на четвертой минуте. И затем только наращивали преимущество. При счете 0:4 Меркушева покинула ворота, уступив место Фархутдиновой. Но лучше от этого не стало. Через десять минут и ее распечатали. А в итоге разгромный счет вырос до 0:6.

Соперницы имели подавляющее, шестикратное превосходство по броскам. И, конечно, это отражалось на табло.

В другом полуфинале сборная Канады встречалась с шведками. И тоже не оставила скандинавкам шансов – 6:2.

Таким образом, в финале как обычно встретятся команды США и Канады.

А за «бронзу» наши девушки поспорят со шведками, которых уже побеждали в группе – 2:1 бул. Кстати, в этом матче Пирогова и Братищева в наш состав уже вернутся. Так что ждем от наших еще одной победы.

Тем более, что за шведками должок. Год назад россиянки также сражалась с ними за бронзовые медали. И уступили 1:2.

Верим, что завтра все будет иначе!