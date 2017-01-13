Хоррор на юбилей

«Металлург» на юбилей новоселья и старый Новый год в пятницу 13-го подарил болельщикам триллер с хэппи-эндом.

КАК ЗАРИПОВ ВАРЛАМОВЫМ СТАЛ

Магнитогорск в Новый год остался без хоккея. 32 дня «сталевары» сражались на выезде. Заметим, весьма успешно – на рождественских каникулах «Магнитка» выдала четырехматчевую победную серию, став по ее итогам единоличным царем восточной горы КХЛ. А по прилету домой действующих чемпионов ждал праздник.



– Смотришь на Зарипова, а перед глазами – Евгений Варламов, – смахивая скупую слезу ностальгии, подмечали фанаты со стажем на матче «Металлурга» и «Сочи».

12 января 2007 года магнитогорцы сыграли первый матч тогда еще Суперлиги. А через полгода новый дом принес первое в своей истории «золото».



– Фу-х, уже 10 лет прошло, – выдыхает Евгений Бирюков. Защитник с 2007-го – единственный в «Магнитке», кто не менял прописки. – Вышли в форме образца того чемпионства – аж в сердце защемило. Как летит время!



Десятилетний юбилей Арены «Металлург» отмечают с размахом. Гвоздь программы: «ретро»-форма с классическим логотипом магнитогорцев со звездами и огнем на груди и иглами-по низу маек. Крой джерси – тоже особенный, ведь в те годы еще никто не слышал об анатомических свитерах. И, действительно, в таких майках Зарипов фантастически похож на Варламова. А Ярослава Хабарова издалека поди отличи от забивного тезки Кудрны. Или это только игра воображения, подогреваемая ностальгией? Как молоды мы были…

МАКСИМ ГРИЦАЙ: «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ПОМОЩЬ В РАЗВИТИИ ХОККЕЯ»

– 10 лет Арене «Металлург»… Время пролетело очень незаметно, – говорит исполнительный директор АНО ХК «Металлург» Максим Грицай. – Арена за это время окрепла, повзрослела. Увидела новые кубки и победы «Металлурга». Обрела новое оборудование: в год, когда наша команда выиграла первый Кубок Гагарина, был смонтирован современный трансляционный комплекс, позволяющий вещать в формате высокой четкости. В начале этого сезона появилась самая современная мультимедийная система, состоящая из видеокуба и светодиодной строки. Председатель Совета директоров ММК, президент клуба, Виктор Рашников – человек, благодаря которому этот стадион не только появился, но развивается, как и весь магнитогорский хоккей.



– Почему приняли решение играть в форме именно этого образца?

– Мы хотим по мере возможностей и сил сделать для себя и для болельщиков праздник. Это джерси, призванные напомнить дух того времени. Мы хотим, чтобы в этой связи такая форма стала для команды дополнительной мотивацией и своего рода намеком на то, к чему мы все стремимся в году нынешнем. Мы считаем, что эта форма вернет нас ненадолго в прошлое и станет дополнительным стимулом для новых побед.



– На день рождения принято дарить подарки. Каким вы видите лучший презент для стадиона-юбиляра?

– Мы, конечно, надеемся, что в связи с юбилеем Арены, на нас обратят внимание лидеры нашей страны. Возможно, Президент, Владимир Владимирович Путин. Ведь он уже отмечал победителей любительской Ночной хоккейной лиги целевым финансированием строительства катка в городе-чемпионе. Если бы что-то подобное получилось сейчас, были выделены средства на возведение детского катка, это стало бы огромным подарком не только для Арены и «Металлурга», но и для всего магнитогорского и уральского хоккея. Это стало бы отличным продолжением положенной Президентом традиции – поощрять не только любителей, но и профессионалов-победителей, поддерживая развитие детского хоккея.

НАГРАДА ОТ МИНИСТРА И РОВЕСНИК СТАДИОНА

Перед началом матча со «Спартаком» болельщикам скучать не приходится. В фойе – уникальная фотовыставка. На протяжении двух лет сотрудники «Магнитки» скрупулезно собирали снимки: подняли архив местной газеты, призвали делиться редкими кадрами любителей хоккея. В итоге вышла уникальная экспозиция, которую разместили в холлах стадиона: «Металлург» в карточках с 1955 года до наших дней.



Не протолкнуться и около стенда, посвященного величайшему рекорду отечественного хоккея и его автору – Сергею Мозякину. В воротах выложена цифра 429 из шайб. Столько отправил маэстро Мозякин в сетку, навеки вписав себя в историю хоккея. Фантанстическое достижение умещается на небольшом клочке искусственого льда. И еще три шайбы в виде многоточия: сегодня вечером Сергей может увеличить снайперский отрыв.





Перед началом матча правительственную награду вручает областной министр вице-президенту «Магнитки» Геннадию Величкину. Геннадий Иванович поздравляет всех с праздником и отдельно – бронзовых призеров МЧМ Григория Дронова и Илью Самсонова:



– Пока у нас есть такие парни, «Металлург» будет чемпионом!



Стартовое вбрасывание – тоже в юбилейных тонах. Шайбу бросает Тимур Наурузбаев – 10-летний мальчик, который родился в один день с Ареной –12 января 2007-го года. Естественно, он играет в детской школе «Металлург» и мечтает быть похожим на Мозякина…

КОСОВ – МАГИТОГОРСКИЙ ЯГР!

… «Спартак» изо всех сил пытается испортить праздник «сталеварам». Гол Сергея Шмелева – словно ушат ледяной воды на голову хозяев. Илья Воробьев по итогам матча с «Сочи» сделал оргвыводы: вне лавки осталась целая тройка из братьев Казионовых и Дениса Платонова. Молодежь, получившая шанс, изо всех сил старается оправдать с процентами выданный кредит доверия. Но вместо этого «Спартак» забивает еще: после подставления Александра Васильева шайба застревает в воротах. 10-й номер москвичей успевает расстроиться и обрадоваться. Все-таки гол. 0:2.



После перерыва Игорь Мирнов отправляет Василия Кошечкина в запас – 0:3. А следом глупость творит Артем Железков. Эпизод уже заигран, но молодая кровь кипит: форвард зачем-то бьет «спартаковца» головой а-ля Зинедин Зидан. И тут же получает «5+20». Самсонов героически цементирует последний рубеж, а Дронов, отбывавший штраф за непутевого товарища, выскакивает из бокса штрафников и выводит на убойную позицию Мозякина. Вот она – магнитогорская молодежь, вот он – Маэстро Мозякин! Капитан привычно едва не рвет девятку за спиной вратаря! 1:3.



До перерыва «Магнитка» подбирается вплотную к москвичам: Семин трансформирует в гол диагональный пас в большинстве. В третьем периоде «Спартак» изо всех сил пытается окопаться в обороне, но не тут-то было. Гол-шедевр на счету Ярослава Косова – форвард мхатовской паузой укладывает голкипера и шьет точно в «девять»! Магнитогорский Ягр! 3:3!



И тут «сталевары» словно достают припрятанный на лавке пулемет. «Спартак» сам рад встать к стенке: за две с половиной минуты до сирены удаляется Алексей Бондарев. Мозякин хладнокровно стреляет в пустой угол – 4:3. Филиппи добивает отчаянно пытающихся спастись москвичей, с лопаты поражая пустые ворота. 5:3. Ну и «контрольный в голову» – за две секунды до сирены Косов оформляет дубль!

Кошмар на московской улице – а как вы хотели в пятницу, 13-го числа?..