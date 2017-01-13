Хоррор на юбилей
«Металлург» на юбилей новоселья и старый Новый год в пятницу 13-го подарил болельщикам триллер с хэппи-эндом.
КАК ЗАРИПОВ ВАРЛАМОВЫМ СТАЛ
Магнитогорск
в Новый год остался без хоккея. 32 дня
«сталевары» сражались на выезде. Заметим,
весьма успешно – на рождественских
каникулах «Магнитка» выдала четырехматчевую
победную серию, став по ее итогам
единоличным царем восточной горы КХЛ.
А по прилету домой действующих чемпионов
ждал праздник.
– Смотришь на Зарипова,
а перед глазами – Евгений Варламов,
– смахивая скупую слезу ностальгии,
подмечали фанаты со стажем на матче
«Металлурга» и «Сочи».
12 января 2007 года магнитогорцы сыграли первый матч тогда еще Суперлиги. А через полгода новый дом принес первое в своей истории «золото».
– Фу-х, уже 10 лет прошло, –
выдыхает Евгений Бирюков.
Защитник с 2007-го – единственный в
«Магнитке», кто не менял прописки. –
Вышли в форме образца того чемпионства
– аж в сердце защемило. Как летит
время!
Десятилетний юбилей Арены «Металлург» отмечают с размахом. Гвоздь программы: «ретро»-форма с классическим логотипом магнитогорцев со звездами и огнем на груди и иглами-по низу маек. Крой джерси – тоже особенный, ведь в те годы еще никто не слышал об анатомических свитерах. И, действительно, в таких майках Зарипов фантастически похож на Варламова. А Ярослава Хабарова издалека поди отличи от забивного тезки Кудрны. Или это только игра воображения, подогреваемая ностальгией? Как молоды мы были…
МАКСИМ ГРИЦАЙ: «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ПОМОЩЬ В РАЗВИТИИ ХОККЕЯ»
–
10 лет Арене
«Металлург»… Время пролетело очень
незаметно, – говорит исполнительный
директор АНО ХК «Металлург» Максим Грицай.
– Арена за это время окрепла, повзрослела.
Увидела новые кубки и победы «Металлурга».
Обрела новое оборудование: в год, когда
наша команда выиграла первый Кубок
Гагарина, был смонтирован современный
трансляционный комплекс, позволяющий
вещать в формате высокой четкости. В
начале этого сезона появилась самая
современная мультимедийная система,
состоящая из видеокуба и светодиодной
строки. Председатель Совета директоров
ММК, президент клуба, Виктор Рашников
– человек, благодаря которому этот
стадион не только появился, но развивается,
как и весь магнитогорский хоккей.
–
Почему приняли решение играть в форме
именно этого образца?
– Мы хотим по мере возможностей и сил сделать для себя и для болельщиков праздник. Это джерси, призванные напомнить дух того времени. Мы хотим, чтобы в этой связи такая форма стала для команды дополнительной мотивацией и своего рода намеком на то, к чему мы все стремимся в году нынешнем. Мы считаем, что эта форма вернет нас ненадолго в прошлое и станет дополнительным стимулом для новых побед.
–
На день рождения принято дарить подарки.
Каким вы видите лучший презент для
стадиона-юбиляра?
– Мы, конечно, надеемся, что в связи с юбилеем Арены, на нас обратят внимание лидеры нашей страны. Возможно, Президент, Владимир Владимирович Путин. Ведь он уже отмечал победителей любительской Ночной хоккейной лиги целевым финансированием строительства катка в городе-чемпионе. Если бы что-то подобное получилось сейчас, были выделены средства на возведение детского катка, это стало бы огромным подарком не только для Арены и «Металлурга», но и для всего магнитогорского и уральского хоккея. Это стало бы отличным продолжением положенной Президентом традиции – поощрять не только любителей, но и профессионалов-победителей, поддерживая развитие детского хоккея.
НАГРАДА ОТ МИНИСТРА И РОВЕСНИК СТАДИОНА
Перед
началом матча со «Спартаком» болельщикам
скучать не приходится. В фойе – уникальная
фотовыставка. На протяжении двух лет
сотрудники «Магнитки» скрупулезно
собирали снимки: подняли архив местной
газеты, призвали делиться редкими
кадрами любителей хоккея. В итоге вышла
уникальная экспозиция, которую разместили
в холлах стадиона: «Металлург» в карточках
с 1955 года до наших дней.
Не протолкнуться и около стенда, посвященного величайшему рекорду отечественного хоккея и его автору – Сергею Мозякину. В воротах выложена цифра 429 из шайб. Столько отправил маэстро Мозякин в сетку, навеки вписав себя в историю хоккея. Фантанстическое достижение умещается на небольшом клочке искусственого льда. И еще три шайбы в виде многоточия: сегодня вечером Сергей может увеличить снайперский отрыв.
Перед началом матча
правительственную награду вручает
областной министр вице-президенту
«Магнитки» Геннадию Величкину. Геннадий
Иванович поздравляет всех с праздником
и отдельно – бронзовых призеров МЧМ
Григория Дронова и Илью Самсонова:
–
Пока у нас есть такие парни, «Металлург»
будет чемпионом!
Стартовое вбрасывание – тоже в юбилейных тонах. Шайбу бросает Тимур Наурузбаев – 10-летний мальчик, который родился в один день с Ареной –12 января 2007-го года. Естественно, он играет в детской школе «Металлург» и мечтает быть похожим на Мозякина…
КОСОВ – МАГИТОГОРСКИЙ ЯГР!
…
«Спартак» изо всех
сил пытается испортить праздник
«сталеварам». Гол Сергея Шмелева
– словно ушат ледяной воды на голову
хозяев. Илья Воробьев
по итогам матча с «Сочи» сделал оргвыводы:
вне лавки осталась целая тройка из
братьев Казионовых
и Дениса Платонова.
Молодежь, получившая шанс, изо всех сил
старается оправдать с процентами
выданный кредит доверия. Но вместо этого
«Спартак» забивает еще: после подставления
Александра Васильева
шайба застревает в воротах. 10-й номер
москвичей успевает расстроиться и
обрадоваться. Все-таки гол. 0:2.
После
перерыва Игорь Мирнов
отправляет Василия Кошечкина
в запас – 0:3. А следом глупость творит
Артем Железков.
Эпизод уже заигран, но молодая кровь
кипит: форвард зачем-то бьет «спартаковца»
головой а-ля Зинедин Зидан.
И тут же получает «5+20». Самсонов
героически цементирует последний рубеж,
а Дронов,
отбывавший штраф за непутевого товарища,
выскакивает из бокса штрафников и
выводит на убойную позицию Мозякина.
Вот она – магнитогорская молодежь, вот
он – Маэстро Мозякин! Капитан привычно
едва не рвет девятку за спиной вратаря!
1:3.
До перерыва «Магнитка» подбирается
вплотную к москвичам: Семин
трансформирует в гол диагональный пас
в большинстве. В третьем периоде «Спартак»
изо всех сил пытается окопаться в
обороне, но не тут-то было. Гол-шедевр
на счету Ярослава Косова
– форвард мхатовской паузой укладывает
голкипера и шьет точно в «девять»!
Магнитогорский Ягр! 3:3!
И тут «сталевары» словно достают припрятанный на лавке пулемет. «Спартак» сам рад встать к стенке: за две с половиной минуты до сирены удаляется Алексей Бондарев. Мозякин хладнокровно стреляет в пустой угол – 4:3. Филиппи добивает отчаянно пытающихся спастись москвичей, с лопаты поражая пустые ворота. 5:3. Ну и «контрольный в голову» – за две секунды до сирены Косов оформляет дубль!
Кошмар на московской улице – а как вы хотели в пятницу, 13-го числа?..
Матч
Металлург Мг - Спартак - 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)
Голы:
Шмелёв (Бобров), 2:20 (0:1). Васильев (Глазачев, Мирнов), 11:08 (0:2 - бол.). Мирнов (Глазачев, Васильев), 21:10 (0:3). Мозякин 27:17 (1:3). Сёмин (Ли, Зарипов), 37:17 (2:3 - бол.). Косов (Калетник, Сантала), 52:24 (3:3). Мозякин (Зарипов, Ли), 57:43 (4:3 - бол.). Филиппи (Бирюков, Коварж), 59:06 (5:3 - п.в.). Косов (Калетник, Ли), 59:58 (6:3).
Место и дата
13 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция