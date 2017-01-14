Кто круче: Vespa или «КАМАЗ»?

«Советский спорт» рассказывает, как крупнейшие автомобильные компании выясняют с помощью «Дакара», чьи машины круче.



В мире автоспорта любой знает, что все рекорды по количеству побед на «Дакарах» принадлежат команде «КАМАЗ-Мастер». Но далеко не все задумывались над тем, с какой конкуренцией сталкиваются российские грузовики с синими кузовами и логотипом ВТБ на бортах. «Советский спорт» рассказывает об обратной стороне знаменитого ралли – гонке инженеров и механиков.

БИТВЫ АВТОГИГАНТОВ



В конце 80-х эти модифицированные «Пежо» были главными звездами «Дакара»



«Дакар», как и любое автоспортивное событие мирового уровня – прекрасная площадка для производителей, чтобы доказать: именно их автомобили лучше! Доказать, само собой, в первую очередь болельщикам, каждый из которых – потенциальный покупатель. Отдача колоссальная – даже при затратах на команду и участие в десятки миллионов долларов, можно в итоге получить гораздо больше. Так что на протяжении всей истории ралли-рейда ведущие автомобильные компании стремились так или иначе засветиться на «Дакаре».



Правда, получалось не у всех.

В разные годы успех сопутствовал разным командам. В конце 80-х и начале 90-х балом правили французы – «Пежо» и «Ситроен» собрали на двоих 8 титулов. Любопытно, что выставляли они даже не внедорожники – Peugeot 205 и 405, как и Citroen ZX являлись обычными хетчбеками и седанами. Хотя, конечно, с серийными автомобилями машины, выступавшие в «Дакаре», имели мало общего. Разве что внешний облик. Позже наступила эра Mitsubishi с их легендарным Pajero, затем начал доминировать Volkswagen, активно продвигавший на рынок Touareg, следом – MINI, а предыдущий «Дакар» снова выиграл Peugeot. В грузовом зачете тоже были свои эпохи – от «Мерседеса» через «Татру» до «КАМАЗа», который доминирует в легендарном ралли-рейде последние почти два десятка лет.

Правда, случались и забавные моменты. Так, в 1999 и 2000 годах всех автопроизводителей посрамил француз Жан-Луи Шлессер, выигравший марафон на багги собственной конструкции (правда, с двигателем «Рено»). Впрочем, у бывшего пилота «Формулы-1» были и средства, и связи, и ресурсы, чтобы собрать идеальную машину. И то, продержался он недолго – смекнув, за счет каких решений Шлессер сумел прийти к победе, в той же Mitsubishi быстренько довели свои «Паджеро» до ума – и выиграли пять «Дакаров» кряду.



Жан-Луи Шлессер сумел выиграть ралли на машине собственной конструкции



ТЕХНИКА УСПЕХА

По большому счету, у тех машин, что выступают на «Дакаре», с их серийными прообразами ничего общего кроме названия нет. Даже внешнее сходство уже не обязательно. А уж конструкция…

Соблюсти баланс между мощностью, скоростью и надежностью – главное правило в любом автоспорте. Тем более – в «Дакаре», который предлагает технике и пилотам такие испытания, с которыми больше не столкнешься нигде. Конструкцию усиливают всеми возможными способами. Рессоры от БМД (боевая машина десанта) на «КАМАЗе»? Легко! Другие просто не выдержат нагрузок, с которыми приходится сталкиваться по ходу марафона. Пластиковый кузов для облегчения веса – тоже обыденность. Увеличенные до 400 л (на внедорожниках) топливные баки – суровая необходимость. Двигателям повышают мощность всеми доступными способами – турбины, компрессоры, «прокачанные» системы охлаждения. Крутящий момент важен не меньше количества «кобылок». Правда, важно не перейти грань. Например, на «КАМАЗе» в середине 90-х установили монструозный двигатель на 1050 л.с. В итоге железное сердце буквально разрывало трансмиссию, неспособную «переварить» такой поток мощности. В 1998-м году это привело к сходу.

Организаторы тоже часто подкидывают новые проблемы. Так, в 2002 году FIA ввело запрет на участие в «Дакаре» грузовиков со среднемоторной компоновкой. Именно такая была у «КАМАЗа» в угоду оптимальной развесовке. И все бы ничего, однако правила стали известны всего-то за полгода до старта гонки. Инженерам российской команды пришлось работать максимально интенсивно, чуть ли не с нуля перестраивая грузовик. Испытания велись день и ночь, давались трудно. С полигона новый «КАМАЗ», рождаясь в муках, почти ни разу не уехал своим ходом. Но – успели! Довели! Сделали! И в итоге Владимир Чагин выиграл очередное «золото».



Эту машину пришлось полностью переделать за полгода до старта, но и это не помешало Чагину выиграть

Конечно, большинство тех технологий, что применяются в «Дакаре», не используют в обычном производстве. Однако прогресс неумолим. И лучшие решения по повышению мощности двигателей, улучшения работы трансмиссии, подвески, всех остальных агрегатов так или иначе доходят до серийного автопрома. Вы же заметили, что машины за последние лет 30 в целом стали куда надежнее? В это тоже есть заслуга «Дакара».

«НИВА» НА «ДАКАРЕ»



Эти модифицированные «Нивы» успешно боролись за призовые места

Не все знают, но в начале 80-х на «Дакаре» вполне успешно выступали наши «Нивы». Советская пресса подавала это как достижение отечественного автопрома, хотя на самом деле сам АвтоВАЗ прямого отношения к тем успехам не имел. Французские пилоты Жан-Клод Бриавон и Андре Делиар сами доводили свои «Нивы» до ума, основательная дорабатывая раллийную версию. И в итоге трижды попали в призеры - в 1981-м заняли 3-е место, в 1982-1983 годах – 2-е. Впрочем, заслуг удачной конструкции первого серийного внедорожника в мире умалять тоже не будем. Не зря «Нива» до сих пор так популярна среди фермеров по всей Европе от Испании до Швеции.



А ЕСЛИ УДИВИТЬ?



Самые необычные участники ралли – скутеры «Веспа»

Необычных машин тоже хватало. И не только, кстати, машин. Больше всех удивила команда Vespa, которая на «Дакар»-1980 выставила сразу 4…. мотороллера! Классических таких мотороллера, на которых обычно развозят пиццу. Их даже особо не дорабатывали под тяжелые условия марафона. Два гонщика, правда, сошли. Но два доехали до финиша! Правда, к тому моменту гонка не просто закончилась – остальные участники разве что не успели разлететься по домам.



В 2007-м сюрприз преподнесли два амбициозных парня – братья Маркесы. На старт ралли-рейда они вышли, управляя Citroen 2CV… 1963 года! Знаменитый «гадкий утенок» смотрелся, мягко говоря, необычно на фоне заводских спортпрототипов. Конечно, его переработали – усилили шасси, подвеску, поставили мотор от «Тойоты». Но доехать до финиша это не помогло – Маркесы протянули всего 4 этапа.

А в 80-х вовсю куражился француз Тьерри де Монгорже. Для начала он поспорил с друзьями, что проедет «Дакар» на своем роскошном «Роллс Ройсе». К старту подготовился основательно – в машину вварили каркас безопасности, добавили систему полного привода от «Тойоты» и 350-сильный двигатель Chevrolet, из салона убрали все лишнее, чтобы максимально снизить вес… В общем, от самого «Роллса» остались только название да кузов. Но успеха такие «издевательства» над дорогим автомобилем не привели – на «Дакаре»-1981 Монгорже дисквалифицировали за нарушение правил.

Тремя годами позже он же выехал на старт марафона на настоящем монстре – 6-колесном Julles II Proto. Увы, уникальный прототип, оснащенный двигателем Chevrolet и трансмиссией от Porsche 935, до финиша не доехал – подвела поломка шасси.

ЦИФРЫ



Мотоциклам KTM принадлежит уникальное достижение – они не проигрывают уже 15 лет подряд

Миллионы в свои заводские команды «Дакара» вкладывали многие компании, но лишь единицам удалось конвертировать эти деньги в успех. При этом отдельные производители делали это столько раз, сколько остальным и не снилось . Так, мотоциклы австрийской KTM не знают поражений в марафоне с 2001 года. А «КАМАЗ» собрал 13 титулов в зачете грузовиков – больше, чем Mercedes и Tatra вместе взятые.