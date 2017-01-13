И клюшкой, и мягким местом…

Сибиряки уступили в важном для себя матче и не сумели подняться в зону плей-офф. Не выручил гостей вратарь Дэнни Тэйлор, чудесным образом восстановившийся после сотрясения мозга за два дня.

Как же цепляются иные легионеры за КХЛ. В среду в Череповце вратарь «Сибири» Дэнни Тэйлор, перешедший в разгар сезона из «Медвешчака», получил шайбой в голову. Постарался свой же защитник Константин Алексеев – по борту сильно вбрасывал шайбу в зону «Северстали» и перестарался, а сидевший на банке Тэйлор потерял бдительность, забыл о маске и получил сотрясение мозга.

- Мы потеряли вратаря на месяц, - поспешила сообщить пресс-служба «Сибири».

Какого же было удивление¸ когда фамилия канадца фигурировала в заявке на матч с ЦСКА. И не просто фигурировала – Тэйлор вышел на лед.

Выяснилось, что спустя двое суток вратарь сам подошел к тренерам и сказал, что готов играть. Несмотря на звон в ушах.

Вспоминается, как в эпоху Джона Торчетти уговаривали выйти на плей-офф со СКА лидера ЦСКА Александра Радулова, получившего сотрясение мозга, но услышали решительное «нет».

Тэйлору же сейчас не до травм и болезней, канадцу нужно хорошо играть, чтобы получить новый контракт на следующий сезон. А его команде кровь из носа нужны победы и очки, чтобы выломать дверь в зону плей-офф. Отставание от идущего на Востоке восьмым «Адмирала» минимальное – два очка.

Под грузом ответственности нервничает главный тренер сибиряков Андрей Скабелка, прошедший школу мэтров Виктора Тихонова и Петра Воробьева. Назначил тренировку на 1 января, прессует за ошибки уставших лидеров. Недавно раскритиковал двух «Ш» - Сергея Шумакова и Максима Шалунова, вернувшихся из сборной с Кубка Первого канала. Досталось за ошибки в проигранном матче московскому «Динамо» рекордсмену лиги по блокированным броскам Федору Белякову. Его даже «дисквалифицировали» на домашний матч с «Витязем», а в Череповце урезали игровое время.

Признаться, я надеялся увидеть на посту номер один Алексея Красикова, едва ли не в одиночку обыгравшего ЦСКА 20 октября в Новосибирске. Без малого 50 раз красно-синие обстреляли его ворота и уступили 2:3 по буллитам. Кстати, с конца декабря в «Сибири» появился третий вратарь – Иван Налимов из Владивостока. Но пока ни один из стражей ворот не впечатляет. Заменить выбывшего до конца сезона Александра Салака им не под силу.

Для главного тренера ЦСКА Дмитрия Квартальнова вратарской проблемы не существует. В последнее время Илья Сорокин и Виктор Фаст выходят по очереди, не давая ни малейшего повода усомниться в своей квалификации и надежности. А ведь одноклубники работенку им подкидывают.

В первом периоде защитник Александр Кутузов, отправившийся на ЧМ-2014 из «Сибири», за удар в голову на 12 минут сел в штрафной бокс, заставив Сорокина в тревожные для хозяев минуты меньшинства показать мастерство.

Вспоминается, как робко выглядела «Сибирь» в прошлом сезоне в гостях у ЦСКА. Хотя ходила среди лидеров Востока. Гости тогда в одни ворота уступили в силовой борьбе и на ключевых вбрасываниях.

Помня об этом, Скабелка добавил ударному звену килограммов, выпустив в тройке с Шумаковым и Шалуновым гренадера Евгения Артюхина. Этот ход оказался палкой о двух концах. По броскам и вбрасываниям установилось примерное равновесие, однако именно бывший капитан сибиряков заехал в площадь ворот, когда шайба затрепыхалась в сетке после броска Георгия Мишарина. Судьи аннулировали гол. На медиакубе остались цифры 1:0.

А открыл счет с передачи Андрея Светлакова Максим Мамин, которому в день игры исполнился 21 год. В следующем сезоне автор гола не прочь попробовать силы в НХЛ. Во «Флориде» его давно ждут.

Казалось, матч завершится рабочей сухой победой хозяев. Но в ход борьбы вмешался его коварство рикошет. После наброса Зака Бойчака на ворота Сорокин отбил шайбу перед собой, та угодила в мягкое место Кутузова и запорхнула в сетку. К удивлению Скаблеки.

Армейского вратаря стало откроено жалко – сколько таких «бабочек» влетело за неполный сезон в его рамку: автогол в Ярославле, да и в Новосибирске первую шайбу хозяева забили после рикошета от конька защитника красно-синих.

Но еще досаднее было за Кутузова. Но минский чемпион не пал духом и буквально через пару минут стал соавтором победного гола. Его бросок Тэйлор парировал. Но не в мягкое место, а точно на клюшку Дмитрия Кугрышева. Некогда лидер атак «Сибири» не пожалел вратаря и свою бывшую команду, в которой при тренере Квартальнове сделал себе имя.