Игровая империя Джонатана Fatal1ty, первой звезды из мира киберспорта

Современные турниры по виртуальным дисциплинам приучили нас к огромным призовым фондам. Но так было не всегда. Сегодня мы расскажем о человеке, который смог изменить отношение людей к киберспорту, а затем построить игровую империю вокруг своего имени.



История самого известного игрока в Quake началось 26 февраля 1981 года, когда в американской глубинке появился на свет обычный мальчик. Для человека, родившегося в Канзасе, типичным занятием должен был стать выпас домашнего скота, однако Джонатан Уэндел выбрал другой путь. В начальной школе наш герой впервые познакомился с компьютером и понеслось. Впоследствии Джонатан скажет, что игры забрали у него детство. С другой стороны, он никогда не увлекался сигаретами, алкоголем или наркотиками — и именно игры, по мнению Fatal1ty, спасли его от этого.



«Я любил всё, что было связанно со спортом, любые игры. Любил по-настоящему. Я никогда не был так сильно увлечён виртуальным миром, мне очень нравился спорт. Это продолжалось до того момента, пока соревновательный фактор компьютерных игр не возрос до предела» — отметил Джонатан в недавнем интервью.

Его путь к славе — история про то, как важно заниматься тем, что ты любишь. В 12 лет Джонатан был ярым фанатом файтинга Mortal Kombat. Он играл настолько мастерски, что мог положить жетон в игровой автомат и играть 2—3 часа без доплаты. Вот почему в один прекрасный день он взял себе псевдоним Fatal1ty — по аналогии с названием добивающего приема из Mortal Kombat. В начале своей, пока еще любительской, карьеры он занимает четвертое место на турнире по консольным играм. Через три года Джонатан завоевывает первое место на турнире по Quake1, хотя победа далась ему всего с разрывом в одно очко, он понял, что это стоящее занятие. В старших классах школы Уэндел приступает к активным тренировкам.



Следующим шагом к вершине стал турнир в американском городе Уичито, где участвовало около 130 человек. Джонатан занимает в нем первое место, не проиграв по ходу турнира ни одной игры. В определенный момент Уэнделу в руки попадает анонс турнира CPL в дисциплине Quake 3. В подобные игры он играл на протяжении нескольких лет, и снова не смог устоять – он начинает упорные тренировки, уделяя им от 8 до 10 часов в день. Именно так выглядела его подготовка к турниру Frag3, где приз за первое место составлял 10 тысяч долларов. Выступление на этом соревновании приносит ему первый крупный выигрыш – $4 000 за третье место. В это же время Fatal1ty становится профессионалом, вступив в организацию Cyberathlete Professional League.



А уже две недели спустя он получает приглашение на турнир в Стокгольме, где ему предстоит защищать честь США. В итоге Джонатан занимает на нём первое место, не проиграв ни одного матча. Вся элита мирового рейтинга была повержена доселе никому не известным американцем. После этого его имя стало греметь по всему миру. В апреле 2000 года Джонатан подтверждает свою репутацию лучшего игрока в мире, выигрывая Razer CPL, и обогащаясь на 40 тысяч долларов. Перед турниром Уэндел тренировался на износ: ежедневные игры от 8 до 14 часов позволили ему выиграть чемпионат без единого поражения.



Сейчас Джон ведет очень активную жизнь. На фото с болидом, посвященном игре Doom





После того как игровая карьера Джонатана завертелась с головокружительной скоростью у него, незадолго до турнира Babbages CPL в декабре 2000-го, умерла собака и появились проблемы в семье. И это сказалось, так как на турнире он занял всего лишь седьмое место. А уже через пару месяцев упорных тренировок он возвращается на вершину – выигрывает CPL Australia, завоевывает бронзу в рамках CPL Holland, и занимает вторые места на турнирах Quakecon 2001 и CPL Brazil. Джонатан завершает 2001-й год великолепной победой на CPL World Championships в дисциплине Aliens versus Predator 2, и получает 40 тысяч долларов и стильный Ford Focus.





Стоит отметить, что Fatal1ty показывал хорошие результаты сразу в нескольких игровых шутерах. Основная часть его достижений — победы в одиночных дисциплинах, таких как Quake III Arena, Painkiller и Unreal Tournament 2003. Он также участвовал в турнирах по Counter-Strike и Call of Duty. На протяжении своей 13-ти летней карьеры он занимал пьедестал на многих турнирах, а общий заработок составил около 500 тысяч долларов, что до рекордных призовых The International по Dota 2 было самым высоким показателем в мире.

Популярность Джонатан Уэнделла росла с каждым выигранным соревнованием. О нем писали профильные и непрофильные издания, такие как Time, The New York Times, Forbes и другие. В марте 2003 года телеканал MTV снял Уэндела в одной из серий «True Life». Эпизод готовился в различных штатах США и был документальным: в нем Джонатан на протяжении пятидесяти минут рассказывает о своей жизни и подготовке к крупному турниру.





Несмотря на все свои успехи, Джонатан суеверен. Он очень осторожно делал прогнозы по поводу выступлений на текущих соревнованиях. Уэндел повсюду таскал с собой плюшевого тигра, который якобы приносил ему удачу, также перед каждой игрой слушал музыку, чтобы сосредоточиться.



После завершения игровой карьеры Джонатан активно ездит по игровым выставкам и делится своим опытом с начинающими игроками. В своих интервью Fatal1ty особенно подчеркивает значение таких площадок как Twitch, которые по его словам позволяют зрителям и игроку общаться на более личном уровне, а также отвечать на вопросы в режиме реального времени. Кстати, сам Джонатан активно стримит, например, матчи Overwatch и его трансляции пользуются большой популярностью.



Джонатан и поныне активно занимается спортом. Он предпочитает такие дисциплины как баскетбол, теннис, гольф и бильярд. «Он считает занятия спортом неотъемлемой частью своей программы тренировок, так как они поддерживают и развивают координацию рук и зрения, а также быстроту реакции», — отмечают его друзья.

Tough Tuesday with friend Brie @liquidlv -Girls are funny every time you get your camera phone out! #TurntUpTuesday Фото опубликовано @fatal1tygg Май 20 2014 в 4:38 PDT

Помимо успешной киберспортивной карьеры, Уэндел оказался еще более успешным в бизнесе. В 2003 году он открыл компанию, которую назвал Fatal1ty Inc., и теперь продает под этим брендом различную компьютерную периферию и «железо». Школьный товарищ Уэндела помог ему сделать сайт и придумать фирменное лого — скрещенные в форме буквы «F» торнадо и молнию. Бренд «Fatal1ty» используют ABIT, ASRock, Creative Labs и Zalman для продвижения геймерских девайсов. В сотрудничестве с ведущими компаниями по производству компьютерных принадлежностей, он постоянно расширяет свой собственный ассортимент продукции. Кстати, лого Fatal1ty появляется только на самых производительных комплектующих своего времени, сделанных специально для геймеров. Кроме «железного» бизнеса Уэндел выпускает одежду и разрабатывает форму для некоторых киберспортивных команд. Джонатан постоянно находится в партнерских отношениях с мировыми лидерами в производстве материнских плат и видеокарт. Его имя используют как бренд, чтобы привлечь больше внимания к новинкам компании, так как Fatality — знак качества в мире компьютерных игр.



Помимо всего прочего Джонатан принимает участие в благотворительных акциях.





Сегодня у него есть собственный большой дом в Лас-Вегасе и четыре автомобиля. Он живет в нем со своей подругой Лаурой, ездит по разнообразным игровым форумам и наслаждается жизнью. Возможно, когда-нибудь Fatal1ty перестанет заниматься рекламой, продвижением различных брендов, и примет решение вернуться в компьютерный спорт, чтобы вновь показать всем, кто является королем FPS. Возможно, это произойдет уже совсем скоро, сразу после выхода Quake Champions.