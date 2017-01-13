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Смели «Милан». ЦСКА прервал серию поражений в Евролиге

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Милош Теодосич (с мячом)
Милош Теодосич (с мячом)Источник: «Советский спорт»

Разгромив на домашнем паркете гостей из Италии, столичные армейцы одержали первую победу после трех проигранных матчей подряд.

Три года назад «Милан» бился в плей-офф за место в «Финале четырех». Который, кстати, в том сезоне – 2013-2014 – проходил в Милане. В итоге – не пробился. Но все равно одни из лидеров Серии А считались претендентами на место в тройке лучших в главном клубном турнире континента.

Как много воды с тех пор утекло!

У ЦСКА с «Миланом» была похожая статистика перед их очной встречей во втором круге регулярного чемпионата. Похожая – но с точностью наоборот. Армейцы – 12 побед, 4 поражения. «Милан» - 4 победы, поражений - 12. Какая, казалось бы, интрига в этом матче? К тому же – в Москве. Ее б и не было, если бы красно-синие не смазали переход из прошлого года в новый. Тремя проигранными встречами подряд.

Сначала – «Фенербахче». Дома, с овертаймом. Потом – «Црвена Звезда» - на выезде. Затем – «Реал», и опять – в гостях. Серия поражений затянулась… Не вспомнишь, когда сильнейший клуб Европы так неудачно выступал на протяжении ряда встреч. Да, было. Но – давно. А тут… Хочешь – не хочешь, вера в собственные силы пошатнется.

- После трех поражений предстоящая игра приобретает для нас особенную важность, - признавал Димитрис Итудис. – И нам, определенно, стоит избежать повторения многих вещей, которые привели к плохим результатам в предыдущих матчах. Миланцы – хорошая команда. Однако, при всем уважении к соперникам, все в этой встрече зависит от нас.

С наставником ЦСКА было тяжело не согласиться. Впрочем… Когда бы что-то не зависело от самих армейцев?

К счастью, проблемы с травмами команду отпустили. Вернулись в строй все лидеры. Нандо Де Коло, потеряв месяц перед Новым годом, постепенно набирает форму. Немного разыгрался Джоэл Фрилэнд. До сих пор лечится Павел Коробков – восстановиться после операции на колене не так-то просто. Но без его усилий можно справиться. Тем более – с нынешним «Миланом».

Заряд спортивной злости делает свое дело. Первая четверть – форменный разгром. Никита Курбанов, Кайл Хайнс, Виктор Хряпа - передняя линия хозяев уверенна в атаке, выводя ЦСКА вперед (8:1). Зоран Драгич (знакомый нам по «Химкам») и Крунослав Симон (привет, «Локомотив-Кубань») силятся что-то сделать за гостей, но выходит плохо. 7 очков за стартовую четверть – все достижения «Милана». А к большому перерыву разрыв только растет. Милош Теодосич, Андрей Воронцевич, Дмитрий Кулагин, Джеймс Огастин… За поражения в предыдщих матчах на себя злы все! Так что летят, летят мячи в кольцо «Милана», решая вопрос о победителе к исходу первой половины встречи. Лишь в третьей четверти гостям немного удается перевести дыхание – только затем, чтобы отправиться в нокаут в последней десятиминутке.

СТАТИСТИКА

Евролига. Регулярный чемпионат

Матч

ЦСКА - Милан - 101:64

Место и дата

13 января 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

Матч

УНИКС - Бамберг - 63:58

Состав

УНИКС: Лэнгфорд (27), Уильямс (13)

Бамберг: Стрелникс (13), Миллер (12)

Место и дата

12 января 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

Положение лидеров. 1. ЦСКА – 13 побед, 4 поражения. 2. Олимпиакос (Греция) – 12-5. 3. Реал (Испания) – 11-5. 4. Баскония (Испания) – 11-6. 5. Фенербахче (Турция) – 10-7. 6. Панатинаикос (Греция) – 9-7. 7. Црвена Звезда (Сербия) – 9-8. 8. Дарушафака (Турция) – 9-8… 11. УНИКС – 7-10.
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