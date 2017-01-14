«МЮ» и «Ливерпуль» сыграют вничью. Прогноз на 21-й тур АПЛ

«Советский спорт» дает прогноз на 21-й тур АПЛ.

15:30. «Тоттенхэм» - «Вест Бромвич»

«Тоттенхэм» вернулся! Уверенная победа над «Челси» (2:0), которую мы, кстати, предрекали, стала пятой подряд для «шпор». Ушли проблемы с позиционным нападением, раззабивались Алли и Кейн, а, наверное, лучшей прессинг в лиге никуда и не девался. В общем, нас ждет уверенная победа хозяев.

Прогноз: 2:0

18:00. «Сандерленд – «Сток Сити»

В матче против «МЮ» (0:3) «Сандерленд» мне понравился. До первого гола они создавали моменты, правда, пропустив, посыпались. В домашней игре с «Ливерпулем» (2:2) команда Мойеса тоже смотрелась неплохо. В общем, дома они опасны. Но «Сток» не хуже – ни по составу, ни по игре, ни по тренеру. И будет ничья.

Прогноз: 1:1

18:00. «Вест Хэм» - «Кристал Пэлас»

В «Вест Хэме» не все в порядке с атмосферой – лучший игрок команды Димитри Пайет отказывается играть за клуб, ожидая трансфера. Клуб же продавать никого не намерен. Пока. Но на фоне разгромного поражения в Кубке Англии от «Манчестер Сити» (0:5) эта ситуация может негативно сказаться на игре «Вест Хэма», которая и до этого не была надежно выстроена. Другое дело, что у Сэма Эллардайса пока мало, что получается в «Кристал Пэлас» (два поражения, одно из которых дома от «Суонси», и ничья). Поставим на победу «Вест Хэма».

Прогноз: 2:1

18:00. «Бернли» - «Саутгемптон»

«Саутгемптон» не в тонусе – три поражения подряд в чемпионате, ничья в Кубке Англии с «Норвичем». Все это слабенько для поездки в гости к «Бернли», команде набравшей 22 очка в 11 домашних играх.

Прогноз: 2:1

18:00. «Суонси» - «Арсенал»

«Арсенал» уже давно стал добротной командой, которая в большинстве случае не упустить своего, но потолок ее возможностей находится не так высоко. Поэтому «Суонси» Венгер обыграет, и - все.

Прогноз: 1:2

18:00. «Халл Сити» - «Борнмут»

Одна из тех игр, в которых «Халл» обязан побеждать, чтобы не вылететь. Дальше будет четыре сумасшедших тура против «Челси», «МЮ», «Ливерпуля» и «Арсенала». И за это время можно очень сильно отстать от конкурентов. Но «Борнмут» выглядит предпочтительней . Во-первых, фигурой тренера, выведшей команду из третьего по силе дивизиона Англии в АПЛ. Во-вторых, тем, как команда идет по сезону.

Прогноз: 1:2

18:00. «Уотфорд» - «Мидлсбро»

«Уофторд» сильнее, «Уофторд» играет дома. Что еще нужно?

Прогноз: 1:0

20:30. «Лестер Сити» - «Челси»

Сложный матч. «Лестер», наверное, впервые с начала сезона выдал внятную серию игр – две победы и одна ничья. Но и «Челси», несмотря на поражение от «Тоттенхэма» (0:2), по-прежнему тактически выстроен и просто сильнее «Лестера». Многое будет зависеть о того, кто забьет первым. Мне кажется, что это будет «Челси». Аргументы? Все здоровы, а Коста и Азар – это похороны.

Прогноз: 1:2

15 ЯНВАРЯ

16:30. «Эвертон» - «Манчестер Сити»

Только «Эвертон» вроде как начал возвращаться, как случился матч против «Лестера» в Кубке Англии, в котором подопечные Кумана отдали победу, ведя в счете. Еще раз: отдали победу «Лестеру», который в этом сезоне в гостях играет просто ужасно. Но важнее другое: «Ман Сити» - хорош, по крайней мере, если не оказывать серьезного давления на линию обороны «горожан». Для этого нужны не только сильные нападающие, которые есть у «Эвертона», но и прекрасный центр поля. А тут «Сити» на голову сильнее.

Прогноз: 1:2

19:00. «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»

«МЮ» подошел к этой игре с впечатляющей серией – шесть побед подряд (и это только в АПЛ). Но самым серьезным соперником из побежденных был «Тоттенхэм» (1:0), который на тот момент был явно не в форме. Поэтому матч против «Ливерпуля» - это возможность понять, каков сегодняшний «МЮ» и насколько высоко он может забраться по сезону. «Ливерпуль» же выглядит завершенным творением. Да, есть проблемы с удержанием победного счета в отдельных матчах, но в целом по игре, например», с «Сити» и с другим топами понятно, что «Ливерпуль» - это серьезная сила уже в нынешнем сезоне. Ставлю на ничью - из-за «Олд Траффорда».

Прогноз: 1:1