Кто круче – танк или Радулов? Чем восхищала «Русская классика» в прошлые годы

В канун «Русской классики-2017» «Советский спорт» вспоминает о самых ярких событиях на предыдущих праздниках хоккея на открытом воздухе.

2012 год. Красноярск

16 100 ЗРИТЕЛЕЙ НА ТРИБУНАХ

Первая в России «Русская классика» прошла в Красноярске на местном футбольном стадионе. И сразу установила рекорд посещаемости, который не побит до сих пор – 16100 зрителей!

А таком количестве болельщиков на трибунах и клубы КХЛ могут до сих пор только мечтать.

В битве за первый приз на открытом воздухе сошлись местный «Сокол» и ярославский «Локомотив», возрождающийся после ужасной авиакатастрофы в сентябре 2011 года. И потому временно выступавший в ВХЛ под руководством опытного Петра Воробьева.

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу ярославцев. А все средства, заработанные на нем, были перечислены семьям погибших игроков «Локомотива».

2014 год. Челябинск

МОРОЗ МИНУС 15

В 2013 провести «Русскую классику» по некоторым причинам, как выразилось руководство ВХЛ, не удалось. Однако еще через год лига с удовольствием вернулась к интересной идее.

Провести праздник было решено в одной из кузниц хоккейных кадров – Челябинске. А в соперники местному «Челмету» назначили «Ладу», которая проводила свой последний сезон в ВХЛ перед возвращением в элитный дивизион.

Крещенские морозы в том году полностью оправдали свою грозную славу. И хоккеистам пришлось серьезно утепляться, приноравливаясь к экстремальным погодным условиям. Да и зрителей холод отпугнул – посмотреть игру пришло 9200 человек.

Но больше всего холод ударил не по игрокам, а по качеству льда. К концу матча на площадке образовывались настоящие ямы.

Гости с Волги оказались более приспособлены к таким полыньям и одержали крупную победу 5:2.

2015 год. Нижний Тагил

ТАНК НА СТАДИОНЕ

У третьей по счету «Русской классики» повод был особый. В этот год наша страна праздновала 70-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

И потому хоккеистов на поле встречал боевой танк Т-34. А игроки местного «Спутника» вышли на площадку в настоящих танковых шлемах.

Правда, победить в матче им это не помогло. Тем более, что во время игры шлемы танкистов все равно пришлось менять на обычные хоккейные – из-за безопасности.

«Спутник» уступил «Южному Уралу» с крупным и «сухим» счетом – 0:4, подтвердив незыблемое правило, что на «Русской классике» побеждают только гости. Этот матч посетило 8350 человек.

2016 год. Тверь

РАДУЛОВ С КОВАЛЬЧУКОМ НА ЛЬДУ И МАТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Год назад в «Русской классике» сошлись ТХК и «Буран». И надо сказать, что поединок получился скандальным. Ведь в концовке поединка главный тренер гостей Александр Титов увел свою команду в раздевалку, не согласившись с решением судей.

Ситуация обострялась тем, что поединок транслировался в прямом эфире по «Матч ТВ». И отдышавшись в тепле «Буран» на площадку вернулся, сравнял счет и вырвал победу в овертайме.

Ну а кроме того, в рамках праздника прошел исторический поединок между командами ЦСКА и СКА МВО, в котором под снегопадом приняли участие такие мировые звезды, как Сергей Федоров, Александр Радулов и Илья Ковальчук.

А «Матч» отличился снова, выдав в прямой эфир хлесткую матерную фразу от тренера одной их команд.

Напоминаем, что «Русская классика-2017» состоится сегодня, 14 января. Соперниками в матче регулярного чемпионата ВХЛ станут «Динамо» из Балашихи и «Химик» из Воскресенска. Поединок начнется в 12.00 по московскому времени в «Парке легенд» по адресу: Москва, Автозаводская, 23.