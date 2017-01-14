Дневник «Дакара». День 12. Стучим по деревяшке

Только чудо может помешать гонщику команды «КАМАЗ-мастер» вернуть в Россию золотого «бедуина».

Просто доехать – вот главная задача, которая будет стоять перед лидером общего зачета Эдуардом Николаевым на заключительный этап гонки из городка Рио Каурто в столицу Аргентины Буэнос-Айрес. Это признают даже сами организаторы.

«Они пошли навстречу приключениям, и теперь станут героями. 64 заключительных километра спецучастка не будут представлять ни малейшей проблемы... Просто нужно доехать. В конце ждет подиум перед Аргентинским автомобильным клубом», - говорится в описании завершающего этапа ралли-марафона «Дакар».

Да, длина последнего спецучастка составит всего 64 километра – ничтожно малое количество на фоне всей дистанции в 9000 километров. Но и на этих километрах может случиться все, что угодно. Так что, нужно быть трижды осторожными. Главное – доехать.

Почему мы не говорим о борьбе? Да потому что 11-й этап ралли-марафона «Дакар» стал третьим победным для экипажа Эдуарда Николаева, и до этого лидировавшего в генеральном зачете. Своему главному сопернику не из КАМАЗа, Жерару Де Рою, Эдуард на финише «привез» 14 минут 41 секунду. Всего же отставание голландца в общем зачете составляет 38 минут 58 секунд – достаточно для того, чтобы поменять как минимум три колеса и практически любую трубку в автомобиле.

«Хорошо, что это преимущество есть. Такой запас иметь необходимо. Хорошо, что он большой. Даже какая-то мелкая поломка не должна выбить нас из колеи. Даже колесо можно успеть поменять и сохранить результат. Тем не менее, мы будем стараться ничего подобного не допускать. Мы на протяжении всей гонки ехали в своем темпе. То, что такой запас образовался, конечно, упущение Де Роя – только он может ответить, почему он образовался», - отметил после финиша Эдуард Николаев.

В отличие от привычного распорядка, приехав в бивуак, автомобиль Эдуарда Николаева отправился не к ожидавшей его команде, а мимо – в так называемый закрытый парк. Туда организаторы отправляют автомобили сразу поле этапа. Там у механиков команды нет доступа к машине. Это делается, когда организаторы хотят проверить, соответствуют ли все узлы машины регламенту. Судя по тому, что КАМАЗ Николаева пригнали на бивуак команды уже через 10 минут, ничего запрещенного в нем найти не смогли, хоть, возможно, и очень хотели.

Со вторым временем к финишу приехал местный, аргентинский, раллист Виллагра, отстав от Николаева на 52 секунды. Третье время на финиш привез победитель «Дакара-2015» Айрат Мардеев – плюс 9 минут 53 секунды ко времени Николаева. Четвертым был еще один россиянин, недавний лидер общего зачета, Дмитрий Сотников, отставший от своего партнера по команде на 11 минут 54 секунды.

Эдуард Николаев, конечно, сохранил свою первую строчку в генеральном зачете. Вторым за ним идет Дмитрий Сотников с отставанием 17 минут 9 секунд. Третий – Жерар Де Рой – минус 38 минут 58 секунд. За ним следует Виллагра с отставанием 58 минут 39 секунд. Пятым идет Айрат Мардеев, проигрывающий лидеру 2 часа 26 минут и 17 секунд.

Эдуарду, чтобы выиграть ралли-марафона «Дакар» во третий раз в карьере, действительно, завтра нужно просто проехать эти 64 километра без приключений. Предыдущая победа у него была в 2013 году. Впервые же Николаеву удалось поднять золотого «бедуина» над головой в 2010 году, когда он был механиком в экипаже Владимира Чагина. Нам же с командой остается лишь стучать по деревяшке, чтобы не сглазить.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.