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«Чехи ругались и бросали на лед стаканы». Новые подробности о скандале на МЧМ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Чехи ругались и бросали на лед стаканы». Новые подробности о скандале на МЧМ
Источник: IIHF

Детальный разбор нашего поражения в полуфинале от тренера и игрока сборной России. А также впечатления очевидца с нервного четвертьфинала.

После каждого поражения хочется досконально разобрать неудачный матч. Тем более, что с самого перового года возникновения молодежных чемпионатов мира среди женщин, полуфинальный рубеж является непреодолимой преградой для европейских команд.

Сборная России сейчас ближе всех подошла к этому рубежу. Но если в матчах с канадками нам частенько удается навязать соперницам очень упорную борьбу, то американки буквально в каждом поединке оказываются на голову сильнее.

Не стали исключением и вчерашний полуфинал в котором россиянки уступили сборной США - 0:6.

Я попытался выделить основные моменты в этом неудачном для россиянок поединке. А комментарии – из интервью тренеров и игроков нашей команды на официальном сайте ФХР.

1. Что стало главной причиной поражения в матче с США?

- Нам не удалось достучаться до девчонок, - говорит главный тренер молодежной сборной России Евгений Бобарико. - Так что мы виноваты в этом поражении. Начали хорошо. До поры до времени вели равную игру. Но как только нам забивали, девчонки психологически расклеивались. Причем это касается именно обоих матчей со сборной США. В игре с канадками мы продолжали играть спокойно.

2. В чем конкретно американки сильнее россиянок?

- В скорости, в выполнении тренерского задания, - считает защитник Анна Климкина. - Нам этого не хватило. Хотелось показать достойную игру. Но, к сожалению, просто хотеть недостаточно. Очень стыдно перед болельщиками. И перед тренерами, что не выполнили установку, которую они нам давали. Именно по этой причине мы и пропустили шесть шайб.

3. Стоило ли в середине матча сажать в запас нашего основного голкипера Валерию Меркушеву?

- Счёт на табло был уже 4:0, - объясняет Бобарико. – Мы понимали, что завтра - тоже важный матч за медали. Нужно было поберечь Леру.

4. Как на игре сказалось отсутствие двух лидеров – капитана Нины Пироговой и форварда Оксаны Братищевой, которые отбывали дисквалификацию?

- Конечно, с ними команда выглядит увереннее, - не скрывает Бобарико. - Нам было бы легче играть, будь они в составе. Но это не основополагающий фактор нашего поражения.

- Девчонки были с нами, поддерживали в раздевалке, - рассказывает Климкина. - Мы вышли из затруднительного положения, в которое нас поставило их отсутствие. Мне нравилось сочетание новых звеньев. Но хорошо, что в матче за «бронзу» мы будем играть уже в полном составе.

5. Высоки ли наши шансы взять бронзу в сегодняшней битве со шведками?

- Мы сыграли с ними матч в группе. Плюс до этого была игра в Дмитрове, - напоминает Бобарико. - Знаем их слабые стороны. Так что в завтрашней игре всё будет зависеть от нас.

- Все понимают, что значит завтрашняя игра, - вторит тренеру Климкина. - Мы будем биться до последнего. Для многих это последний чемпионат мира за молодёжную сборную. Нам больше нечего терять, либо всё, либо ничего, всё зависит от нас самих.

6. Какие выводы надо извлечь из трудной победы над шведками в групповом турнире – 2:1 бул.?

- В первой игре у нас было много удалений, - отмечает Климкина. - Несмотря на наше преимущество, это немного подломило команду. Сложно играть вчетвером почти целый период, команда устаёт. Думаю, все сделали выводы и знают свои ошибки, мы разобрали этот матч с тренерами. Если не будем удаляться, всё будет хорошо.

…Кстати, выяснились дополнительные подробности скандального поединка россиянок с чешками. Того самого четвертьфинала, который закончился массовой дракой на площадке. И после которого зрители освистали наш гимн. А наши девчонки, обнявшись, запели его хором и заставили хулиганов смолкнуть.

- Зрители вели себя агрессивно, поддерживали своих и часто выкрикивали ругательства в отношении нашей команды, - рассказал в интервью ТАСС отец игрока сборной России Алены Старовойтовой, который в данный момент находится на турнире. - Минут за десять до конца на лед полетели разные предметы, в том числе стаканы с кока-колой и пивом. За несколько минут до конца ни за что матч-штраф получила Братищева, ей инициировали удар в область головы и шеи, хотя это соперница врезалась в нее. А в момент удаления Нины Пироговой, она дралась один на один, после чего подъехали две чешки и начали бить ее со спины, но матч-штраф почему-то дали нашей хоккеистке. Маргарита Дорофеева вообще не дралась, просто приехала разобраться, поскольку хорошо владеет иностранными языками, но ее тоже удалили. В общем, атмосфера была напряженная, судьи упустили нить игры, и болельщики начали освистывать наш гимн…

Эпилог

На этом турнире наши девушки прошли уже кажется все.

И горечь побед в битвах с более сильными соперниками. И радость побед над равными.

На провокации соперниц наши отвечали голами и ударами в равной степени. А на провокации трибун – патриотизмом и сплоченностью.

Поэтому в битве за «бронзу» все действительно в их руках. Чтобы добиться успеха они просто должны оставаться сами собой.

А впрочем… Свою главную победу на этом турнире они уже одержали. Еще в четвертьфинале.


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