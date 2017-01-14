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Лидер «Дакара» Эдуард Николаев: Мы умеем делать все красиво!

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Эдуард Николаев рассказывает начальльнику команды "КАМАЗ-мастер" Владимиру Чагину о прошедшем этапе
Эдуард Николаев рассказывает начальльнику команды "КАМАЗ-мастер" Владимиру Чагину о прошедшем этапеИсточник: «Советский спорт»

Перед последним коротким этапом ралли-марафона «Дакар» Эдуард Николаев выигрывает у ближайшего преследователя 17 минут.

Чтобы соблюсти осторожность, скажем так: Эдуард Николаев скорее всего выиграет ралли-рейд ралли-марафона «Дакар». Преимущество гонщика команды «КАМАЗ-мастер» над ближайшим преследователем составляет более 17 минут. Этим преследователем является партнер Эдуарда по команде – Дмитрий Сотников. Ближайший «не наш» преследователь – голландец Рожер Де Рой, отстающий от Николаева почти на 40 минут.

Такое преимущество Эдуарду позволили добыть две подряд победы на 10 и 11 этапах ралли-рейда, а также неудачи, с которыми столкнулся Де Рой. Теперь Николаеву нужно лишь без приключений доехать до финиша на 12-м этапе длиной в 64 илометра.

- Расскажите об 11-м этапе, который для вас стал вторым подряд и третьим в общей сложности победным на этом ралли-марафона «Дакар».
- Первая часть спецучастка была жесткая, с буграми и кочками – быстрая, но сложная с физической точки зрения. Потом была длинная нейтрализация – более 300 километров. За это время можно было подумать о предстоящем отрезке, проработать все в голове. Вторая часть получилась раллийная – извилистая и узкая горная дорога. Когда спустились вниз, пошли прямяки вдоль виноградников. Там немного мешались квадроциклисты и завершающие свой этап джипы – сильно пылили. Тем не менее, мы справились с задачей – хорошо проехали трассу. Сегодня мы ждали, что покажет Виллагра – местный аргентинский раллист. Они такие пилоты традиционно показывают лучший результат на подобных трассах. Но, судя по его времени, у него ничего не получилось.

- Удивительно, что Де Рой так сильно отстал за два этапа, хотя до этого шел с КАМАЗами минута в минуту.
- К сожалению, вчера не удалось пообщаться с ним. По слухам он вчера очень много потерял по навигации. Сегодня был спецучасток очень сложный физически. Можно испытывать болевые ощущения – на грузовике очень сложно по нему ехать. Жерар, наверное, даже понимает, что тут КАМАЗы поедут быстрее. А у него – травма спины. Поэтому, думаю, сегодня он и не летел на ушах. Вот его партнер по команде, Виллагра, выжимал из машины все, но все равно почти минуту нам проиграл на первой части. Может Де Рой уже приостыл и понимает, что нас уже не догнать. Хотя, все может произойти за последние 64 километра.

- 38 секунд преимущества перед Де Роем за этап до конца гонки что означают?
- Конечно, хорошо, что оно есть, это преимущество – необходимо иметь такой запас. Хорошо, что он большой. Даже какая-то мелкая поломка не должна выбить нас из колеи. Даже колесо можно успеть поменять и сохранить результат. Тем не менее, мы будем стараться ничего подобного не допускать. Мы на протяжении всей гонки ехали в своем темпе. То, что такой запас образовался, конечно, упущение Де Роя – только он может ответить.

- Кто сейчас главный соперник, Де Рой, Дмитрий Сотников или сам Эдуард Николаев?
- У нас в команде нет такого жесткого плана – руководство не приказывает, кто должен победить. Тем не менее, на последних этапах команда начинает работать на того, у кого есть преимущество по времени. Если это минута или две, то экипажи борются между собой. Не жестко, не демонстрируя это публике, а аккуратно, как мы это умеем, по мужски. Если кто-то накатил – его пропускают. Мы – команда и работаем на командный результат, умеем делать все красиво. Сейчас я думаю, тот результат, который есть на сегодняшний день, так и будет команда его сопровождать – будем удерживать позиции: первую, вторую и пятую.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.  

 




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