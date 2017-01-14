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Как команда Овечкина разгромила «Чикаго» - 6:0. «Вашингтон» - лучший в НХЛ?

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как команда Овечкина разгромила «Чикаго» - 6:0. «Вашингтон» - лучший в НХЛ?
Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

«Вашингтон» одержал восьмую победу подряд. Восьмой номер Александр Овечкин отметился голевой передачей.

Вообще мы до этого дня думали, что лучший клуб лиги – «Коламбус», который лидировал в лиге по очкам и выдал серию из 16 побед.

Но смотрите, преимущество «Блю Джекетс» тает (62 очка). «Вашингтон» уже наступает на пятки (61), а третьим в лиге идет как раз «Чикаго» (59). Вот почему это был важный матч. Вообще таким темпом «Кэпиталз» могут второй год подряд выиграть «Президент Трофи» как лучшая команда НХЛ – и получить отличный посев в плей-офф.

Кстати, официальный сайт лиги NHL.com/ru составляет еженедельный рейтинг силы, и вот по нему «Вашингтон» впервые вышел на первое место, взлетев с четвертого.

«Кэпиталз», несмотря на тяжелейшее расписание, имеют в активе восемь побед подряд и показывают хоккей, близкий к прошлогоднему. За последние две недели они прервали победные серии «Блю Джекетс» (16) и «Питтсбурга» (5), а также обыграли «Монреаль» и «Оттаву». Александр Овечкин уверенно перешагнул отметку в 1000 очков, а команда Барри Тротца побеждает благодаря полезной игре всех звеньев. Не обошло стороной это и Евгения Кузнецова, в последних пяти встречах набравшего 9 (2+7) очков».

На второе место с первого съехал «Коламбус»: «Команда проходит через сложный период. После окончания 16-матчевой победной серии «Блю Джекетс» проиграли три встречи из четырех. Мы еще на прошлой неделе говорили, что теперь для «Коламбуса» начинается самая серьезная проверка – последние поражения давят на команду куда сильнее, чем победы. То, насколько успешно команда Джона Тортореллы сумеет преодолеть этот отрезок, и покажет серьезность разговоров о появлении в НХЛ новой силы».


 Что же случилось в матче с «Чикаго»? «Вашингтон» повел 3:0 уже после первого периода. Одну из передач отдал Александр Овечкин, когда начал атаку по левому флангу, которую завершил Никлас Бэкстрем.


Вратарь Брэйден Холтби сделал шестой сухарь в сезоне и по этому показателю лидирует в НХЛ.

«Серия из восьми побед? После каждого матча мы стараемся перезагрузиться и готовить себя к следующему матчу. Мы не думаем о сериях, - говорит Бэкстрем. – Конечно, вся наша команда сейчас играет здорово. Но мы только в начале пути к своей цели».

 «Ничего хорошего об этом матче, конечно, сказать не могу, - замечает Жоэль Кенневилль. – Это был очень важный поединок, но мы не справились с этим вызовом».

Матч

Вашингтон - Чикаго - 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Голы:

Бигл (Уинник, Уилсон), 6:04 (1:0). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 6:17 (2:0). Коннолли (Эллер, Бураковски), 17:49 (3:0). Уилсон (Эллер, Шмидт), 37:01 (4:0). Оши (Бэкстрём, Шмидт), 48:11 (5:0). Бигл (Карлсон, Уилсон), 58:28 (6:0).

Место и дата

14 января 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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