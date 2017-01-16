Закрытое купе. Малоизвестные факты из жизни Александра Самедова

Полузащитник сборной России Александр Самедов снова вернулся в старую команду – теперь в «Спартак». По этому случаю «Советский спорт» собрал несколько интересных и малоизвестных фактов о футболисте.

Кофе

Перебравшись в «Локомотив» из «Спартака» в 2005 году, Александр близко познакомился с мастодонтами российского футбола – Дмитрием Лоськовым и Вадимом Евсеевым. Ветераны «Локо» и сборной России как-то предложили Самедову съездить с ними в Италию и проникнуться местным колоритом.

Апеннинский полуостров Александру понравился сразу, но не за моду, пляжное настроение или вино. Хавбек влюбился в кофе и стал изучать культуру потребления этого бодрящего напитка. С тех пор Самедова с уверенностью можно назвать кофеманом.

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Фигу

Александр с самого детства восхищался Луишем Фигу. Звезда португальской сборной, «Барселоны», мадридского «Реала» и миланского «Интера» – футбольный кумир Самедова.

Александр считает, что идеальный крайний хавбек должен обладать хорошей скоростью, дриблингом, точным ударом и кроссом, а также выносливостью. Именно таким и был Фигу.

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Коллекционер

Примерно с 2011 года Самедов начал коллекционировать бейсболки с символикой хоккейных клубов.

Интересно, что футболист поддерживает «Рейнджерс» с 1994 года, а его супруга Юлия – болеет за «Вашингтон». В коллекции семьи есть несколько маек, в одной из которых Александр Овечкин выступал на матче Звезд НХЛ за команду Востока. Овечкин подарил ее Самедову на день рождения.

Ресторатор

В 2014 году Самедов вместе с супругой реанимировал кафе «Сирень» в парке Сокольники. Заведение осталось на историческом месте: в 1956-м в парке появилось три ботанических кафе – «Березка», «Фиалка» и «Сирень». В советское время бытовало мнение, что всякий пришедший в парк должен был съесть пломбир в «Березке», выпить пива в «Фиалке» и скушать шашлык в «Сирени».

Современная «Сирень» – семейное кафе в стиле 60-х годов, которое прекрасное вписывается в ландшафт парка. Летом на крыше функционирует веранда. В этом году кафе исполнится три года.

Евангелист

Александр считает себя сторонником евангельского направления в христианстве. Отец футболиста – мусульманин, а мать – православная. С детства спортсмен вникал в суть этих религиозных конфессий и жил «меж двух огней». Лишь в сознательном возрасте хавбек всерьез задумался над вероучением.

В итоге Самедов выбрал именно евангельское направление. По словам спортсмена, в сложное для жизни и футбола время именно религия помогла найти себя и решить все накопившиеся проблемы. После игроку стало заметно легче, а карьера устремилась вверх.