В пределах МКАД. Чем запомнился Самедов бывшим клубам

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов вновь стал игроком «Спартака». Закономерность в трансфере сохранилась и в этот раз – игрок еще ни разу не оказывался в клубе не из столицы.

Александр за свою богатую карьеру засветился в четырех московских клубах – «Спартаке», «Локомотиве», канувшей в Лету «Москве» и «Динамо». Давайте разбираться, чем же игрок запомнился своим работодателям.

«Спартак» (2001-2005)

В большой футбол Самедов влез в майке красно-белых. Молодой смуглый парень с быстрыми ногами считался весьма перспективным футболистом, однако провел за четыре года в «Спартаке» только 58 матчей.

Активно наигрывал Самедова в старте Невио Скала в 2004 году, но в 2005-м итальянца сменил Александр Старков и его молодой тезка сел прочно на лавку.

Игроцкий авторитет Самедова окончательно упал после покупки «Спартаком» Владимира Быстрова. Двух крайних вингеров, чей игровой стиль донельзя похож, Старкову держать не хотелось. Футболист захотел уйти. И ушел. За 3,4 миллиона евро в «Локомотив».

Чем запомнился: заявил о себе как представитель нового поколения отечественных футболистов, забил «Мальорке» в Кубке УЕФА, выиграл Кубок России-2002/03.

Самедов – автор ярких высказываний. Топ цитат футболиста

«Локомотив» (2005-2008)

В «Локо» Самедов ворвался очень бодро. Мяч в ворота венского «Рапида» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов стал для него первым и единственным в сезоне.

Словно катализатор, этот эпизод окрестил дальнейшую карьеру хавбека в Черкизово: бодро, ярко, но не основательно. За четыре года в «Локо» своим Александр не стал.

Снова четыре года в одном клубе, снова третий сезон оказался пиком, снова туманность относительно будущего. Результат тот же – за почти ту же сумму, 3,5 миллиона, Самедов уходит в «Москву» и продолжает искать себя в пределах МКАД.

Чем запомнился: забил «Рапиду», выиграл Кубок России-2007/08.

ФК «Москва» (2008-2009)

Третья команда из родного города, очередная перезагрузка карьеры. Сложно представить, чтобы и здесь у Александра не сложилось.

«Москва» годом ранее потеряла Слуцкого, а Самедов стал лидером локальной команды даже по меркам столицы. 17 встреч подряд Александр выходил в стартовом составе «горожан», постоянно отдавал на Бракамонте, иногда забивал сам, и в итоге закончил сезон на девятой строчке. И тут многие задумались. Самедов стал мотором команды, ее движущей силой. Правда, команда оказалась середняком. Может, это его потолок?

Второй сезон в «Москве» хавбек провел куда веселее. Не было Кубка УЕФА, и поэтому приходилось феерить в чемпионате. Там Самедов отгрузил пять мячей, что стало личным рекордом, а «Москва» чуть скрасила впечатление, вскарабкавшись по итогам сезона на шестую строчку.

Возможно, два сезона в «Москве» дали Александру больше, чем две четырехлетки в «Спартаке» и «Локомотиве». В составе «горожан» полузащитник научился брать ответственность не только за себя, но и за того парня, это и вытолкнуло игрока дальше – в «Динамо».

Чем запомнился: гол «Рубину», гол-красавец «Копенгагену», гол «Легии» (последние два – в Кубке УЕФА).

Александр Самедов: Уверен, в «Спартаке» у меня все получится

«Динамо» (2010-2012)

Впервые в карьере Самедов сменил клуб потому что был очень нужен, а не потому что ему не могли найти места. Открытые где-то в глубине души лидерские качества игрок на стадионе им. Э. Стрельцова не забыл, а бросил их в сумку и перекочевал в Химки.

У Самедова в «Динамо» получилось сразу и надолго (29 игр и 4 гола в сезоне-2010), а у «Динамо» с амбициями – нет: по итогам последнего весенне-осеннего чемпионата бело-голубые стали только седьмыми.

Сезон-2011/12 стал знаковым не только для всего российского футбола, для Самедова он стал определяющим. Большое количество матчей позволило Сергею Силкину сколотить одну из самых симпатичных динамовских команд последних 20-ти лет, в которой Александр был на ведущих ролях.

У Александра в ту пору здорово получалось огорчать бывшие клубы: гол «Локо» в первом туре, и мяч «Спартаку» в 36-м лишь подтверждают написанное. Кроме того, редкое для России явление, ассистентский хет-трик, во встрече с нальчикским «Спартаком» удался Самедову в ту же пору.

«Динамо» Силкина и Ко забралось по итогам изматывающего двухкамерного сезона на крепко забытое четвертое место. Клуб завоевал путевку в Лигу Европы, а Самедов – в «Локомотив».

Чем запомнился: Стал лучшим ассистентом лиги с 13 передачами, забил бывшим командам, впервые вызван в сборную России.

Закрытое купе. Малоизвестные факты из жизни Александра Самедова

«Локомотив» (2012-2015)

Возвращение в Черкизово получилось скомканным. Четыре дебютные игры в новой-старой команде оказались безрезультативными, но потом хавбек выстрелил дважды подряд ассистентским дублем – с «Динамо» и «Спартаком». Под горячую ногу Самедова вновь попали бывшие коллективы.

И все бы хорошо, но «Локомотиву» Славена Билича не хватало стабильности. Дорогостоящие покупки в лице Виктора Обинны, Фелипе Кайседо, Альберто Сапатера и Ведрана Чорлуки никак себя не оправдывали. Команда с европейским подбором игроков уезжала ни с чем из Самары, Грозного, Махачкалы, Казани и в итоге выползла только на девятую строчку.

Самедов решил переждать бурю на месте, с чем угадал как никогда. Так близко к победе в чемпионате железнодорожники не были со времен Семина. Дисциплинированный и прагматичный футбол Леонида Кучука дал свои плоды, «Локо» имел шансы на золото вплоть до 30-го тура, но в итоге стал третьим.

Александр же в том бронзовом сезоне в очередной раз огорчил «Динамо» и «Спартак» во всех играх, включая сборную забил 10 голов и сделал столько же ассистов. Для национальной команды хавбек стал одним из лидеров.

В следующем году стало ясно, что пик «Локо» был пройден. Команда вновь скатилась за периметр еврокубковой зоны и оказалась седьмой, но взяла Кубок страны. Для Самедова он стал третьим.

Прошлый сезон стал для Самедова самым результативным в карьере. Еще никогда прежде Александр не забивал так много во всех турнирах (14). Пять голов пришлись на Лигу Европы, что безусловно успех. Ах да, снова голы и передачи в матчах с «Динамо» и «Спартаком».

Последний железнодорожный сезон Самедов начал без еврокубков, и, как оказалось, это даже хорошо. «Локомотив» на старте сезона буквально ползал по полю, в муках рожал немногочисленные голы и изо всех сил вцепился в середину турнирной таблицы.

На перерыв команда Семина ушла десятой, а Самедов вместе с Майконом остались лучшими забивалами клуба в первой части чемпионата.

Чем запомнился: Забивал бывшим командам, оформил дубль в ворота «Спортинга», выиграл третий Кубок России.

Что дальше?

Теперь, когда «Спартак» впервые за долгое время близок к триумфу, а Самедов честно отпахал в Черкизово 5 лет, пришел черед что-то менять. Пришел черед футболиста. Черед самостоятельно выбирать и не ждать возможной продажи/покупки.

За 16 лет в большом футболе Самедов принял участие практически во всем: победы в кубках, упущенное чемпионство, возвращение в бывшую команду, голы в еврокубках, поездки на чемпионат мира и Европы, еще одно возвращение…

…Но пока Самедов не становился чемпионом. И может именно сейчас, сквозь тернии внутримосковских переходов, разномасштабных взлетов и падений, настало время для чего-то нового?