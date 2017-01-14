РФПЛ – самая возрастная лига Европы

Средний возраст игроков, выступающих в премьер-лиге, составляет 27,7 года. Старше только любительский чемпионат Сан-Марино.

Стареем, братцы. Наша сборная, начиная с Евро-2012, стабильно входит в тройку самых возрастных национальных команд. А тут еще выясняется, что и чемпионат опережает всех в Европе. Да не по тем показателям, по каким хотелось бы. Но больше всего удивляет то, что эти цифры мы наблюдаем сейчас, спустя пару лет после начала кризиса, который по идее должен был подтолкнуть клубы к работе со своей молодежью. Не подтолкнул.

Проблема-то на поверхности. В России дефицит молодых игроков, вызванный не столько отсутствием должного количества школ и академий, сколько нехваткой тренеров и неумением интегрировать вчерашних юношей во взрослый футбол. А еще боязнью клубов заниматься молодежью. Талантов мало, да. Но и тех, что есть, не замечают. Как вы думаете, что общего, например, у Джикии и Полоза? Оба оказались не нужны «Локомотиву».

И если покопаться, аналогичные примеры быстро найдутся во всех клубах. И такое отношение к молодежи порождает немало вопросов. Например, зачем «Зениту» своя академия? Зачем тратить на нее деньги? Когда другая академия, «Краснодара», поставит для основы первого воспитанника? Почему в ЦСКА за семь лет Леонида Слуцкого появился только Головин? Что происходит с многочисленными спартаковскими Месси?

Самые возрастные лиги Европы





Зато ветераны эксплуатируются до последнего, пока могут бегать. И даже если уже не могут. Молодежи, которая бы дышала в затылок ветеранам, оформляя им пенсионное удостоверение, и мало, и не дают это сделать. Процесс смены поколений столь же вял и болезнен, что и в сборной страны. Да и нет никакой смены. В первой части сезона стабильно выходили на поле только 8 футболистов в возрасте не старше 21 года.

Восемь. На всю премьер-лигу. Так что, наверное, не стоит удивляться тому, что наш чемпионат – самый старый во всем Старом Свете.

Премьер-лига