Сергей Шабуров: Динамовская молодежь прибавляет, это видят все
После окончания первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом на вопросы ответил полузащитник ХК «Динамо-Москва» Сергей Шабуров.
- Матч с «Волгой» завершился боевой ничьей (6:6). Как вам удалось навязать борьбу лидеру западной группы после трех поражений от ульяновцев с общим счетом 11:29?
- В первых трех матчах, как не старались, ничего не получалось. Сегодня удалось взять очко. Настроились, наверное, хорошо, соперника изучили. А лидер или не лидер – мы не задумываемся. Команда наша молодая и готовы играть с любым клубом.
- Большинству ваших партнеров – по 19-20 лет. Ощущаете себя воспитателем динамовского «детского сада»?
- Скорее, помощником воспитателя (смеется). С молодежью интересно играть и тренироваться. Растут буквально на глазах, набираются опыта.
- Скачок мастерства заметен?
- По сравнению с началом сезона? Очень даже заметен.
- Выделите кого-нибудь?
- Не стоит. Мы – одна команда. Вместе выигрываем, вместе проигрываем.
- Как вы себя чувствуете?
- Отлично! Даже на фоне молодых. Правда, при сдвоенных турах восстанавливатьс
- Один из лидеров ХК «Динамо-Москва» Евгений Иванушкин переехал в Иркутск. Тяжело без него будет?
- Конечно. Но молодые ребята постараются его заменить.
- Сумеете зацепить очки в играх в командами восточной группы?
- Шансы всегда есть. Просто нужно уметь ими воспользоваться.
- За будущими соперниками следите?
- Только читаю. Видео смотрю редко. Дома есть чем заняться.
- К чемпионату мира сумеете правильно подготовиться?
- Да, если вызовут, обязательно приеду.