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Сергей Шабуров: Динамовская молодежь прибавляет, это видят все

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото: newsler.ru
Фото: newsler.ru

После окончания первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом на вопросы ответил полузащитник ХК «Динамо-Москва» Сергей Шабуров.

- Матч с «Волгой» завершился боевой ничьей (6:6). Как вам удалось навязать борьбу лидеру западной группы после трех поражений от ульяновцев с общим счетом 11:29?
- В первых трех матчах, как не старались, ничего не получалось. Сегодня удалось взять очко. Настроились, наверное, хорошо, соперника изучили. А лидер или не лидер – мы не задумываемся. Команда наша молодая и готовы играть с любым клубом.

- Большинству ваших партнеров – по 19-20 лет. Ощущаете себя воспитателем динамовского «детского сада»?
- Скорее, помощником воспитателя (смеется). С молодежью интересно играть и тренироваться. Растут буквально на глазах, набираются опыта.

- Скачок мастерства заметен?
- По сравнению с началом сезона? Очень даже заметен.

- Выделите кого-нибудь?
- Не стоит. Мы – одна команда. Вместе выигрываем, вместе проигрываем.

- Как вы себя чувствуете?
- Отлично! Даже на фоне молодых. Правда, при сдвоенных турах восстанавливаться стало тяжелее.

- Один из лидеров ХК «Динамо-Москва» Евгений Иванушкин переехал в Иркутск. Тяжело без него будет?
- Конечно. Но молодые ребята постараются его заменить.

- Сумеете зацепить очки в играх в командами восточной группы?
- Шансы всегда есть. Просто нужно уметь ими воспользоваться.

- За будущими соперниками следите?
- Только читаю. Видео смотрю редко. Дома есть чем заняться.

- К чемпионату мира сумеете правильно подготовиться?
- Да, если вызовут, обязательно приеду.

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