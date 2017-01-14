Сергей Шабуров: Динамовская молодежь прибавляет, это видят все

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После окончания первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом на вопросы ответил полузащитник ХК «Динамо-Москва» Сергей Шабуров.

- Матч с «Волгой» завершился боевой ничьей (6:6). Как вам удалось навязать борьбу лидеру западной группы после трех поражений от ульяновцев с общим счетом 11:29?

- В первых трех матчах, как не старались, ничего не получалось. Сегодня удалось взять очко. Настроились, наверное, хорошо, соперника изучили. А лидер или не лидер – мы не задумываемся. Команда наша молодая и готовы играть с любым клубом.

- Большинству ваших партнеров – по 19-20 лет. Ощущаете себя воспитателем динамовского «детского сада»?

- Скорее, помощником воспитателя (смеется). С молодежью интересно играть и тренироваться. Растут буквально на глазах, набираются опыта.

- Скачок мастерства заметен?

- По сравнению с началом сезона? Очень даже заметен.

- Выделите кого-нибудь?

- Не стоит. Мы – одна команда. Вместе выигрываем, вместе проигрываем.

- Как вы себя чувствуете?

- Отлично! Даже на фоне молодых. Правда, при сдвоенных турах восстанавливатьс я стало тяжелее.

- Один из лидеров ХК «Динамо-Москва» Евгений Иванушкин переехал в Иркутск. Тяжело без него будет?

- Конечно. Но молодые ребята постараются его заменить.

- Сумеете зацепить очки в играх в командами восточной группы?

- Шансы всегда есть. Просто нужно уметь ими воспользоваться.

- За будущими соперниками следите?

- Только читаю. Видео смотрю редко. Дома есть чем заняться.

- К чемпионату мира сумеете правильно подготовиться?

- Да, если вызовут, обязательно приеду.