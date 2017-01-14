Логинов рвет всех после дисквалификации, а его не пускают на Кубок мира. Почему?

Сам Александр Логинов успешно возвращается в большой спорт. Но что-то или кто-то его тормозит.

25 ноября. Окончание срока двухлетней дисквалификации, полученной за употребление эритропоэтина.



26 ноября. Победа в спринте на турнире в Увате, ближайший преследователь Вадим Филимонов проиграл больше минуты.

27 ноября. Победа там же в гонке преследования. Александр Поварницын, ставший вторым, уступил больше двух минут.

1 декабря. 5-е место на первом официальном старте – спринте этапа Кубка России. Сделав один промах, проиграл минуту.

2 декабря. 2-е место в гонке преследования, отыграл у лидера 35 секунд. После этого старта вызван в сборную России на этап Кубка IBU.

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– Логинов неплохо проявил себя на этапе Кубка России, показал неплохую скорость, проявил себя в стрельбе. Сейчас дадим ему старт на этапе Кубка IBU, а потом будем смотреть, в каком состоянии он будет на «Ижевской винтовке». Есть определенные планы с этим спортсменом, он готовится и будет участвовать во всех отборах.

главный тренер сборной России Александр Касперович в интервью официальному сайту СБР

16 декабря. 4-е место в индивидуальной гонке на Кубке IBU – первый международный старт после возвращения. Сделал два промаха и уступил лидеру минуту.

23 декабря. Победа в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке», ближайший соперник уступил больше двух минут. Дмитрий Малышко (выступал почти на всех этапах Кубка мира) проиграл почти пять минут.

– Сейчас еще много недочетов. Я чувствую, что надо подтянуть в функциональном плане. Состояние неидеальное сейчас. Думаю, все это решаемые проблемы. Насчет дальнейших задач сейчас не буду говорить. Поговорим с тренерским коллективом - там видно будет, какие планы они поставят.

Александр Логинов в интервью официальному сайту СБР

25 декабря. Четвертое место в спринте, Малышко впереди на 30 секунд. Логинов в составе сборной России, тренируется в общей группе. Но в Оберхоф на Кубок мира его не берут.

– Сейчас не лучший момент, чтобы вызывать его на Кубок мира. Он может нам понадобиться в следующем, олимпийском сезоне. Международные старты ему нужны, но для его появления здесь нужно выбрать правильный момент. Сейчас много разговоров, поэтому с ним нужно повременить.

тренер мужской сборной Рико Гросс в эфире «Матч ТВ»

5 января. 4-е место в спринте на Кубке IBU, проиграл лидеру 40 секунд при трех промахах.

– В этом спринте мне реально не повезло. Я провел 1:50 на втором рубеже. Только кажется, что лучше – прибежать, быстро отстреляться и уйти на штрафные круги. Но когда ты стоишь на стрельбе, ты думаешь, что порыв ветра не может длиться три минуты. Оказалось, что может.

Александр Логинов в интервью официальному сайту IBU

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7 января. Победа в спринте на Кубке IBU. Несмотря на два промаха, 45 секунд от ближайшего соперника.

8 января. Победа в гонке преследования. На этот раз промахов четыре, а преимущество над вторым местом – почти минута. В обеих гонках девятое место у Алексея Волкова, которого вызвали на Кубок мира.

– Проиграть сильнейшему – да! Проиграть мошеннику – нет! EPO – стоп! Мы хотим чистый спорт.

Французский биатлонист Аристид Бегю, занявший 8-е и 6-е места в спринте и преследовании

14 января. Победа в индивидуальной гонке на следующем этапе Кубка IBU. Четыре промаха, но полутораминутный отрыв от серебряного призера.

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Когда Логинов, который законно отбыл срок дисквалификации, получит шанс для выступления на Кубке мира? Видимо, не в этом сезоне. Похоже, решение сейчас принимается не тренерами сборной России, а общественным мнением во главе с лидером сезона Мартеном Фуркадом.

Мнение – видимо, общее – прозвучало, например, от Симона Фуркада.

– Эритропоэтин не может быть ошибкой, это не случайная инъекция, это не может быть нечаянно, это умышленный шаг спортсмена к употреблению допинга. Знаю, что наказание прошло, но если федерация хочет реально бороться с допингом, не нужно приглашать Логинова на Кубок мира, – заявил Фуркад-старший в эфире «Матч ТВ».

Дмитрий Губерниев рассказал, что Логинов поедет на чемпионат Европы. Хотя даже статус абсолютного чемпиона вряд ли прямо сейчас даст ему возможность поехать на Кубок мира – просто потому, что там слишком многие не хотят его видеть.