Китайцы заставят наших фанов краснеть! Пекин любит хоккей больше, чем Россия

Новичок КХЛ, созданный с нуля пекинский клуб «Кульлунь» стремительно завоевывает популярность на своих домашних матчах.

Заглянул в онлайн-трансляци ю – как там идут дела у новичка КХЛ «Куньлуня». И, признаться, очень удивился!

Китайский клуб сейчас ведет упорную борьбу за место в плей-офф. И пока с ней справляется – занимает шестое место на Востоке с 70 очками.

Вот как раз сегодня разделил их с минским «Динамо» – уступил по буллитам 2:3.

Но не это меня поразило. Как-то за первые месяцы нашего чемпионата к «Куньлуню» приклеился ярлык команды, на которую не ходит зритель. Часть поединков клуб вынужден был проводить в Шанхае. И я помню, как многие мои коллеги потешались над тем, что там на матчах собирается всего 500-700 человек.

Хотя надо было понимать – ну какой смысл в Шанхае зрителю привыкать к хоккею, зная, что команда скоро уедет в Пекин? Это многое объясняет.

Так вот удивило меня число зрителей на сегодняшнем матче «Куньлуня» – 7450! Это ведь уже серьезно. Многие наши клубы КХЛ о такой посещаемости могут только мечтать.

Покопался в статистике и с изумлением выяснил, что эта цифра далеко не рекордная. Оказывается, бурный всплеск интереса к хоккею в Китае начался еще в декабре.

На матч с «Амуром» в Пекине пришло 8000 человек. На «Автомобилист» и «Барыс» – по 8300.

Причем, надо обратить внимание на один очень интересный феномен.

Хоккей в Китае – уже вовсе не экзотика. Зритель там хочет именно побед своей команды. И гораздо охотнее идет на матчи с неприметными середнячками, где «Куньлунь» имеет реальные шансы на успех.

А вот поединки с нашими топ-командами китайцам менее интересны!

В том же декабре игру со СКА пришел посмотреть всего 2461 зритель.

На ЦСКА и вовсе собралось всего 1749 человек. Прямо антирекорд.

На недавнем матче с московском «Динамо» ситуация чуть лучше – 4500 болельщиков на трибунах.

Но вот по посещению поединков с середнячками, китайцы уже сейчас – абсолютные лидеры КХЛ!

Я специально посмотрел выездные матчи того же минского «Динамо».

Перед Пекином белорусы были в Хабаровске – 6300 зрителей. В Омске – 7320. В Новосибирске – 5000.

Везде меньше! А ведь это все города, где хоккей безумно популярен и аншлаги, скорее, норма, чем редкость. Но пекинский зритель их обошел.

Я уж молчу про более избалованную зрелищами Москву. Там посмотреть, как ЦСКА растерзает минчан пришло меньше трех тысяч человек…

Можем проверить и, к примеру, «Барыс», матч с которым собрал в Пекина 8300 человек.

До этого казахстанцы гостили в российских городах.

Владивосток – 4795 зрителей, Хабаровск – 5600, Ханты-Мансийск – 2200…

Вот такие дела. Получается, что хоккей в Китае любят больше, чем в России.

По крайней мере по статистике так выходит.