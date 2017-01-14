Китайцы заставят наших фанов краснеть! Пекин любит хоккей больше, чем Россия
Новичок КХЛ, созданный с нуля пекинский клуб «Кульлунь» стремительно завоевывает популярность на своих домашних матчах.
Заглянул в онлайн-трансляци
Китайский клуб сейчас ведет упорную борьбу за место в плей-офф. И пока с ней справляется – занимает шестое место на Востоке с 70 очками.
Вот как раз сегодня разделил их с минским «Динамо» – уступил по буллитам 2:3.
Но не это меня поразило. Как-то за первые месяцы нашего чемпионата к «Куньлуню» приклеился ярлык команды, на которую не ходит зритель. Часть поединков клуб вынужден был проводить в Шанхае. И я помню, как многие мои коллеги потешались над тем, что там на матчах собирается всего 500-700 человек.
Хотя надо было понимать – ну какой смысл в Шанхае зрителю привыкать к хоккею, зная, что команда скоро уедет в Пекин? Это многое объясняет.
Так вот удивило меня число зрителей на сегодняшнем матче «Куньлуня» – 7450! Это ведь уже серьезно. Многие наши клубы КХЛ о такой посещаемости могут только мечтать.
Покопался в статистике и с изумлением выяснил, что эта цифра далеко не рекордная. Оказывается, бурный всплеск интереса к хоккею в Китае начался еще в декабре.
На матч с «Амуром» в Пекине пришло 8000 человек. На «Автомобилист» и «Барыс» – по 8300.
Причем, надо обратить внимание на один очень интересный феномен.
Хоккей в Китае – уже вовсе не экзотика. Зритель там хочет именно побед своей команды. И гораздо охотнее идет на матчи с неприметными середнячками, где «Куньлунь» имеет реальные шансы на успех.
А вот поединки с нашими топ-командами китайцам менее интересны!
В том же декабре игру со СКА пришел посмотреть всего 2461 зритель.
На ЦСКА и вовсе собралось всего 1749 человек. Прямо антирекорд.
На недавнем матче с московском «Динамо» ситуация чуть лучше – 4500 болельщиков на трибунах.
Но вот по посещению поединков с середнячками, китайцы уже сейчас – абсолютные лидеры КХЛ!
Я специально посмотрел выездные матчи того же минского «Динамо».
Перед Пекином белорусы были в Хабаровске – 6300 зрителей. В Омске – 7320. В Новосибирске – 5000.
Везде меньше! А ведь это все города, где хоккей безумно популярен и аншлаги, скорее, норма, чем редкость. Но пекинский зритель их обошел.
Я уж молчу про более избалованную зрелищами Москву. Там посмотреть, как ЦСКА растерзает минчан пришло меньше трех тысяч человек…
Можем проверить и, к примеру, «Барыс», матч с которым собрал в Пекина 8300 человек.
До этого казахстанцы гостили в российских городах.
Владивосток – 4795 зрителей, Хабаровск – 5600, Ханты-Мансийск – 2200…
Вот такие дела. Получается, что хоккей в Китае любят больше, чем в России.
По крайней мере по статистике так выходит.
Матч
Куньлунь Ред Стар - Динамо Мн - 2:3 Б. (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Коллинс (Ро), 10:00 (1:0). Петтерссон (Эллисон, Граньяни), 16:21 (1:1). Тайми (Ро), 17:07 (2:1). Лисовец (Костицын, Павлович), 34:55 (2:2).
Победный буллит:
Палушай - 2:3.
Место и дата
14 января 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция