Русские красавицы. Фото девушек из сборной России, на которых свистели чехи

Этой командой в последние дни заинтересовалась вся страна. Пора познакомиться с нашими хоккеистками поближе.

Об этой женской сборной России многие говорят. Но мало кто видел девушек в лицо. Они не такие известные – на турнире выступают спортсменки до 18 лет. А еще их лица скрыты хоккейной маской. Но теперь благодаря Федерации хоккея России мы покажем наших девчонок во всей красе. И приведем их статистику перед матчем со Швецией, в котором на кону будут стоять бронзовые медали. Напомним, что россиянки победили «Тре Крунур» в группе по буллитам (2:1).

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ВРАТАРИ

Валерия МЕРКУШЕВА (клуб в России – СКСО)

5 матчей, 91,85% отраженных бросков, коэффициент надежности – 2,88

Валерия сначала занималась фигурным катанием, но потом начинала играть в Зеленограде – папа отдал ее, как и родного брата, в хоккей. С восьми лет девушка стала голкипером. А еще она окончила музыкальную школу по классу домры, учившись играть пять лет на этом инструменте. Но при этом очень хорошо владеет вратарской клюшкой.

Диана ФАРХУТДИНОВА (СКИФ)

2 матча, 90,48% отраженных бросков, коэффициент надежности – 4,73

Эта девушка из Уфы, а начинала играть в хоккей в Усть-Катаве – там родился Олег Знарок, который сейчас возглавляет главную мужскую сборную. Потом Диана переехала в Челябинск, хотя для этого пришлось уговаривать родителей – им не нравилось, что их дочка начала играть в хоккей. При этом Фархутдинова пробовала себя в боксе и дзюдо. В конце концов, папа с мамой сдались…



Милена ТРЕТЯК («Орбита»)

на турнире не играла

Девушка со знаменитой фамилией – тоже вратарь Третяк, но без мягкого знака – попала в хоккей в семь лет благодаря брату. Тот сначала занимался плаванием, но потом начали болеть уши, и он перешел на каток. А с ним в хоккей пошла и Милена – сначала попробовала себя в нападение, потом встала в ворота. Сейчас Третяк выступает за мальчиков в открытом первенстве Москвы. Да, там броски сильнее, но так лучше прибавлять в мастерстве.



ЗАЩИТНИКИ

Светлана БОБРОВА («Торнадо»)

5 матчей, 0 очков, 6 минут штрафа, «-6» за полезность

Ее мама Елена – мастер спорта международного класса, сама еще недавно выступала в «Торнадо» и женской сборной России. Поэтому Света пришла в хоккей уже в шесть лет. И тоже начала играть на позиции защитника. Как и многие девочки, хочет попасть на Олимпиаду в Корею.



Анна КЛИМКИНА («Бирюса»)

5 матчей, 0 очков, 8 минут штрафа, «-2» за полезность

Тоже родилась в Зеленограде. Сначала занималась фигурным катанием, потом пошла в хоккей вместе с братом – Анне было девять лет. Благодаря хорошему катанию получалось легко объезжать мальчишек. А в 14 лет девушка переехала в Красноярск, где теперь выступает за «Бирюсу».



Мария КУЗНЕЦОВА («Арктик-Университет»)

5 матчей, 0 очков, 2 минуты штрафа, «-1» за полезность

Маша в 10 лет каталась на катке, взяла у брата клюшку и попыталась что-то изобразить. Тут на нее обратил внимание оказавшийся рядом тренер. При этом девушка шесть лет занималась в музыкальной школе по классу фортепиано. Кузнецова родилась в Архангельской области, а в Ухту переехала в 14 лет.



Алина ОРЛОВА («Арктик-Университет»)

5 матчей, 1 (0+1) очко, 4 минуты штрафа, «-2» за полезность

Девушка родилась в Ступино, играла вместе с Ниной Пироговой. В хоккей тоже пришла вслед за братом. Уже в пять лет сказала, что хочет себя попробовать в этой игре. Еще Алина занималась бальными танцами в паре с братом. Там особо дело не пошло, как и в музыкальной школе. С плаванием тоже не вышло из-за аллергии на хлорку. Так что, можно сказать, Орлова рождена для хоккея.



Нина ПИРОГОВА («Торнадо»)

4 матча, 2 (1+1) очка, 27 минут штрафа, «+3» за полезность

Лидер и капитан команды. Была удалена за драку в матче с Чехией, за что получила дисквалификацию на один матч и пропустила полуфинал с США. В хоккей пришла совсем рано – в три года, тоже с братом. Также занималась английским, народными танцами и музыкой. Но к семи годам оставила для себя только спорт и язык. На остальное не хватает времени.



Елена ПРОВОРОВА (СКИФ)

5 матчей, 1 (1+0) очко, 0 минут штрафа, «-2» за полезность

Этой девочке из молодежной сборной России всего 15 лет. Родилась в Нижнем Новгороде, в хоккей играли ее отец и брат. Лена начинала заниматься этим спортом с мальчишками.



Анна САВОНИНА («Атлант»)

5 матчей, 0 очков, 0 минут штрафа, «-1» за полезность

Ане тоже всего 15 лет. Папа тоже занимался хоккеем, а брат пробился в состав «СКА-Карелии» (ВХЛ), но в 20 лет решил завершить карьеру. Савонина начинала играть в Электростали в семь лет. Поначалу выбирала между баскетболом и хоккеем, но потом определилась.



Дарья ЗУБОК («Торнадо»)

5 матчей, 0 очков, 2 минуты штрафа, «-5» за полезность

Сначала каталась на фигурных коньках, потом на хоккейных. Выступала с мальчиками в разных возрастах в небольшом городе Мегион из Ханты-Мансийского автономного округа. Потом с родителями переехала в Сургут, чтобы расти в мастерстве. Получила компрессионный перелом спины, лечилась полгода. Потом были Челябинск, Дмитров – и вот молодежная сборная.



ФОРВАРДЫ

Дарья БЕЛОГЛАЗОВА («Русь»)

5 матчей, 1 (1+0) очко, 2 минуты штрафа, «-3» за полезность

С пяти лет занимается в школе столичной «Руси». Папа – бывший футболист, мама выступала в легкой атлетике. Тренеры сразу поставили в нападение, хотя Даша думала стать вратарем.



Полина БОЛГАРЕВА (СКИФ)

5 матчей, 0 очков, 4 минуты штрафа, «-5» за полезность

С трех до семи лет занималась художественной гимнастикой, но потом перешла в хоккей. С 12 до 16 лет училась в католической школе Бостона, играла за местные команды с мальчиками и девочками. Умеет играть на свирели, со временем хотела бы снова вернуться в США.



Оксана БРАТИЩЕВА (СКИФ)

4 матча, 3 (3+0) очков, 31 минута штрафа, «-3» за полезность

Лучший бомбардир и снайпер сборной России. Тоже была удалена до конца матча с чешками, за что из-за дисквалификации пропустила полуфинал против США. Для Оксаны это первый чемпионат мира. Она родилась в Челябинске, начинала в команде мальчиков. Пример взяла с брата и ушла из надоевшей художественной гимнастики.



Екатерина ДОБРОДЕЕВА («Бирюса»)

5 матчей, 0 очков, 2 минуты штрафа, «+2» за полезность

Родилась в Хабаровске. В хоккей пришла в восемь лет с подачи отца, который сам активно играет на любительском уровне. До этого спорта Катя занималась танцами и даже пыталась совмещать занятия, но потом сделала выбор.



Маргарита ДОРОФЕЕВА («Орбита»)

5 матчей, 0 очков, 6 минут штрафа, «-2» за полезность

Родилась в Зеленограде, играла с восьми лет вместе с мальчиками на позиции защитника. До этого занималась фигурным катанием. Потом Рита увлекла всю семью – вслед за ней начали заниматься папа и младший брат.



Виктория КУЛИШОВА (СКИФ)

5 матчей, 0 очков, 0 минут штрафа, «-5» за полезность

Родилась в Мегионе – городок в Ханты-Мансийском автономном округе. С четырех до шести лет занималась акробатикой, потом попала в спортивный класс к хоккеистам. Это и повлияло на ее выбор. Выбирала между Екатеринбургом и Нижним Новгородом, в итоге оказалась в СКИФе. Любит музыку, умеет играть на гитаре: «Папа для начала показал три аккорда, а дальше сама стала все изучать».



Елена МЕЗЕНЦЕВА («Бирюса»)

5 матчей, 0 очков, 0 минут штрафа, «-4» за полезность

Лене тоже 15 лет, младше этого возраста нет никого в молодежной сборной России. Родилась в Чите, приметили ее на турнире в Ачинске и пригласили в Красноярск в 14 лет. Занимается хоккеем с восьми лет, взяв пример со старшего брата.



Мария НАДЕЖДИНА (СКИФ)

5 матчей, 0 очков, 0 минут штрафа, «-3» за полезность

Родилась в Заволжья – город в Нижегородской области. Есть два брата, младшего из которых отдали в хоккей. Маша смотрела его тренировки и попросила папу, чтобы ей тоже разрешали заниматься. Играть начала с семи лет – сначала с пацанами, потом и с девочками. Еще были пять лет балета, восемь лет музыкальной школы. Дома изредка играет на синтезаторе, учится на журналиста и любит готовить.



Елизавета РОДНОВА (СКИФ)

на турнире не выступала

Родилась в Челябинске, отец был детским тренером. До этого занималась танцами и хорошо училась в школе. Потом пошла в хоккей, хотя стала заниматься профессионально только в 12 лет.



Татьяна ШАТАЛОВА («Бирюса»)

5 матчей, 1 (0+1) очко, 4 минуты штрафа, «0» за полезность

Начинала заниматься хоккеем в Минске в школе «Юности», сейчас третий год выступает в красноярской «Бирюсе». Старший брат тоже пытался стать хоккеистом, ездил тренироваться в Америку. Но однажды ему не продлили визу, и он закончил. Интересно, что Татьяна также пробовала себя в боксе.



Ольга ШИРОКОВА («Орбита»)

5 матчей, 1 (0+1) очко, 0 минут штрафа, «0» за полезность

Родилась в Москве, начала заниматься хоккеем в четыре года в школе «Белые Медведи». Также в жизни было фигурное катание, но оно не очень нравилось. А вот в хоккее была форма, там падать не больно, это и привлекло.



Алена СТАРОВОЙТОВА («Торнадо»)

5 матчей, 3 (1+2) очка, 6 минут штрафа, «-1» за полезность

С двух до девяти лет занималась фигурным катанием, а папа Михаил обожал хоккей с мячом. Целый год Алена занималась бенди, но потом перешла в шайбу. Играет в хоккей с 10 лет и перепробовала все позиции, кроме вратарской. Больше всего ей нравится выходить на лед в роли центрфорварда.