В трех из пяти классов – призеры. Самый успешный «Дакар» в истории России
Сегодня,
14 января в аргентинском Буэнос-Айресе завершился двухнедельный ралли-марафон «Дакар-2017».
Его
по праву можно назвать одним из самых успешных для нашей страны. Российские
гонщики выступали во всех пяти классах из них в двух одержали победу и еще в
одном заняли третье место.
Но давайте по порядку. В классе мотоциклов выступали двое россиян – Александр Иванютин и хрупкая на вид, но невероятно «железная» на деле гонщица – Анастасия Нифонтова, которая добралась до финиша, несмотря на все трудности. В гонке, где взрослые и здоровые мужики сдаются. В генеральной квалификации Иванютин расположился на 31-й строчке, а Нифонтова – 73-я.
Следом за мотоциклами на «Дакаре» всегда стартуют квадроциклы и мы переходим к этому классу гонок. Здесь нас представлял единственный россиянин, 25-летний Сергей Карякин, который по итогам первого этапа отставал от лидера почти в 20 минут, но смело признавался, что сократит это время до минимума. В итоге Карякин впервые в карьере стал победителем ралли-марафона, опережая ближайшего преследователя на один час 14 минут 51 секунду, что невероятно много для этого класса.
В зачете внедорожников весь подиум забрали себе французы на «Пежо», ни оставив ни малейшего шанса абсолютно никому. Стефан Петерансель выиграл «Дакар» в 13-й раз в карьере, второй – Себастья Леб. Третий – Сириль Депере.
Россию
в этом классе представлял Сергей Шихотаров, выступающий на «Тайоте» с
латвийским штурманом Олегом Уперенко. Экипаж Шихотарова в общем зачете занял 37
место, уступив лидеру 33 часа 16 минут 23 секунды.
Самый
малочисленный класс – багги или мотовездеходы, официально называемый SSV. Участие в нем приняло
10 экипажей, половина из которых до финиша не добралась. Российский экипаж Равиль
Маганов / Кирилл Шубин очень здорово начали и по итогам первой гонки даже были
лидерами, но в конечном счете смогли завоевать только третье место, уступив
победителю бразильцу Леандро Торресу шесть часов пять минут 35 секунд.
Ну
и конечно же грузовики, класс, в котором российская команда «КАМАЗ-мастер» не
только одержала ожидаемую победу, но и взяли второе место. Первую половину
ралли-рейда лидировал экипаж Дмитрия Сотникова, который в конечном итоге стал
вторым, уступив соотечественнику Эдуарду Николаеву всего каких-то 18 минут. Для
32-летнего гонщика это уже вторая победа на «Дакаре» в карьере. В нескольких
шагах от подиума остановился Айрат Мардеев, став пятым в итоговой квалификации.
«Дакар-2017»
Общий зачет
Мотоциклы
1. Сэм
Сандерленд (Великобритания, «КТМ») – 32:06.22
2. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +0:32.0
3. Жерар Фаррес Гель (Испания, «КТМ») +0:35.40
...32. Александр Иванютин (Россия, Хускварна») +6:17.22
...75. Анастасия Нифонтова (Россия, Хускварна») +17:18.45
Квадроциклы
1. Сергей
Карякин (Россия, «Ямаха») – 39:18.52
2. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») +1:14.51
3. Пабло Копетти (Аргентина, «Ямаха») +4:20.19
Внедорожники
1. Стефан
Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, «Пежо») – 28:49.302
2.Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, «Пежо») +0:05.13
3. Сириль Депре / Давид Кастера (Франция, «Пежо») +0:33.28
…37. Сергей Шихотаров / Олег Уперенко (Россия / Латвия, «Тойота») +33:16:23
Мотовездеходы
1. Леандро
Торрес / Лоривал Ролдан (Бразилия) – 54:01.50
2. Ван Фуцзян / Ли Вэю (Китай) + 4:06.35
3. Равиль Маганов / Кирилл Шубин (Россия) + 6:06.35
Грузовики
1. Эдуард
Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ-мастер») – 27:58.24
2. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ-мастер») +0:18.58
3. Жерар де Рой / Мойзес Торральярдона / Дарек Родевальд (Нидерланды, Испания, Польша, «Ивеко») +0:41.19
…5. Айрат Мардеев / Айдар Беляев / Дмитрий Свистунов (Россия, «КАМАЗ-мастер») +2:16.24