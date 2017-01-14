Ноги свело. И без промахов Подчуфарова отстала от лидера почти на три минуты

В Рупольдинге, где проходит пятый этап Кубка мира по биатлону, завершился женский спринт. Впервые в сезоне победила Кайса Макарайнен. Лучшая из россиянок Татьяна Акимова – 15-я.

Ольга Подчуфарова шла к финишу едва ли не пешком. На последних метрах этой гонки она напомнила саму себя прошлогоднюю, когда силы оставили ее и она не смогла завершить сезон, полностью пропустив чемпионат мира и заключительный этап в Ханты-Мансийске.

«Ноги свело, трасса тяжелая, много поворотов – на деревянных ногах проходить их невозможно. Стрельба была отличная, но она по такой гонке мне не могла помочь, хотя если б еще и штраф – тогда отставание было еще большим, – рассказывала Ольга после финиша. Казалось, ей даже каждое слово давалось с трудом – после финиша прошло уже немного времени, но видно было, какая усталость накрыла спортсменку.

Пока Подчуфаровой не удается обрести скорость на трассе, хотя перед началом сезона тренеры подчеркивали, что после Нового года физически Ольга должна была подтянуться к лидерам. Речь совсем не идет о том, чтобы выйти на их уровень, но даже подтянуться пока получается не слишком хорошо. Возможно, трасса в Рупольдинге, извилистая, гористая, коварная – не слишком удачное место для подтягиваний, но, так или иначе, подвижек пока нет.

Гораздо более симпатичный лыжный ход демонстрировала Татьяна Акимова. У нее, к несчастью, был промах, но даже нули в сегодняшней гонке не сулили Татьяне ни медалей, ни даже цветов. Слишком высоки были скорости у лидеров.

Особенно хороша в этом смысле – Кайса Макарайнен. 32-летняя финка разогналась так, что на финише на минуту обошла Франциску Хильдебранд, также прошедшую гонку с нулями. Вот так пропасть!

На дистанции оставались несколько человек, которые при удачной стрельбе могли показать время, близкое к минутам-секундам Макарайнен, но у них получилось разве что приблизиться к ее результату: второй стала чешка Габриэла Коукалова (-24 сек), а третьей – Лаура Дальмайер (-33). Все – с нулями. А Подчуфарова с нулями – 48-я.

Макарайнен, несмотря на то, что она регулярно развивает на трассе то скорость света, то скорость звука, только сегодня добилась первой победы в сезоне. Плюс оставила хороший задел на завтрашние гонки преследования.

Всякий раз, когда завершается спринт, важное дело – оценить наши перспективы в гонке преследования. Медальных – почти никаких. Минус на старте у нашей лучшей спортсменки Татьяны Акимовой составит 1 минуту 40 секунды, а Ольга Подчуфарова уйдет в гонку через 2 минуты 40 секунд после Макарайнен.

Всех россиянок в сегодняшнем спринте опередила и Дарья Домрачева, которая только-только возвращается в Кубок мира. Напомним, что 1 октября прошлого года она родила дочку и через три недели стала тренироваться. То есть и трех месяцев не прошло с того дня, как она встала на лыжероллеры в Раубичах, а Дарья уже на подступах к мировой десятке – сегодня она 13-я с одним промахом.

А вот стрельба у нашей команды сегодня в целом была уже лучше, чем в эстафете, где россиянки показали худший результат в истории, а на рубеже установили антирекорд, сделав очень популярной шутку – ну как можно так точно промахиваться?

Сегодня эти шутки были отброшены в сторону. Никто не промахнулся больше одного раза и, если завтра тенденция сохранится, то в пасьюте россиянкам это поможет – все-таки там четыре стрельбы, и за счет успехов на рубеже можно значительно подтянуться к лидерам. Правда, только при условии их ошибок. Увы, но на сегодняшний день это наша реальность, которую в мусорку не выкинешь и какое-то время придется с этим пожить. Печалит только одно обстоятельство – слишком уж быстро надвигается чемпионат мира.

Кубок мира

5-й этап

Рупольдинг (Германия)

Женщины

Спринт. 7,5 км. Два огневых рубежа

1. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 20.51,8 (0)

2. Габриела Коукалова (Чехия) – отставание 22,0 (0)

3. Лаура Дальмайер (Германия) – +30,1 (0)

4. Мари Дорен-Абер (Франция) – +48,6 (0+1=1)

5. Доротеа Вирер (Италия) – +57,7 (0)

6. Франциска Хильдебранд (Германия) – +59,8 (0)

7. Ханна Эберг (Швеция) – +1.18,8 (0)

8. Галина Вишневская (Казахстан) – +1.20,3 (0+1=1)

9. Анаис Бескон (Франция) – +1.25,4 (0)

10. Магдалена Гвиздонь (Польша) – +1.26,6 (0)

11. Юлия Джима (Украина) – +1.27,9 (1+1=2)

12. Жюстин Бреза (Франция) – +1.31,4 (0+1=1)

13. Дарья Домрачева (Белоруссия) – +1.34,8 (0+1=1)

14. Ева Пушкарчикова (Чехия) – +1.35,0 (1+0=1)

15. Татьяна Акимова (Россия) – +1.40,0 (0+1=1)

...29. Екатерина Глазырина (Россия) – +2.11,0 (1+0=1)

...34. Ирина Услугина (Россия) – +2.15,5 (1+0=1)

...37. Ульяна Кайшева (Россия) – +2.23,5 (0+1=1)

...48. Ольга Подчуфарова (Россия) – +2.40,3 (0)

Лыжный ход лидеров и сборной России

1. Макарайнен – 18.54,0

2. Дорен-Абер – +20,1

3. Коукалова – +21,0

4. Дальмайер – +29,2

5. Джима – +38,5

...11. Домрачева – +1.04,0

...18. Акимова – +1.17,5

...38. Глазырина – +1.44,8

...40. Услугина – +1.48,8

...52. Кайшева – +2.00,4

...85. Подчуфарова – +2.48,1