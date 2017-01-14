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Как с греками на Евро! Семак бьет ножницами через себя на тренировке «Уфы»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Как с греками на Евро! Семак бьет ножницами через себя на тренировке «Уфы»
Источник: ФК «Уфа»

Новый главный тренер «Уфы» Сергей Семак в полном порядке.

Пресс-служба «Уфы» на своем ютуб-канале выложила видео с одной из первых тренировок под руководством Сергея Семака. На видео тренеры «Уфы» играют в волейбол ногами, а под конец одной из комбинаций Сергей Богданович бьет прямо в угол площадки ножницами через себя. 

Во время игровой карьеры Семак такими голами не радовал, но мяч Константина Зырянова в ворота сборной Греции после передачи Семака именно через себя, памятен всем российским болельщикам. 

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