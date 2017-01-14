«Проваливай в Китай!». Почему конфликт Конте и Косты может лишить «Челси» титула

В, казалось, самой благополучной команде АПЛ начались проблемы.

Что случилось?

Еще неделю назад «Челси» и его болельщики прибывали в состоянии близком к эйфории: 13 побед подряд, уверенное лидерство в АПЛ, серия равных матчей, в которых «синие», несколько потерявшие форму к зиме, все равно вырывали победу и плюс к этому практически полное отсутствие травм в команде. Бери чемпионство – не хочу. Даже в мультфильмах титулы добываются сложнее. Поэтому было очевидно, что главные испытания для «Челси» впереди.

И вот они начались. Сначала, проиграв-таки в АПЛ – «Тоттенхэму» (0:2), «Челси» остановился в шаге от рекорда по количеству побед подряд . Спустя несколько дней захандрил Коста. Как сообщает Daily Mail, испанец на днях пожаловался на боли в спине врачам «Челси». Те, осмотрев форварда, ничего серьезного не выявили. Конте посчитал, что форвард уклоняется от тренировок, и случился конфликт. По данным Sky Sports, конфликт перерос в перепалку, в ходе которой Конте крикнул испанцу: «Проваливай в Китай!»

Сразу после этого в английских СМИ стали появляться новости о баснословном предложении Косте от одного китайского клуба – испанцу готовы платить 34 млн евро в год. Что сделало бы Косту вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков мира после Тевеса, перешедшего недавно как раз в Китай – в «Шанхай Шэньхуа».

По данным Sky Sport, именно после того, как поступило это предложение, Коста и перестал принимать участие в тренировках «Челси». Пока это лишь слухи. Но есть и некоторые факты: например, агент Косты – Жорже Мендеш – недавно побывал в Китае, встретившись там с владельцами «Тяньцзинь Цюаньцзяня». Клуба, в которые, кстати, совсем недавно перешел Витсель. И второй факт: в сегодняшнем матче с «Лестером» испанец не сыграет.

🔄 | This picture of Tianjin Quanjin chairman Yuhui with superagent Jorge Mendes (Ronaldo, James,.. ) is getting a lot of attention. #CSL 🇨🇳 pic.twitter.com/mITVkpg0cW — FCInsider (@followFCInsider) 13 января 2017 г.

Как это может повлиять на «Челси»

Английские СМИ утверждают, что владелец «Челси» Роман Абрамович не собирается отпускать нападающего. Но если своенравный Коста действительно захочет уйти, препятствовать ему будет сложно. Что может удержать форварда в Англии, сохранив при этом игроку должную мотивацию?

Титулы? Они у Косты есть. Как и признание.

Игра в сборной Испании? Возможно. Но не забываем, что Коста по национальности бразилец. И сборная Испании для него не многим важнее клуба.

Да и, как правильно заметил экс-защитник сборной Англии Дэнни Миллз, бразильцы не стесняются идти туда, где больше платят, чтобы обеспечить всех своих многочисленных родственников.

Так что, уход возможен. И для «Челси» это будет серьезный удар.

Коста – не просто лучший бомбардир АПЛ. Он тот, кто делает разницу. Именно благодаря его голам «Челси» в этом сезоне множество раз вырывал победу в равных матчах, ничейных.

Загибаем пальцы: на счету Косты победные мячи в ворота «Мидлсбро» (1:0), «Кристал Пэлас» (1:0), «Вест Бромвича» (1:0), «Уотфорда» (2:1), «Вест Хэма» (2:1), «Лестера» (3:0), а также гол перевернувший игру с «Сити» (3:1). Всего же в нынешнем сезоне АПЛ за 19 игр он забил 14 голов.

Это если объяснять цифрами. А лучше вы пересмотрите последние матчи «Челси» в рекордной победной серии. «Челси» в них не был хорош так, как в середине сезона, когда выносил всех с неприличным счетом, а в играх с «Вест Бромом» и «Кристал Пэлас» так и во всех смотрелся ни чем не лучше соперника. Но Коста, по сути, из ничего делал голы.

Заменить испанца в «Челси» просто некому. Педро по своему функционалу другого склада форвард, а Батшуайи – это пока не серьезно. Есть, конечно, трансферы. Но сможет ли зимой «Челси» найти сопоставимого по классу нападающего?

Вот и получается, что уход Косты может означать только одно. Шансы «Челси» на титул в чемпионате Англии резко упадут.