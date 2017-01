«Проваливай в Китай!». Почему конфликт Конте и Косты может лишить «Челси» титула

В, казалось, самой благополучной команде АПЛ начались проблемы.

Еще неделю назад «Челси» и его болельщики прибывали в состоянии близком к эйфории: 13 побед подряд, уверенное лидерство в АПЛ, серия равных матчей, в которых «синие», несколько потерявшие форму к зиме, все равно вырывали победу и плюс к этому практически полное отсутствие травм в команде. Бери чемпионство – не хочу. Даже в мультфильмах титулы добываются сложнее. Поэтому было очевидно, что главные испытания для «Челси» впереди.

И вот они начались. Сначала, проиграв-таки в АПЛ – «Тоттенхэму» (0:2), «Челси» остановился в шаге от рекорда по количеству побед подряд . Спустя несколько дней захандрил Коста. Как сообщает Daily Mail, испанец на днях пожаловался на боли в спине врачам «Челси». Те, осмотрев форварда, ничего серьезного не выявили. Конте посчитал, что форвард уклоняется от тренировок, и случился конфликт. По данным Sky Sports, конфликт перерос в перепалку, в ходе которой Конте крикнул испанцу: «Проваливай в Китай!»

Сразу после этого в английских СМИ стали появляться новости о баснословном предложении Косте от одного китайского клуба – испанцу готовы платить 34 млн евро в год. Что сделало бы Косту вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков мира после Тевеса, перешедшего недавно как раз в Китай – в «Шанхай Шэньхуа».

По данным Sky Sport, именно после того, как поступило это предложение, Коста и перестал принимать участие в тренировках «Челси». Пока это лишь слухи. Но есть и некоторые факты: например, агент Косты – Жорже Мендеш – недавно побывал в Китае, встретившись там с владельцами «Тяньцзинь Цюаньцзяня». Клуба, в которые, кстати, совсем недавно перешел Витсель. И второй факт: в сегодняшнем матче с «Лестером» испанец не сыграет.

🔄 | This picture of Tianjin Quanjin chairman Yuhui with superagent Jorge Mendes (Ronaldo, James,.. ) is getting a lot of attention. #CSL 🇨🇳 pic.twitter.com/mITVkpg0cW