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Молло напомнил Халка, Эрнани скопировал Витселя. Первый выход новичков «Зенита»

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Молло напомнил Халка, Эрнани скопировал Витселя. Первый выход новичков «Зенита»
Источник: ФК «Зенит»

Луческу попробовал и получил от команды бундеслиги много поводов разобрать ошибки.

Почему этот сбор Луческу – самый напряженный

За последнее время у «Зенита» еще не было такой зимней подготовки. Пока неясна программа сборов в Испании и Турции (или в другом месте из-за известных событий), но в Дубае Мирча Луческу нагрузит подопечных серьезно.

Две тренировки в день – это было и при прошлых тренерах, но шесть контрольных матчей за семь дней – с таким подходом игроки вряд ли сталкивались. У Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша оптимальным было провести три товарищеских встречи с промежутком в два-три дня.

С другой стороны, больше матчей – больше игровой практики не только для основных футболистов, но и для новичков с немногочисленными резервистами. Из второй команды Луческу не стал выдергивать, например, Илью Зуева и Алексея Евсеева, которые раньше регулярно ездили с основой на сборы, а взял Егора Бабурина, Вукашина Йовановича, Леона Мусаева и форварда молодежного состава Даниила Лесового. В списке из 31 игрока не оказалось Александра Рязанцева. После медосмотра он говорил, что готов тренироваться в общей группе. Может, ему придется это делать в другом клубе.

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Что в Молло напоминает Халка

Самый интересный соперник – первый, франкфуртский «Айнтрахт». Там экс-зенитовец Саболч Хусти, например. Правда, он не попал в заявку на игру. В прошлом сезоне «Айнтрахт» финишировал 16-м и в стыковых матчах отстоял место в высшем дивизионе у «Нюрнберга». Сейчас подопечные Нико Ковача, бывшего игрока и уже тренера сборной Хорватии, идут четвертыми и претендуют на раунд плей-офф Лиги чемпионов. Это интереснее, чем команды из Китая, Омана, Венгрии и Узбекистана, с которыми «Зенит» сыграет позже.

Луческу берет всех игроков, поехавших на сбор. Соответственно и все новички на месте. Правда, Андрей Лунев и Ибрагим Цаллагов не получают игрового времени. Сергей Зуйков и Йоан Молло выходят в стартовом составе, а Эрнани появляется на поле после перерыва.

Зуйкову и Молло достаются позиции на правом фланге, первый играет в обороне, второй – в атаке. Большую часть первого тайма их зона – проблемная для «Зенита», «Айнтрахт» регулярно там атакует. Зуйков, пришедший к Луческу из ФНЛ, проигрывает в борьбе и скорости более мощным соперникам. Подключаться вперед «Айнтрахт» ему не позволяет.

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Бастиан Очипка и Анте Ребич часто разыгрывают мяч на фланге, и для помощи защитнику Молло часто приходится опускаться вниз. Из-за этого у француза не получается показать себя в атаке. За 45 минут ему только один раз удается сделать подачу в штрафную. Артему Дзюбе там не дают сыграть головой. Форвард в первом тайме вообще без моментов.

Когда есть шанс, Молло стремится сыграть красиво. Он финтит, один раз смело пробегает с мячом от своей штрафной до середины поля, там его тормозят фолом. С партнерами Йоан пока играет короткими пасами, рисковать забросами не торопится. Немного страшно, когда Молло идет в стык в центре поля, и его бьют по ноге. Но свой отрезок полузащитник завершает без травмы. Он напоминает Халка: тоже мощный и тоже жаждет тянуть игру на себя. 

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Чем Эрнани похож на Витселя

В перерыве состав «Зенита» меняется полностью, и шанс получает Эрнани. Бразилец, которого считают одновременно заменой и Акселю Витселю, и Хави Гарсии, при обороне играет небезгрешно, иногда позволяет соперникам себя обыгрывать, а на фол не идет. Такую бережливость можно было заметить в игре Витселя. Для быстрого перехода в атаку Эрнани несколько раз пытается сыграть длинными забросами к чужой штрафной, однако партнеры не используют.

Второй тайм для петербуржцев повеселее, хотя начало так себе: Юрий Жирков в борьбе с Тимоти Чендлером разбивает голову, потом выбрасывает повязку и играет без нее до конца матча.

У «Зенита» появляются голевые моменты. От Артура Юсупова мяч именно отскакивает выше перекладины: игрок вряд ли понял, как вообще ударил. Лучший шанс губит Лука Джорджевич: стоя в одиночестве в штрафной, черногорец бьет во вратаря. Ему, пожалуй, скучнее всех на поле. Прыгать за мячами по углам не приходится, выговаривать защитникам тоже. По объему работы он уступает и Юрию Лодыгину, и Михаилу Кержакову.

За 90 минут команды так и не забивают. Нико Ковачу игра его команды наверняка понравилась, перед вторым кругом в бундеслиге она выглядит прилично. А у Луческу полно поводов и примеров для разбора ошибок.

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Матч

Зенит - Айнтрахт - 0:0

Состав

Зенит: Лодыгин (Кержаков М., 46), Кришито (Йованович, 46), Зуйков (Маурисио, 46), Нету (Ломбертс, 46), Молло (Джорджевич, 46), Могилевец (Азеведо Жуниор, 46), Жулиано (Юсупов, 46), Хави Гарсия (Жирков, 46), Чернов (Анюков, 46), Мак (Шатов, 46), Дзюба (Кержаков А., 46)

Айнтрахт: Градечки, Эктор, Чендлер (Безушков, 46), Абрахам, Очипка (Тавата, 81), Маскарель, Хасебе, Фабиан, Гачинович, Ребич, Майер (Тарашай, 65)

Предупреждения:

Хави Гарсия, 29; Нету, 37 - Эктор, 30

Место и дата

14 января 16:00, Зайед Спорт Сити, Текстовая трансляция

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