Молло напомнил Халка, Эрнани скопировал Витселя. Первый выход новичков «Зенита»

Луческу попробовал и получил от команды бундеслиги много поводов разобрать ошибки.

Почему этот сбор Луческу – самый напряженный

За последнее время у «Зенита» еще не было такой зимней подготовки. Пока неясна программа сборов в Испании и Турции (или в другом месте из-за известных событий), но в Дубае Мирча Луческу нагрузит подопечных серьезно.

Две тренировки в день – это было и при прошлых тренерах, но шесть контрольных матчей за семь дней – с таким подходом игроки вряд ли сталкивались. У Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша оптимальным было провести три товарищеских встречи с промежутком в два-три дня.

С другой стороны, больше матчей – больше игровой практики не только для основных футболистов, но и для новичков с немногочисленными резервистами. Из второй команды Луческу не стал выдергивать, например, Илью Зуева и Алексея Евсеева, которые раньше регулярно ездили с основой на сборы, а взял Егора Бабурина, Вукашина Йовановича, Леона Мусаева и форварда молодежного состава Даниила Лесового. В списке из 31 игрока не оказалось Александра Рязанцева. После медосмотра он говорил, что готов тренироваться в общей группе. Может, ему придется это делать в другом клубе.

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Что в Молло напоминает Халка

Самый интересный соперник – первый, франкфуртский «Айнтрахт». Там экс-зенитовец Саболч Хусти, например. Правда, он не попал в заявку на игру. В прошлом сезоне «Айнтрахт» финишировал 16-м и в стыковых матчах отстоял место в высшем дивизионе у «Нюрнберга». Сейчас подопечные Нико Ковача, бывшего игрока и уже тренера сборной Хорватии, идут четвертыми и претендуют на раунд плей-офф Лиги чемпионов. Это интереснее, чем команды из Китая, Омана, Венгрии и Узбекистана, с которыми «Зенит» сыграет позже.

Луческу берет всех игроков, поехавших на сбор. Соответственно и все новички на месте. Правда, Андрей Лунев и Ибрагим Цаллагов не получают игрового времени. Сергей Зуйков и Йоан Молло выходят в стартовом составе, а Эрнани появляется на поле после перерыва.

Зуйкову и Молло достаются позиции на правом фланге, первый играет в обороне, второй – в атаке. Большую часть первого тайма их зона – проблемная для «Зенита», «Айнтрахт» регулярно там атакует. Зуйков, пришедший к Луческу из ФНЛ, проигрывает в борьбе и скорости более мощным соперникам. Подключаться вперед «Айнтрахт» ему не позволяет.

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Бастиан Очипка и Анте Ребич часто разыгрывают мяч на фланге, и для помощи защитнику Молло часто приходится опускаться вниз. Из-за этого у француза не получается показать себя в атаке. За 45 минут ему только один раз удается сделать подачу в штрафную. Артему Дзюбе там не дают сыграть головой. Форвард в первом тайме вообще без моментов.

Когда есть шанс, Молло стремится сыграть красиво. Он финтит, один раз смело пробегает с мячом от своей штрафной до середины поля, там его тормозят фолом. С партнерами Йоан пока играет короткими пасами, рисковать забросами не торопится. Немного страшно, когда Молло идет в стык в центре поля, и его бьют по ноге. Но свой отрезок полузащитник завершает без травмы. Он напоминает Халка: тоже мощный и тоже жаждет тянуть игру на себя.

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Чем Эрнани похож на Витселя

В перерыве состав «Зенита» меняется полностью, и шанс получает Эрнани. Бразилец, которого считают одновременно заменой и Акселю Витселю, и Хави Гарсии, при обороне играет небезгрешно, иногда позволяет соперникам себя обыгрывать, а на фол не идет. Такую бережливость можно было заметить в игре Витселя. Для быстрого перехода в атаку Эрнани несколько раз пытается сыграть длинными забросами к чужой штрафной, однако партнеры не используют.

Второй тайм для петербуржцев повеселее, хотя начало так себе: Юрий Жирков в борьбе с Тимоти Чендлером разбивает голову, потом выбрасывает повязку и играет без нее до конца матча.

У «Зенита» появляются голевые моменты. От Артура Юсупова мяч именно отскакивает выше перекладины: игрок вряд ли понял, как вообще ударил. Лучший шанс губит Лука Джорджевич: стоя в одиночестве в штрафной, черногорец бьет во вратаря. Ему, пожалуй, скучнее всех на поле. Прыгать за мячами по углам не приходится, выговаривать защитникам тоже. По объему работы он уступает и Юрию Лодыгину, и Михаилу Кержакову.

За 90 минут команды так и не забивают. Нико Ковачу игра его команды наверняка понравилась, перед вторым кругом в бундеслиге она выглядит прилично. А у Луческу полно поводов и примеров для разбора ошибок.

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