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15-летняя Лена забила исторический гол Швеции! Ответ девушек на скандал с гимном

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
15-летняя Лена забила исторический гол Швеции! Ответ девушек на скандал с гимном
Источник: IIHF

Молодежная сборная России на женском чемпионате мира в Чехии завоевала бронзу, победив шведок в матче за третье место.

Почему эту медаль можно назвать исторической? Потому что только однажды наша женская молодежная сборная выигрывала бронзу чемпионата мира – это произошло два года назад в Баффало.

Вообще в женском хоккее Россия только делает уверенные шаги, поэтому каждую медаль нужно оценивать высоко. Тем более среди молодежи – значит, у нас идет хорошее поколение.

Русские красавицы. Фото девушек из сборной России

В групповом матче Россия обыграла шведок со счетом 2:1, причем пришлось бить буллиты. В полуфиналах конкуренции не получилось. «Тре Крунур» была разгромлена Канадой (2:6), а наши девушки еще крупнее уступили сборной США (0:6). Против лома нет приема – соотношение бросков составило 51-6 в пользу американок.

Но бронзу сборная России взять могла. Это было по силам. В первом периоде шведки устроили настоящий штурм наших ворот: 18-9. Но наш вратарь Валерия Меркушева играла замечательно! Во втором периоде счет снова не был открыт, причем команды опять обменялись удалениями…

Долгожданный гол мы увидели на 42-й минуте, когда отличилась Елена Проворова. Передачи ей отдавали Татьяна Шаталова и Алена Старовойтова.

Что мы знаем о Лене Проворовой? То, что она – самая юная в составе молодежной сборной России. Ей только в ноябре ей исполнилось всего 15 лет!

У нас нет информации, что Проворова – родственница защитника «Филадельфии» Ивана Проворова. Елена родилась в Нижнем Новгороде, в хоккей играли ее отец и брат. Именно папа предложил дочке попробовать себя в этом виде спорта. Проворова начинала играть в хоккей с мальчишками, и ей сразу понравилось. Одна из целей, как сообщает сайт ФХР: «Уехать выступать за рубеж, чтобы посмотреть мир». Елена проводит первый сезон во взрослом хоккее и дебютирует в молодежной сборной.

Вот такая 15-летняя героиня.

В третьем периоде Швеция снова в два раза нас перебросала. Россия выстояла в меньшинстве, выдержав два удаления. Но медаль не упустила. Тем более соперниц в концовке подвели нервы, и шведки остались в двойном меньшинстве. И россиянки этим с радостью воспользовались. Большинство реализовала Дарья Белоглазова с передач Полины Болгаревой и Оксаны Братищевой.

…Проходил этот турнир для нас тяжело. Две девушки схватили дисквалификации за драку с чешками. Наш гимн был освистан после того четвертьфинала. Но россиянки, обнявшись за плечи, спели гимн России и заставили трибуны смолкнуть.

Эта бронза – как хэппи-энд.

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