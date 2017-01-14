Наши хоккеистки пели гимн России вживую. Но чехи оборвали трансляцию (видео)

Молодежная сборная России на женском чемпионате мира в Чехии второй раз в истории завоевала бронзу, победив Швецию в матче за третье место.

Отчет о бронзовом матче сборной России вы можете прочитать ЗДЕСЬ

Если в двух словах, то Швеция нам мало в чем уступала:

32-32 по броскам

12-14 по штрафным минутам

Но у России гениально сыграла вратарь Валерия Меркушева. В третьем периоде бронзовый гол забила 15-летняя Елена Проворова. А за 40 секунд до конца матча вторую шайбу в шведские ворота отправила Дарья Белоглазова.

Подробнее о девушках вы можете прочитать ЗДЕСЬ. Мы совместно с ФХР приготовили досье на каждую хоккеистку бронзовой сборной России.

Самое интересное произошло после матча. Капитану нашей сборной Нине Пироговой вручили кубок за бронзу. Девчонки начали радоваться, а потом по традиции обнялись за плечи и начали петь гимн России.

Вообще традиция появилась у женской сборной России два года назад на молодежном чемпионате мира, который проходил в Баффало. Тогда, вот совпадение, после группового матча против Чехии организаторы поставили вместо гимна России… «Патриотическую песню» Глинки. Наш гимн, но старый.

Девушки не растерялись – обнялись за плечи и исполнили гимн России вживую. С тех пор стали так делать всегда после своих побед.

Вот они тут поют на бис в аэропорту.





Кстати, хочу извиниться за то, что сейчас на видео гимн России внезапно оборвался. Сами понимаете, женский хоккей среди девушек до 18 лет – не самый популярный турнир. Матч показывали только в интернете – трансляцию вели на чешском сайте. Но прямо во время гимна, когда наши девушки пели, а российские болельщики на это смотрели, трансляция внезапно была прервана с чешской стороны.





Будем верить, что это недоразумение. Хотя жаль, что не удалось досмотреть исторический момент. Ведь сборная России только дважды в истории завоевывала медаль МЧМ – бронза была взята в 2015, а также в 2017 годах. Для нашего хоккея это серьезный успех.

P.S. Как говорил Жванецкий, «но у нас с собой было». Болельщики помогли и предоставили нам видео. Большое спасибо!

Вот первый гол сборной России

Вот второй гол сборной России

А вот исполнение бронзового гимна