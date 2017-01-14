Анисин исполнил хит Стаса Михайлова после второго матча за «Сарыарку» (видео)

Михаил Анисин поменял КХЛ на ВХЛ, но зажигать не перестал.

28-летний Анисин нынешний сезон начал в новокузнецком «Металлурге», а потом его вместе с Андреем Первышиным вывели из состава, а затем и вовсе расторгли контракт.

9 января стало известно, что Анисин продолжит карьеру в «Сарыарке» из Караганды.

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В первом матче форвард забросил дебютную шайбу.

А после второй встречи спел песню Стаса Михайлова «Без тебя».

«Без тебя, без тебяяяяя!» #Анисин 🕺🏻🎤 #Сарыарка #Караганда Видео опубликовано Болельщики ХК «САРЫАРКА» (@saryarka_fans) Янв 14 2017 в 5:50 PST

Трибунам пора привыкать, Анисин знаменит своим талантом певца.

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