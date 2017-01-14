Анисин исполнил хит Стаса Михайлова после второго матча за «Сарыарку» (видео)
Источник: ХК «Сарыарка»
Михаил Анисин поменял КХЛ на ВХЛ, но зажигать не перестал.
28-летний Анисин нынешний сезон начал в новокузнецком «Металлурге», а потом его вместе с Андреем Первышиным вывели из состава, а затем и вовсе расторгли контракт.
9 января стало известно, что Анисин продолжит карьеру в «Сарыарке» из Караганды.
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В первом матче форвард забросил дебютную шайбу.
А после второй встречи спел песню Стаса Михайлова «Без тебя».
Трибунам пора привыкать, Анисин знаменит своим талантом певца.
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