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«Вертушка», Шмель и Сорока. Российские гандболисты уступили норвежцам на ЧМ

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото francehandball2017.com
Фото francehandball2017.com

Сборная России провела второй матч группового турнира на чемпионате мира во Франции. На этот раз соперниками команды Дмитрия Торгованова были норвежцы, которые и победили 28:24.

Исторически противостояние Россия – Норвегия в мужском гандболе это совсем не то, что в женском. Норвежцы не считались непроходимым соперником для сборной России – шансы обеих команд на победу в этом матче были примерно равны. Мало того, Норвегии вообще могло не быть на этом чемпионате мира – команда проиграла словенцам отборочные матчи. Но затем именно норвежцы получили уайлд-кард от Международной федерации гандбола.

При всем при этом норвежцы в последнее время собрали отличный коллектив – на чемпионате Европы-2015 устроили для всех сюрприз: вышли в полуфинал.

В сегодняшней игре с россиянами они вновь удивили с самого начала – их напор был просто ошеломляющим. Дмитрий Торгованов был вынужден взять два тайм-аута, причем второй из них наш главный тренер запросил, когда сборная России проигрывала уже 8 мячей (6:14). А ведь прошло чуть больше половины тайма.

Тайм-аут вышел очень эмоциональным, игроки взбодрили друг друга, тренер спокойно дал толковые указания: «В следующей атаке мы должны забить мяч. Нужна «вертушка». Спокойно, у нас есть еще второй тайм». Что-то еще говорил про шмеля, имея в виду, Сергея Шельменко.

Откладывать на второй тайм решение возникших проблем было совсем неразумно. Но в сборной России никак не находился игрок, который своими регулярными удачными действиями потянул бы за собой всю команду. Даже у капитана Тимура Дибирова, признанного кудесника мяча, не клеились дела. Тогда Торгованов принял решение заменить капитана.

На поле вышел Игорь Сорока. Его фамилия – под стать его амплуа: крайнему нужно уметь «летать». Сорока летать умеет. При счете 8:15, Игорь забросил три важнейших мяча – с позиции крайнего как раз в полете, с пенальти и убежав в отрыв. И вот уже – минус четыре. При минус четыре – не замерзнешь, вполне комфортная погода. И в гандболе это уже не так тревожно – если наладить дела в защите, эту разницу можно нивелировать.

Что касается защиты, то в первом тайме норвежцы превзошли россиян и в этом компоненте. Чего стоит только один только кураж, пойманный их голкипером Бергерудом, который тащил все подряд, в том числе и пенальти. У нас же в воротах тренеры также были вынуждены произвести замену. Она тоже оказалась удачной – вышедший Виктор Киреев сделал несколько удачных сейвов, что было крайне важно в эти минуты.

Когда разница сократилась до 4-х мячей, тайм-аут попросили уже норвежцы. Но до перерыва больше никому забить не удалось – отдыхать ушли при счете 15:11 в пользу сборной Норвегии.

На 39-й минуте Сергей Горбок впервые с начала матча сократил отставание уже до двух мячей 16:18, но норвежцам потребовались буквально секунды, чтобы вернуть разницу «три». 

Эти три мяча оставались неприступной крепостью для нашей команды следующие десять минут. Но у нас же есть Игорь Сорока – именно он снова организовал минус два – с пенальти, который заработал Павел Атьман.  

10 минут до конца. Сергей Шельменко в который раз сокращает минус до двух мячей – 21:23. И казалось, что еще немного, еще чуть-чуть и… Но за пять минут до конца – снова минус 4. Для оставшегося времени и той плотной борьбы, что мы увидели в этом матче, – слишком много. Случаются, конечно, чудеса, но сегодня их не произошло. 28:24 в пользу норвежцев.

Лучшим игроком этой встречи был признан их вратарь Торнбьорн Бергеруд. Так и было.

Группа А
2-й тур

Россия – Норвегия – 24:28 (11:15)

Россия: Киреев (Провел на площадке 43 минуты 09 секунд, отбил 8 бросков из 25), Богданов (16.51, 1/12); полевые игроки Сорока (34.44, забросил 8 мячей из 10 попыток), Горбок (48.25, 6/11), Атьман (40.09, 3/4), Ковалев (1.06, 2/4), Шишкарев (30.17, 2/4), Шельменко (35.47, 1/4), Житников (34.22, 1/4), Чипурин (41.06; 1/4), Дибиров (27.44, 0/4), Валиуллин (10.12),Черноиванов (12.41),Калараш (24.33).

Норвегия: Бьорнсен (7/9), Сагосен (6/10), Мюрхоль (4/4), Хансен Э.-Л. (4/8), Танген Э. (4/8), Йондаль (2/3), Тоннесен (1/3).

Дальнейшее расписание игр в группе А:

15 января. Франция – Норвегия 19:45, Бразилия – Япония 22:45
16 января. Польша – Россия 22:45
17 января. Норвегия – Бразилия 16:00, Польша – Япония 19:45, Россия – Франция 22:45
19 января. Россия – Бразилия 16:00, Франция – Польша 19:45, Япония – Норвегия 22:45

В турнире принимают участие 24 команды. На первом этапе они разбиты на 4 группы. В плей-офф выйдут по 4 сборные из каждой группы. Матчи группового этапа сборная России проведет в Нанте. Игры плей-офф состоятся в Альбервилле, Лилле, Монпелье и Париже. Полуфиналы (26 и 27 января), матч за 3-е место (28 января) и финал (29 января) пройдут в Париже.

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