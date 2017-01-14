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Это были настоящие эмоции! Потому что – настоящая победа

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Это были настоящие эмоции! Потому что – настоящая победа
Источник: «КАМАЗ-мастер»

Взгляд Николая Яременко на итоги «Дакара»

Набор слов «ралли Париж – Дакар» мне знаком был со школьных времен. Всегда где-то фоном проходила информация об отважных гонщиках, которые борются с пустыней, песками, бездорожьем. Иногда при этом расстаются с жизнью. Но раз за разом идут к цели. Потом менялись маршруты, видоизменялось название, словосочетание «КАМАЗ-мастер».

Ничто так не уродует личность, как излишняя специализация. Когда многие годы живешь в мире спортивной информации, то кажется, что тебя уже эмоционально потрясти ничего уже не сможет. Поэтому когда я читал накануне «Дакара» текст нашего обозревателя Василия Уткина о том, как он мечтает увидеть «КАМАЗ-мастер», «надирающий задницу» всем конкурентам, мне это казалось эдаким внутренним подбадриванием самого себя, чтобы не сбиться на совсем уж обыденную интонацию. Как употребление, к примеру, чашечки кофе для того, чтобы день заиграл более полноценными красками.

Но потом шли две яркие недели «Дакара». Недели, которые лично меня заставили вновь и вновь наслаждаться неподдельными, живыми эмоциями. Это не футбольный матч, где заведомый фаворит, поддерживаемый крупными госкомпаниями, сражается против аутсайдера, давно уже стоящего с протянутой рукой перед своей обладминистрацией. Не смогут сами выиграть – помогут судьи. Нет, здесь ничего не дано знать наперед. Кроме того, что есть эти прекрасные и настойчивые люди. Которые сражаются.

Самые яркие кадры «Дакара-2017»

Да, есть машины. Которые вывезут из любой передряги. Но только мотор – это еще не все. Мотор не даст эмоций. Эмоции дают те, кто прет напролом, при этом не отключая голову.

Самая красивая женщина «Дакара» – 37-летняя Нифонтова. Анастасия упала с мотоцикла на предпоследнем этапе. Вот здесь она в полном отчаянии. У нее нет сил поднять увязший в песке мотоцикл. Ее обдают песчаными бурями пролетающие мимо. Она не просто плачет – она, уже теряя самообладание, машет рукой в адрес оператора, снимающего крупным планом: «Да помоги же мне!» Но журналист помощь оказать не имеет права – Настю саму за это снимут с пробега. И тогда останавливается французский гонщик. Теряя драгоценное время, он помогает. Не женщине, не конкуренту – помогает человеку, спортсмену.

Когда-то Чегин и его подопечные приходили ко мне на эфиры, расставляли на столе в студии своих «Золотых бедуинов». Но я, в ту пору еще не следивший так пристально за ходом ралли-рейда, не понимал того, что эти статуэтки значат для парней.

Как Сергей Карякин приподнял интерес к шахматам в нашей стране на новую высоту, так и его тезка и однофамилец, выигравший «Дакар» в классе квадроциклов, наверняка тоже совершит подобную же вещь с нашими чувствами. Нет, на квадроциклах все гонять не станут, конечно. Как и в шахматы, увы, в городских скверах играть, как прежде, не будут. Но горизонты нашего знания – о спорте и о людях в нем, безусловно, расширятся.

Спасибо, ребята, за эмоции!

В трех из пяти классов – призеры. Самый успешный «Дакар» в истории России

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