Неизвестный Самедов. Что вы могли не знать про новичка «Спартака»

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Подгорнов – о том, что вы могли не знать про новичка «Спартака».

Менял московские клубы еще в детстве

Одной из самых примечательных страниц футбольной биографии Самедова является то, что он всегда выступал за столичные команды. Воспитанник «Спартака», поигравший в «Локомотиве», «Москве» и «Динамо» - история сама по себе нетривиальная.

Однако свой путь в футболе Александр начинал задолго до того, как попал в академию красно-белых. Свои первые шаги на поле Самедов делал в спортшколе «Красногвардеец», в которой он занимался на протяжении почти четырех лет. Саша был самым талантливым и способным игроком в своей команде, поэтому неудивительно, что после одной из игр против сверстников из «Динамо», в которой он по обыкновению стал лучшим, тренеры бело-голубых предложили ему перейти в их академию.

Таким образом, за «Динамо» Самедов сыграл еще задолго до памятного перехода из «Москвы» в 2010-м. Впрочем, в системе бело-голубых талантливый хавбек не задержался, спустя два месяца Сашу забрал к себе «Спартак», сделавший его родителям предложение, от которого не принято в таких ситуациях отказываться. Решающим стало то, что условия в школе красно-белых были гораздо лучше, и отец Александра сам был поклонником этого клуба.

В пределах МКАД. Чем запомнился Самедов бывшим клубам

Всегда умел забивать

Для крайнего полузащитника, заточенного на навесы и прострелы, Самедов забивает достаточно много. Судите сами, сейчас на его счету 65 голов, забитых в различных турнирах за клубы и сборные. Завидные цифры для большинства русских нападающих.

Все идет, опять-таки из детства. Благодаря технике и скорости, Саша легко пробирался с правого фланга в штрафную соперника и завершал атаки самостоятельно. Первый тренер Самедова в «Красногвардейце» – Владимир Александрович Клочков с самого начала приучал его бить в дальний угол после фланговых проходов, в шутку угрожая тем, что голы в ближний засчитывать не будет.

Умел Сашу мотивировать на голевые свершения и отец. На одном из турниров он пообещал платить сыну за каждый гол, в итоге, Самедов наколотил 30 мячей, стал лучшим игроком, а папа с трудом расплатился.

Почти никогда не забивал головой

Если задаться целью и пересмотреть все голы Александра, то найти мячи, которые он забил головой, будет очень трудно. Мне попался один. И забит он был сравнительно недавно.

«Локомотив» тогда оглушил на выезде «Спортинг» тремя образцовыми контратаками, а Самедов открыл счет в матче, добив головой мяч в сетку после отскока от газона.

Закрытое купе. Малоизвестные факты из жизни Александра Самедова

Слабая нога

На протяжении почти всей карьеры Александра в «Локомотиве», болельщики «железнодорожников» недоумевали, зачем Самедов постоянно убирает мяч под слабую ногу и пытается забить дальним ударом. В качестве основных доводов против этого финта приводилось то, что он просто не умеет бить левой, и никогда ей не забивал.

И в этом болельщики сильно ошибались. Голы слабой ногой Самедов забивал и за «Москву», и за «Динамо», и за «Локомотив». А всего, своей левой Александр забил за карьеру 5 мячей. За «Спартак» пока не забивал. Есть к чему стремиться.

Мог стать защитником

Во взрослом футболе Александр дебютировал в 2002-м в «Спартаке» Романцева, но по-настоящему заявить о себе смог уже при Невио Скале, который сходу доверил талантливому воспитаннику клубной системы место в основном составе.

Самедов здорово проявил себя, играя на привычном правом фланге полузащиты – он забивал «Крыльям», «Москве», а болельщики красно-белых со стажем до сих пор помнят его хет-трик в ворота «Амкара». Но перед этим Скала несколько раз выпускал Александра на позицию защитника, где он тоже выглядел неплохо.

В итоге, итальянец все же решил, что свою максимальную эффективность Самедов демонстрирует именно в полузащите, и в дальнейшем к подобным экспериментам не прибегал. Впрочем, самому Александру совсем недавно пришлось воскрешать оборонительные навыки, когда Станислав Черчесов выпустил его на позиции латераля в матче за сборную.

Виктор Папаев: Самедов – не какой-нибудь Мельгарехо, он уверенный игрок

Уходил из «Спартака» без скандала

Этот факт был погребен под огромным количеством историй о некрасивых расставаниях «Спартака» со своими воспитанниками. В РФПЛ играет с десяток футболистов, выросших в академии красно-белых, нынче испытывающих неприязнь к родному клубу.

Однако переход Самедова в «Локомотив» в 2005-м был обставлен совсем по-другому. Александр сам принял решение уйти из «Спартака», понимая, что после покупки клубом Быстрова, вряд ли получит много игрового времени.

«Железнодорожники» тогда решились заплатить за Самедова около 3,5 миллионов евро, что по тем временам было внушительной суммой, и этой сделкой остались довольны все стороны. За почти 12 лет, что Александр провел, выступая за другие столичные клубы, от него не доводилось слышать неприятных высказывай в адрес родной команды. Напротив, Самедов всегда старался подчеркнуть свое спартаковское происхождение, поэтому должен быть встречен болельщиками без негатива.

Самедов – автор ярких высказываний. Топ цитат футболиста



Цитата

«Воспитанник спартаковской школы — это на всю жизнь. Надо этим гордиться. Я всегда гордился. И говорил, что являюсь воспитанником «Спартака». Это было давно, но это правда».