Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Дуке-Марино0:6, 1:6Кузнецова
Футбол  Зенит- : -Чанчунь Ятай
Футбол  Кот-д'Ивуар- : -Того
Теннис  Касаткина0:6, 6:7Пенг
Футбол  Локомотив- : -Вердер
Хоккей  Динамо Москва- : -Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Неизвестный Самедов. Что вы могли не знать про новичка «Спартака»

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Подгорнов – о том, что вы могли не знать про новичка «Спартака».

Менял московские клубы еще в детстве

Одной из самых примечательных страниц футбольной биографии Самедова является то, что он всегда выступал за столичные команды. Воспитанник «Спартака», поигравший в «Локомотиве», «Москве» и «Динамо» - история сама по себе нетривиальная.

Однако свой путь в футболе Александр начинал задолго до того, как попал в академию красно-белых. Свои первые шаги на поле Самедов делал в спортшколе «Красногвардеец», в которой он занимался на протяжении почти четырех лет. Саша был самым талантливым и способным игроком в своей команде, поэтому неудивительно, что после одной из игр против сверстников из «Динамо», в которой он по обыкновению стал лучшим, тренеры бело-голубых предложили ему перейти в их академию.

Таким образом, за «Динамо» Самедов сыграл еще задолго до памятного перехода из «Москвы» в 2010-м. Впрочем, в системе бело-голубых талантливый хавбек не задержался, спустя два месяца Сашу забрал к себе «Спартак», сделавший его родителям предложение, от которого не принято в таких ситуациях отказываться. Решающим стало то, что условия в школе красно-белых были гораздо лучше, и отец Александра сам был поклонником этого клуба.

В пределах МКАД. Чем запомнился Самедов бывшим клубам

Всегда умел забивать

Для крайнего полузащитника, заточенного на навесы и прострелы, Самедов забивает достаточно много. Судите сами, сейчас на его счету 65 голов, забитых в различных турнирах за клубы и сборные. Завидные цифры для большинства русских нападающих.

Все идет, опять-таки из детства. Благодаря технике и скорости, Саша легко пробирался с правого фланга в штрафную соперника и завершал атаки самостоятельно. Первый тренер Самедова в «Красногвардейце» – Владимир Александрович Клочков с самого начала приучал его бить в дальний угол после фланговых проходов, в шутку угрожая тем, что голы в ближний засчитывать не будет.

Умел Сашу мотивировать на голевые свершения и отец. На одном из турниров он пообещал платить сыну за каждый гол, в итоге, Самедов наколотил 30 мячей, стал лучшим игроком, а папа с трудом расплатился. 

Почти никогда не забивал головой

Если задаться целью и пересмотреть все голы Александра, то найти мячи, которые он забил головой, будет очень трудно. Мне попался один. И забит он был сравнительно недавно.

«Локомотив» тогда оглушил на выезде «Спортинг» тремя образцовыми контратаками, а Самедов открыл счет в матче, добив головой мяч в сетку после отскока от газона.

Закрытое купе. Малоизвестные факты из жизни Александра Самедова

Слабая нога 

На протяжении почти всей карьеры Александра в «Локомотиве», болельщики «железнодорожников» недоумевали, зачем Самедов постоянно убирает мяч под слабую ногу и пытается забить дальним ударом. В качестве основных доводов против этого финта приводилось то, что он просто не умеет бить левой, и никогда ей не забивал.

И в этом болельщики сильно ошибались. Голы слабой ногой Самедов забивал и за «Москву», и за «Динамо», и за «Локомотив». А всего, своей левой Александр забил за карьеру 5 мячей. За «Спартак» пока не забивал. Есть к чему стремиться.

Голосование: Что ждет Самедова в «Спартаке»?

Мог стать защитником

Во взрослом футболе Александр дебютировал в 2002-м в «Спартаке» Романцева, но по-настоящему заявить о себе смог уже при Невио Скале, который сходу доверил талантливому воспитаннику клубной системы место в основном составе.

Самедов здорово проявил себя, играя на привычном правом фланге полузащиты – он забивал «Крыльям», «Москве», а болельщики красно-белых со стажем до сих пор помнят его хет-трик в ворота «Амкара». Но перед этим Скала несколько раз выпускал Александра на позицию защитника, где он тоже выглядел неплохо.

В итоге, итальянец все же решил, что свою максимальную эффективность Самедов демонстрирует именно в полузащите, и в дальнейшем к подобным экспериментам не прибегал. Впрочем, самому Александру совсем недавно пришлось воскрешать оборонительные навыки, когда Станислав Черчесов выпустил его на позиции латераля в матче за сборную.

Виктор Папаев: Самедов – не какой-нибудь Мельгарехо, он уверенный игрок

Уходил из «Спартака» без скандала

Этот факт был погребен под огромным количеством историй о некрасивых расставаниях «Спартака» со своими воспитанниками. В РФПЛ играет с десяток футболистов, выросших в академии красно-белых, нынче испытывающих неприязнь к родному клубу.

Однако переход Самедова в «Локомотив» в 2005-м был обставлен совсем по-другому. Александр сам принял решение уйти из «Спартака», понимая, что после покупки клубом Быстрова, вряд ли получит много игрового времени.

«Железнодорожники» тогда решились заплатить за Самедова около 3,5 миллионов евро, что по тем временам было внушительной суммой, и этой сделкой остались довольны все стороны. За почти 12 лет, что Александр провел, выступая за другие столичные клубы, от него не доводилось слышать неприятных высказывай в адрес родной команды. Напротив, Самедов всегда старался подчеркнуть свое спартаковское происхождение, поэтому должен быть встречен болельщиками без негатива.

Самедов – автор ярких высказываний. Топ цитат футболиста

Цитата

«Воспитанник спартаковской школы — это на всю жизнь. Надо этим гордиться. Я всегда гордился. И говорил, что являюсь воспитанником «Спартака». Это было давно, но это правда».

ТАБЛИЦА ТРАНСФЕРОВ РФПЛ ЗДЕСЬ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Мирзоян: Если Самедов будет за собой следить, то сможет продлить футбольную жизньБывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян поделился мнением о переходе в стан красно-белых полузащитника Александра Самедова.Руслан Нигматуллин: Года три Самедов может поиграть в «Спартаке» на приличном уровнеБывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением о переходе в стан красно-белых полузащитника Александра Самедова.Игорь Чугайнов: Плохо, что Семин не смог найти общий язык с СамедовымБывший футболист и тренер «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал переход полузащитника Александра Самедова в «Спартак».Трансфер Самедова обошелся «Спартаку» в 3,5 миллиона евроТрансфер Самедова обошелся «Спартаку» в 3,5 миллиона евроПо данным авторитетного сайта transfermarkt.de, трансфер полузащитника «Локомотива» Александра Самедова обошелся «Спартаку» в 3,5 млн евро.Виктор Папаев: Самедов – не какой-нибудь Мельгарехо, он уверенный игрокВиктор Папаев: Самедов – не какой-нибудь Мельгарехо, он уверенный игрокБывший полузащитник «Спартака» Виктор Папаев обсудил с корреспондентом «Советского спорта» возвращение Александра Самедова в столичный клуб.Клуб: «Локомотив» отпустил Самедова в «Спартак», учитывая интересы сборной России«Локомотив» на своем официальном сайте поблагодарил полузащитника Александра Самедова за годы, проведенные в стане железнодорожников.Закрытое купе. Малоизвестные факты из жизни Александра СамедоваЗакрытое купе. Малоизвестные факты из жизни Александра Самедова«Советский спорт» собрал несколько интересных и малоизвестных фактов о футболисте.Александр Самедов: Уверен, в «Спартаке» у меня все получитсяПолузащитник Александр Самедов прокомментировал свой переход в московский «Спартак».«Спартак» подписал контракт с Самедовым«Спартак» подписал контракт с СамедовымПолузащитник «Локомотива» Александр Самедов официально перешел в «Спартак», сообщает пресс-служба красно-белых.Самедов – автор ярких высказываний. Топ цитат футболистаСамедов – автор ярких высказываний. Топ цитат футболиста«Советский спорт» публикует самые красочные цитаты футболиста.В пределах МКАД. Чем запомнился Самедов бывшим клубамВ пределах МКАД. Чем запомнился Самедов бывшим клубамПолузащитник «Локомотива» Александр Самедов вновь стал игроком «Спартака».Двойной удар «Спартака». Михаил Борзыкин – о переходе Адриано и СамедоваДвойной удар «Спартака». Михаил Борзыкин – о переходе Адриано и СамедоваОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о новичках красно-белых.Зачем «Спартаку» Самедов. Мнение Михаила БорзыкинаЗачем «Спартаку» Самедов. Мнение Михаила БорзыкинаПо информации разных источников, полузащитник «Локомотива» Александр Самедов переходит в «Спартак».Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» и «Спартак» согласовали трансфер СамедоваПредседатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил, что условия перехода полузащитника Александра Самедова в «Спартак» согласованы.Александр Самедов: Переход в «Спартак»? Без комментариевПолузащитник «Локомотива» Александр Самедов не комментирует появившуюся в СМи информацию о том, что «Спартак» и «Локомотив» договорились о его переходе.«Спартак» и «Локомотив» договорились о переходе Самедова«Спартак» и «Локомотив» достигли договоренности по трансферу полузащитника Александра Самедова, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.Нобель Арустамян: Каррера наложил вето на покупку Самедова более чем за три миллиона евроКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о том, как проходят переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в «Спартак».Юрий Семин: «Локомотив» дал возможность некоторым игрокам найти себе новые клубыГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему некоторые игроки его команды не отправились на зимний сбор в Испанию.Самедов, Шишкин, Логашов и Шкулетич будут тренироваться с «молодежкой» «Локомотива»С 10 по 23 января основной состав московского «Локомотива» проведет первый зимний сбор в Испании, в котором примут участие 28 футболистов, сообщает официальный сайт железнодорожников.Анатолий Мещеряков: «Локомотив» не продаст Самедова меньше чем за 5 млн евроПредседатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, есть ли подвижки в ситуации с полузащитником Александром Самедовым.
Главные новости
Футбол
Трансфер Самедова обошелся «Спартаку» в 3,5 миллиона евро
Футбол
«Спартак» подписал контракт с Самедовым
Теннис
Светлана Кузнецова: Надеюсь, что я как вино: чем старше, тем лучше
Футбол
Тетрашвили бесплатно перешел из «Тосно» в «Анжи»
Футбол
Тульский «Арсенал» объявил о назначении Вячеслава Чанова тренером вратарей
Хоккей
Девятикратный чемпион мира Ломанов не вызван в сборную России для участия в ЧМ-2017
Футбол
«Зенит» – «Чанчунь Ятай». Лунев, Эрнани и Кокорин – в стартовом составе
Футбол
Александр Мирзоян: Если Самедов будет за собой следить, то сможет продлить футбольную жизнь
Теннис
Вавринка в пяти сетах обыграл Клижана и вышел во второй раунд Australian Open
Хоккей
Метсола, Ли и Шипачев признаны лучшими игроками недели в КХЛ
все новости
Александр Самедов
Александр Самедоввсе новости