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«Мы не на необитаемом острове живем. Знаем погоду». Видео о Русской классике

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Мы не на необитаемом острове живем. Знаем погоду». Видео о Русской классике
Источник: «Советский спорт»

После «Русской классики» обозреватель «Советского спорта» взял интервью у наставника «Химика» Дмитрия Фролова и защитника Дмитрия Мухина.

МУХИН: ХОРОШО, ЧТО НЕ БЫЛО МОРОЗА

- Игра сложилась неплохо. Мы очень настраивались на этот матч, хоть у нас очень плохие дела в сезоне, - рассказывает Дмитрий Мухин, забивший третий гол потрясающим броском. Из своей зоны швырнул шайбу в борт и она рикошетом залетела в пустые ворота. – Но мы поговорили в раздевалке и очень настроились на этот поединок. Выложились полностью, да и погода не подвела. Было не очень холодно, да и эмоции подогревали.

- А вот неделю назад в Москве было «-35». Сохранились бы холода – как играли бы в хоккей?

- Да, это было бы очень плохо. И плачевно бы закончилось! Все бы себе отморозили: руки, ноги, уши…

- Вы ведь родом из Воскресенска?

- Да.

- Эта победа в «Русской классике» может придать импульс воскресенскому хоккею?

- Даже не знаю, как сказать. Но это на пользу пойдет, конечно. Еще больше детей пойдут в секции, тоже захотят выигрывать.

- А почему положение тяжелое у «Химика»?

- Вот так плохо выступаем в чемпионате ВХЛ. Но теперь мы очень хорошо настроились. Тем более это календарная игра, на кону – три очка.

- Престижно в подарок получить самовар?

- Ну да, это ведь история. Поставим этот приз в музей «Химика».

ФРОЛОВ: ПО НОЧАМ НЕ ТРЕНИРОВАЛИСЬ

- Температура вообще была комфортная, - говорит главный тренер «Химика» Дмитрий Фролов. – Да, немного необычно. Но мне понравилось, особенно результат.

- А как вы готовились к этому матчу, когда под Новый год ударили сильные морозы? О чем думали?

- Мы ведь не на необитаемом острове живем. Примерно знаем, какая будет погода. Скажу честно, ничего особенного не предпринимали. Готовились к обычному матчу.

- Даже так?

- Конечно. Или вы думаете, что мы по ночам тренировались? Все шло в обычном режиме.

- «Химик» занимает только 23-е место в таблице ВХЛ среди 26 команд. Победа в «Русской классике» поможет переломить ситуацию?

- Будем в это верить. Любая победа полезна.

- Особенно над одним из лидеров чемпионата. Балашиха идет на седьмом месте.

- А мы не делим соперников на лидеров или аутсайдеров. Для нас любая игра важна. Мы очень довольны результатом. Давно не побеждали. Ребята – молодцы. Проявили желание. Может, победа получилась неказистой. Но свои очки мы взяли.

- Не показалось вам, что «Химик» играл будто дома?

- Болельщиков было где-то половина на половину. Спасибо людям, что приезжают, верят в нас. А мы стараемся как можем.

- Фанаты у вас боевые, разделись по пояс и прыгали на трибуне. Дух воскресенского хоккея еще живет?

- Воскресенск – город хоккейный. Нет ничего удивительного в том, что люди ходят на «Химик». Много легендарных хоккеистов было воспитано в нашем клубе, так что традиции очень большие. Не сказал бы, что сейчас мы собираем аншлаги. Но те, кто приходят на стадион, нас очень поддерживают. Спасибо им огромное.

- Реально ли, чтобы «Химик» вступил в КХЛ?

- Если вы о посещаемости, то больше тут зависит не от лиги, а от команды и ее игры. Мы стараемся привлекать больше местных воспитанников. Но если ты играешь плохо, то и в КХЛ на тебя никто не станет ходить. Без нормального результата ничего не будет.

Матч

Динамо Бшх - Химик - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы:

Складниченко (Павлюков), 32:27 (0:1). Пилипенко (Шипов), 43:12 (1:1 - бол.). Кляузов (Складниченко, Юдов), 47:06 (1:2 - бол.). Мухин (Смирнов), 59:37 (1:3 - п.в.).

Место и дата

14 января 12:00, Парк Легенд (Открытый каток), Онлайн-трансляция

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