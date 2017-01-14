«Мы не на необитаемом острове живем. Знаем погоду». Видео о Русской классике
После «Русской классики» обозреватель «Советского спорта» взял интервью у наставника «Химика» Дмитрия Фролова и защитника Дмитрия Мухина.
МУХИН: ХОРОШО, ЧТО НЕ БЫЛО МОРОЗА
- Игра сложилась неплохо. Мы очень настраивались на этот матч,
хоть у нас очень плохие дела в сезоне, - рассказывает Дмитрий Мухин, забивший
третий гол потрясающим броском. Из своей зоны швырнул шайбу в борт и она рикошетом
залетела в пустые ворота. – Но мы поговорили в раздевалке и очень настроились
на этот поединок. Выложились полностью, да и погода не подвела. Было не очень
холодно, да и эмоции подогревали.
- А вот
неделю назад в Москве было «-35». Сохранились бы холода – как играли бы в
хоккей?
- Да, это было бы очень плохо. И плачевно бы закончилось! Все бы
себе отморозили: руки, ноги, уши…
- Вы ведь
родом из Воскресенска?
- Да.
- Эта
победа в «Русской классике» может придать импульс воскресенскому хоккею?
- Даже не знаю, как сказать. Но это на пользу пойдет, конечно. Еще
больше детей пойдут в секции, тоже захотят выигрывать.
- А
почему положение тяжелое у «Химика»?
- Вот так плохо выступаем в чемпионате ВХЛ. Но теперь мы очень
хорошо настроились. Тем более это календарная игра, на кону – три очка.
-
Престижно в подарок получить самовар?
- Ну да, это ведь история. Поставим этот приз в музей «Химика».
ФРОЛОВ: ПО НОЧАМ НЕ ТРЕНИРОВАЛИСЬ
- Температура вообще была комфортная, - говорит главный тренер
«Химика» Дмитрий Фролов. – Да, немного необычно. Но мне понравилось, особенно
результат.
- А как
вы готовились к этому матчу, когда под Новый год ударили сильные морозы? О чем
думали?
- Мы ведь не на необитаемом острове живем. Примерно знаем, какая
будет погода. Скажу честно, ничего особенного не предпринимали. Готовились к
обычному матчу.
- Даже
так?
- Конечно. Или вы думаете, что мы по ночам тренировались? Все шло
в обычном режиме.
- «Химик»
занимает только 23-е место в таблице ВХЛ среди 26 команд. Победа в «Русской
классике» поможет переломить ситуацию?
- Будем в это верить. Любая победа полезна.
-
Особенно над одним из лидеров чемпионата. Балашиха идет на седьмом месте.
- А мы не делим соперников на лидеров или аутсайдеров. Для нас
любая игра важна. Мы очень довольны результатом. Давно не побеждали. Ребята –
молодцы. Проявили желание. Может, победа получилась неказистой. Но свои очки мы
взяли.
- Не
показалось вам, что «Химик» играл будто дома?
- Болельщиков было где-то половина на половину. Спасибо людям, что
приезжают, верят в нас. А мы стараемся как можем.
- Фанаты
у вас боевые, разделись по пояс и прыгали на трибуне. Дух воскресенского хоккея
еще живет?
- Воскресенск – город хоккейный. Нет ничего удивительного в том,
что люди ходят на «Химик». Много легендарных хоккеистов было воспитано в нашем
клубе, так что традиции очень большие. Не сказал бы, что сейчас мы собираем
аншлаги. Но те, кто приходят на стадион, нас очень поддерживают. Спасибо им
огромное.
- Реально
ли, чтобы «Химик» вступил в КХЛ?
- Если вы о посещаемости, то больше тут зависит не от лиги, а от команды и ее игры. Мы стараемся привлекать больше местных воспитанников. Но если ты играешь плохо, то и в КХЛ на тебя никто не станет ходить. Без нормального результата ничего не будет.
Матч
Динамо Бшх - Химик - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы:
Складниченко (Павлюков), 32:27 (0:1). Пилипенко (Шипов), 43:12 (1:1 - бол.). Кляузов (Складниченко, Юдов), 47:06 (1:2 - бол.). Мухин (Смирнов), 59:37 (1:3 - п.в.).
Место и дата
14 января 12:00, Парк Легенд (Открытый каток), Онлайн-трансляция