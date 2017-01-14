Вон – в те! Английский форвард сделал покер за 19 минут! (видео)

Источник: ФК "Бери"

Форвард «Бери» Джеймс Вон из третьей по силе лиги Англии в матче против «Питерборо» за 19 минут сделал покер.

Джеймс Вон – самый молодой игрок в истории «Эвертона», выходивший на поле в матчах АПЛ. За семь лет в составе ливерпульского клуба это достижение нападающего осталось чуть ли не единственным. Были еще семь мячей, но забивать в среднем по мячу за сезон - так себе статистика для форварда.

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Потом Вон переехал в «Норвич», откуда сразу перешел в «Хаддерсфилд». Вот в этом клубе Вон зажигал, да еще как: 31 мяч за четыре сезона. Потом был безголевой год в «Бирмингеме», а в 2016-м Вон оказался в «Бери», который выступает в Лиге 1 (третья по рангу лига Англии - Прим.ред.).

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В матче с «Питерборо» Вону ему хватило всего 19 минут, чтобы сделать покер: начал на 8-й, закончил на 27-й. Во втором тайме еще и голевой пас отдал, а его команда победила 5:1. Благодаря этой победе «Бери» поднялся из зоны вылета, а Вон вышел на четвертое место в списке бомбардиров Лиги 1. Неплохо для форварда команды, которая борется за выживание.

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