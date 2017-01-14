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Дневник «Дакара». Пролог. Они делают самые быстрые грузовики на свете

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дневник «Дакара». Пролог. Они делают самые быстрые грузовики на свете
Источник: «КАМАЗ-мастер»

В субботу, 14 января на последнем этапе ралли-рейда «Дакар» не произошло ничего неожиданного. Все, кто должен был занять свои места, их заняли. Экипаж Эдуарда Николаева из «КАМАЗ-мастер» «сделал все красиво» и выиграл гонку. Дмитрий Сотников с парнями стал вторым. Айрат Мардеев с командой занял пятое место и тоже попал на подиум, пусть и утешительный.

Мы всего этого уже не увидели, ведь финиш был в том же самом городке Рио Куатро, где мы встали бивуаком на ночь. Наш же подъем был назначен на 5 утра по местному времени – 11 утра по Москве. Впервые мы поднялись еще утром по своему, родному времени. Выезд практически всех автомобилей ассистанса – в 7 утра, еще до того, как боевые КАМАЗы отправились на этап.

Команде нужно было успеть приехать в Буэнос-Айрес, за 600 с лишним километров, разместиться в гостинице, быстро привести себя в порядок после двух недель жизни в дороге под открытым небом и спешить в Аргентинский автомобильный клуб, где вечером должен состояться подиум – награждение победителей и призеров гонки.

Пока мы ехали в Рио Куарто состоялся торжественный финиш. После этого и пилоты на своих боевых автомобилях направились в столицу Аргентины. Дальше будет триумф, золотой «бедуин», праздничный ужин в ресторане и вечеринка для самых стойких. На следующее утро – сбор команды в 8:30 и продолжение работы – автомобили будут отогнаны в порт, погружены на паром, который доставит их во Францию, в Гавр. Оттуда они своим ходом отправятся в Набережные Челны.

Цикл будет завершен. Но, как говорит Владимир Чагин, «Дакар» идет целый год. С окончанием одного «Дакара», начинается новый. Вскоре в Набережных Челнах пройдет анализ этой гонки, по итогам которого команда приступит к работе над новыми автомобилями, которые будут побеждать на дорогах Южной Америки через год.

Во всем мире принято чествовать победителей. Эдуард Николаев, несомненно, получит свою порцию лавров. Почти столько же славы достанется его партнерам по экипажу штурману Евгению Яковлеву и боевому механику Владимиру Рыбакову. Наверняка вспомнят, может даже в первую очередь, руководителя команды Владимира Чагина.

Однако под словом «команда» в КАМАЗе понимают гораздо больше, чем три человека боевого экипажа. Команда – это все те, кто трудился на протяжении года, чтобы эта победа стала возможной. В поездке я познакомился с 50 членами этой большой команды. Каждый из них – настоящий фанат своего дела. Иначе не проедешь 9000 километров за 13 дней по дорогам Парагвая, Аргентины и Боливии; живя под открытым небом; потея при +40; замерзая ночью при +2; страдая от горной болезни на высоте 4200; промокая под проливным дождем в Ла-Пасе; меся грязь в под Оруро; дыша пылью между Сальтой Сан Хуаном; празднуя новый год вдали от родных. Без вклада каждого из них не было бы этой славной победы. Все они делают самые быстрые в мире грузовики, и вся страна гордится этим:

Владимир Чагин, директор, руководитель команды; Эдуард Николаев, пилот; Евгений Яковлев, штурман; Владимир Рыбаков, боевой механик; Дмитрий Сотников, пилот; Руслан Ахмадеев, штурман; Игорь Леонов, боевой механик; Айрат Мардеев, пилот; Айдар Беляев, штурман; Дмитрий Свистунов, боевой механик; Антон Шибалов, пилот; Роберт Аматыч, штурман; Иван Романов, механик; Олег Иванов, ночной механик; Алмаз Хисамиев, ночной механик; Антон Мирный, ночной механик; Ахмет Галяутдинов, ночной механик; Айрат Исрафилов, ночной механик; Владимир Волков, ночной механик; Александр Ваничков, ночной механик; Алексей Сурело, ночной механик; Николай Страхов, водитель; Фарит Бадретдинов, главный инженер; Фидан Садыков, водитель; Герман Сайко, водитель и администратор «гостиницы»; Вячеслав Ерохин, водитель; Наиль Багаветдинов, водитель; Алмаз Зиятдинов, водитель; Алексей Якубов, специалист по логистике; Сергей Лебедев, инженер по охране труда; Владимир Губа, технический директор; Вячеслав Мизюкаев, начальник технологического бюро; Станислав Погожих, начальник производственного цеха; Станислав Конопко, ведущий инженер-конструктор; Сергей Бочкарев, ведущий инженер-конструктор; Эрик Хайруллин, пресс-атташе; Антон Еликов, пресс-служба; Ильдар Шайсултанов, механик; Рафаэль Ильясов, механик; Ильдус Салахов, механик по двигателям; Ралина Зарипова, переводчик-администратор; Борис Шестиалтынов, механик по двигателю; Евгений Дешкин, инженер электронщик; Нияз Маликов, инженер по телеметрии; Андрей Пономарев, инженер-электрик; Вячеслав Федоров, газоэлектросварщик; Андрей Скворцов, механик по трансмиссии; Руслан Замилов, повар; Елизавета Залужная, массажист; Ирина Зеленкова, доктор. А сколько причастных к победе осталось в Набережных челнах.

В команде, как и в автомобиле, важен каждый винтик, каждая самая маленькая деталь. Плохо закрепленная трубка, неправильно рассчитанная телеметрия, пропущенная неполадка в двигателе, опоздавшая к сервису техничка, недостаток запчастей, неправильно подобранное лекарство, боль в пояснице после этапа, расстройство желудка, в конце концов. Все это может стать причиной поражения. За все это отвечает не пилот, а каждый из членов команды. Без одного из звеньев не будет цепи. И главное – в команде «КАМАЗ-мастер» все это понимают – от директора до водителя, от ведущего инженера конструктора до повара. Вот и побеждают!

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