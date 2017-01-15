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Все готовятся к сезону, а «Спартак» все еще в отпуске. Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Все готовятся к сезону, а «Спартак» все еще в отпуске. Обзор сборов (видео)
Источник: ФК «Зенит»

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

«Зенит». Молло. Данни

Наверное, впервые нашему клубу в дебютном матче на сборах достался столь серьезный спарринг-партнер – четвертая команда бундеслиги. «Зенит» играл с «Айнтрахтом» на фоне нагрузок – утром питерцы провели тренировку продолжительностью 85 минут. И тем не менее выглядел достойно: ничего не позволил создать у своих ворот и сам имел два момента.

Главное событие матча – дебют новобранцев. Молло и Зуйков вышли в первом тайме, Эрнани – во втором. Причем француз играл справа, хотя в «Крыльях Советов» занимал позицию на левом фланге. Но левое крыло атаки питерцев перенаселено, и Мирча Луческу вынужден экспериментировать. Что ж, Молло запомнился несколькими единоборствами, дриблингом и… знанием русского языка.

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Хорошая новость – Данни, пропустивший почти весь прошлый год, занимается наравне со всеми. Португалец признается, что колено его больше не беспокоит, и даже надеется сыграть в одном из контрольных матчей первого сбора. Надо сказать, программа «Зенита» в ОАЭ невероятно насыщенна – еще пять спаррингов. И шанс у Данни наверняка будет.


Армейская интрига

Переносимся в Испанию. Здесь, в Кампоаморе, ЦСКА работает уже пять дней. Последние новости: клуб покинул Цауня, а одним из помощников Виктора Гончаренко стал его соотечественник Руслан Зубик. На сборе все, кроме Акинфеева, который проходит терапию коленного сустава в Германии. Ближайший матч должен состояться 21 января, однако о сопернике пока информации нет.

Поговаривают, что Гончаренко пробует в ЦСКА тактическую модель с тремя центральными защитниками – ту же, что была в его «Уфе». Неужели назревает тактическая революция? И это одна из главных интриг первого армейского сбора.


Добрые дела «Локомотива»

«Локомотив» в испанской Малаге тренируется четыре дня. Пока без травмированных Чорлуки и Пейчиновича. На первом сборе у железнодорожников запланированы три матча, ближайший – против молодежки «Вердера» – уже завтра.

Впрочем, «Локомотив» не только закладывает физику и изучает тактические схемы. Находит время и на добрые дела. На днях игроки и тренерский штаб посетили местный детский садик. Дети получили подарки и даже попинали мяч с самим Юрием Семиным. Наверное, незабываемые впечатления.


Роскошь «Краснодара»   

«Быки» уже несколько дней гостят в Абу-Даби, где, надо сказать, неплохо устроились. Вчера на официальном сайте клуба был опубликован ролик о том, как живут игроки. Глядя на роскошные интерьеры отеля, ухоженную прилегающую территорию, чистый песчаный пляж, не понимаешь, как в таких условиях можно сконцентрироваться на работе? Такая красотища, а тебя заставляют бегать и мяч гонять!


Но нет, конечно, работа в самом разгаре. Две тренировки в день, много беговой работы, всевозможные игровые упражнения – все, как положено. Ближайший спарринг – 22 января. Соперник из Китая. Кто именно? Скажем так, наши клубы регулярно с ним встречаются на зимних сборах. И все пишут название по-своему. Версия «Краснодара» – «Хэнань Джианье».


Суперудар Семака

А «Уфа» занимается на Кипре. Стоит отметить то, как здорово клуб освещает работу на сборах: на сайте регулярно появляются видеоотчеты, порой настолько интересные, что топ-клубы отдыхают. Так, хитом вчерашнего дня стал удар через себя в исполнении Сергея Семака. Жаль, что не в ворота. Вот это тренер! Не методички пересказывает, а на своем примере показывает, как надо.


Кипр, Турция, Испания, ОАЭ. Все клубы готовятся ко второй части сезона. Все, кроме «Спартака» и «Рубина». И если казанцы отправятся в Испанию уже завтра, то красно-белые выйдут из отпуска позже всех – их первый сбор в ОАЭ пройдет с 18 января по 1 февраля. Ждем.

Ближайшие матчи:
16.01. «Локомотив» – «Вердер» (U-23), Германия
16.01. «Зенит» – «Чанчунь Ятай», Китай
17.01. «Уфа» – «Клуж», Румыния
17.01. «Зенит» – «Зенит» — «Сохар», Оман
18.01. «Анжи» – «Пандурий», Румыния
18.01. «Зенит» – «Видеотон», Венгрия
19.01. «Локомотив» – «Базель», Швейцария
19.01. «Арсенал» – «Лудогорец», Болгария
19.01. «Оренбург» – «Кайрат», Казахстан
19.01. «Зенит» – «Локомотив», Узбекистан
19.01. «Ростов» – «Хэнань Цзянье», Китай

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Михаил Борзыкин
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