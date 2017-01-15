Молодой грек забил лучший гол сезона. Комментатор закричал: «Это Дацюк!» (видео)

«Питтсбург» вел 2:0 в матче с «Детройтом», но потом началось что-то неожиданное…

Интересно, кто мог поставить на победу «Детройта» в тот момент, когда фаворит «Питтсбург» вел 2:0 и казалось, был готов раскатать аутсайдера?

В первом периоде у «пингвинов» отличился Крис Летанг с передачи Сидни Кросби. Во втором, на четвертой минуте, забил Евгений Малкин. Гол получился хорошим, трудовым.





Но потом «Детройт» поднажал, вот уже 3:3 после двух периодов. А потом…





Вы просто оцените, какой сольный проход, подхватив шайбу за своими воротами, исполнил молодой форвард «Ред Уингз» греческого происхождения Андреас Атанасиу.

Это какая-то фантастика!

Когда Атанасиу ворвался в зону, раскидал финтами трех игроков «Питтсбурга» и забил, то комментатор просто зашелся от восторга: «Он забил от ворот до ворот! От ворот до ворот! Да это же новый Дацюк!»

Конечно, Павел Валерьевич – мастер таких голов. Но теперь он выступает в СКА. Однако видим, что в «Детройте» у него подросла достойная смена.

«Питтсбург» как-то сник, а «Ред Уингз» забросили еще две шайбы – и одержали уверенную победу. Очень неожиданную, надо сказать.

«Детройт» прервал серию из трех поражений. «Питтсбург» наоборот, проиграл три раза.

«Мы снова играли неправильно, - сердится тренер «Пенс» Майк Салливан. – Мы пытаемся превзойти соперника по счету, когда как надо превзойти его по качеству игры. И когда мы играем в такой хоккей, то становимся заурядной командой».

«Как я забил свой гол? – улыбается Атанасиу. – Да просто увидел свободное пространство перед собой и побежал в атаку. А на синей линии подумал, что нужно использовать этот шанс – и получилось».

Не удивимся, если этот гол будет признан лучшим в чемпионате.