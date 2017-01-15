Молодой грек забил лучший гол сезона. Комментатор закричал: «Это Дацюк!» (видео)
«Питтсбург» вел 2:0 в матче с «Детройтом», но потом началось что-то неожиданное…
Интересно, кто мог поставить на победу «Детройта» в тот момент, когда фаворит «Питтсбург» вел 2:0 и казалось, был готов раскатать аутсайдера?
В первом периоде у «пингвинов» отличился Крис Летанг с передачи Сидни Кросби. Во втором, на четвертой минуте, забил Евгений Малкин. Гол получился хорошим, трудовым.
Но потом «Детройт» поднажал, вот уже 3:3 после двух периодов. А потом…
Вы просто оцените, какой сольный проход, подхватив шайбу за своими воротами, исполнил молодой форвард «Ред Уингз» греческого происхождения Андреас Атанасиу.
Это какая-то фантастика!
Когда Атанасиу ворвался в зону, раскидал финтами трех игроков «Питтсбурга» и забил, то комментатор просто зашелся от восторга: «Он забил от ворот до ворот! От ворот до ворот! Да это же новый Дацюк!»
Конечно, Павел Валерьевич – мастер таких голов. Но теперь он выступает в СКА. Однако видим, что в «Детройте» у него подросла достойная смена.
«Питтсбург» как-то сник, а «Ред Уингз» забросили еще две шайбы – и одержали уверенную победу. Очень неожиданную, надо сказать.
«Детройт» прервал серию из трех поражений. «Питтсбург» наоборот, проиграл три раза.
«Мы снова играли неправильно, - сердится тренер «Пенс» Майк Салливан. – Мы пытаемся превзойти соперника по счету, когда как надо превзойти его по качеству игры. И когда мы играем в такой хоккей, то становимся заурядной командой».
«Как я забил свой гол? – улыбается Атанасиу. – Да просто увидел свободное пространство перед собой и побежал в атаку. А на синей линии подумал, что нужно использовать этот шанс – и получилось».
Не удивимся, если этот гол будет признан лучшим в чемпионате.
Матч
Детройт - Питтсбург - 6:3 (0:1, 3:2, 3:0)
Голы:
Летанг (Кросби), 0:27 (0:1). Малкин (Хагелин), 23:51 (0:2). Нюквист (Оуллет, Дженсен), 29:01 (1:2). Ванек (Абделькадер), 33:28 (2:2). Каллен 37:56 (2:3 - бол.). Нильсен (Грин, Ванек), 39:06 (3:3). Атанасиу 41:46 (4:3). Грин (Манта), 51:51 (5:3 - бол.). Зеттерберг (Нюквист, Манта), 53:14 (6:3).
Место и дата
15 января 03:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция