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Проблемы Клоппа и уверенность Моуринью. Чем интересен матч «МЮ» - «Ливерпуль»

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юрген Клопп и Жозе Моуринью
Юрген Клопп и Жозе МоуриньюИсточник: Global Look Press

«Советский спорт» анонсирует главный матч уик-энда в чемпионате Англии - встречу «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

90 ДНЕЙ СПУСТЯ

Матч первого круга соперники провели в середине октября. Игра на «Энфилде» закончилась вничью - 0:0. Не так уж и плохо для «Манчестер Юнайтед», если учесть, что шел всего лишь четвертый месяц работы Жозе Моуринью с командой. Юрген Клопп к этому времени тренировал «Ливерпуль» целый год.

«МЮ» в той встрече сыграл строго на результат. Команда Моуринью отказалась от владения мячом, сделав упор на быстрые атаки. В итоге «Ливерпуль» владел мячом 65% времени. Но вот незадача - чужим воротам «красные» почти не угрожали. Это очень порадовало Моуринью: «Мы действовали по плану. Помните, сколько раз «Ливерпуль» пробил на «Энфилде» по воротам «МЮ» в прошлом сезоне? 14! А сегодня он нанес всего два удара. При 65% владения мячом. Если кого и нужно критиковать после подобного, то «Ливерпуль», а не нас».

В свою очередь и Клопп отметил защиту соперника: «Как только мы ее увидели, то перестали быть смелыми». Чем не комплимент?

С момента того матча прошло три месяца. Если «Ливерпуль» уже тогда казался грозной силой, то нынче и «МЮ» значительно прибавил.

О том, что теперь «Юнайтед» стал сильнее, чем тогда, говорит статистика. В семи зимних турах он одержала шесть побед и один раз сыграла вничью, набрав 19 очков – больше, чем любая другая на этом отрезке.

Всего беспроигрышная серия «МЮ» в английской премьер-лиге на данный момент составляет 11 матчей. С тех пор, как в октябре «Юнайтед» проиграл Челси» (0:4), поражений он больше не знал. Соперники коллективу Моуринью при этом попадались самые разные. Например, сильные игрой в атаке, как «Арсенал» (1:1). Или умеющие здорово действовать в обороне, как «Тоттенхэм» (1:0).

НОВОВВЕДЕНИЯ МОУРИНЬЮ

Накануне предстоящей игры с «Ливерпулем» Моуринью отметил, что нынешняя встреча будет другой по сравнению с первым матчем. Когда португальца попросили объяснить, он сделал это: «Прошлого много времени. Мы с игроками теперь гораздо лучше друг друга знаем. Особенно в плане понимания футбола».

Ключевое из сделанных Моуринью изменений - переход на схему 4-3-3. До этого «красные дьяволы» использовали 4-2-3-1. С тех пор, как «МЮ» перешел на новую расстановку, команда не проиграла ни одного матча.

Отлично вписались в данную модель центральные полузащитники - Поль Погба и Андер Эррера. Они хороши как в атаке, так и в обороне. Эррера отметился тремя голевыми передачами, тогда как до того не сделал ни одной. Погба при игре по этой схеме забил три гола и дважды ассистировал партнерам.

Умение этих полузащитников отбирать мяч (за игру Эррера совершает 2,5 отбора и является лидером команды, Погба - 1,8) позволяет «МЮ» использовать прессинг в середине поля и на чужой половине. Не получится - сзади подстрахуют защитники и опорный полузащитник Каррик.

Играет «МЮ» так, что больших поводов для беспокойства у главного тренера быть не должно. Вот Моуринью и не волнуется. «Я не уверен, что Юрген Клопп спокоен так же, как я», - сказал португалец журналистам накануне игры. Чем не демонстрация силы?

ПРОБЛЕМЫ КЛОППА

В общем, Клоппу есть о чем поразмыслить. В октябре он не смог обыграть строящийся «МЮ». Теперь же ему предстоит сразиться с вставшим на ноги «Юнайтед». Да еще и на «Олд Траффорд». Стадионе, где «МЮ» в этом сезоне в чемпионате Англии уступил лишь «Манчестер Сити».

Но положение дел в «МЮ» - не единственная проблема Клоппа. На Кубок Африки уехал крайний нападающий Садио Мане. Это самый результативный игрок «Ливерпуля» в чемпионате Англии - девять голов. Но не только голами измеряется его ценность - он также сделал четыре передачи. Своей подвижностью сенегалец поставил в тупик уже не одного соперника. Против «МЮ», умеющего обороняться, он мог бы стать грозным оружием.

Получается, что теперь Клопп оказывается в роли Моуринью трехмесячной давности: главное для немца - зацепить очки любым способом, ведь его команда больше не фаворит. Каким способом он это будет делать, неизвестно. С уверенностью можно сказать одно: до 35% владения мячом его команда, как «МЮ» в первой игре, опуститься не должна, ведь она любит и умеет прессинговать, заставляя соперника терять мяч.

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