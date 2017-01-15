Супербоул – вершина всего. Почему американский футбол так популярен в США

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Донской - о Супербоуле. Что ни говори, но любят американцы быть всегда и везде первыми. Если честно, то мне нравится такой менталитет, вот только не всегда получается ему соответствовать. Если первый, то это практически всегда – супер. Лет десять назад это слово начало активно проникать и в языковой обиход русского языка. Вместо да, иногда тебе могут ответить просто – «супер». Кому-то это не нравится, но стоит с этим согласиться как с данностью. Что же касается США, то здесь слово супер – это верх того, к чему нужно стремиться. Это слово проникло везде и уже не ототрешь. Примером этого может служить хоть та же массовая культура. Что вы скажете о Супермэне, или о Супергерл, сериал о которой идет сейчас по одному из эфирных американских каналов.

Если же про спорт, то супер, это автоматически означает – первый. Разумеется, что Супербоул, или по-русски, суперкубок должен был где-то появиться, и то, что он впервые был разыгран в 1967 году, свидетельствует о долгом и трудном пути американского футбола к своему величию в США. Нет, игра всегда была на виду, и спорила с бейсболом по популярности. Однако, в отличие от бейсбола, в этом виде спорта долгое время не могли создать профессиональную лигу, которая бы удовлетворяла всем интересам. Наконец это случилось, и так появился главный матч для американской нации.

А ведь интересно, что до американского футбола никто в спорте не брал себе такой приставки к своим финалам, хотя к тому моменту в США существовало немало турниров, и немало финалов или титульных матчей. Однако, именно профессиональный футбол взял себе эту приставку, при молчаливом одобрении всего остального спортивного сообщества. Это лишь подчеркивает важность этой, на первый взгляд дикой, игры для страны.

Как бы то ни было, вернемся к тому тезису, что супер, это равносильно – первый. Стоит ли говорить, что для любого футболиста победа в Супербоуле – это событие, которое навсегда меняет его жизнь и отношение к нему. Однако, если абстрагироваться от спортивной части праздника можно сделать и другие выводы. Вот, например, шоу в большом перерыве. То самое, в котором выступают артисты. Казалось бы, Майкл Джексон уже был мегазвездой и королем поп-музыки к 1993 году, но он с радостью принял приглашение выступить со всего лишь 15-минутным концертом в большом перерыве Супербоула. А Пол МакКартни, который ждал своего выступления с таким же концертом аж до 2005 года? Спустя год его сменили на сборном помосте в Детройте знаменитые «Роллинг Стоунз», которые до этого крошечного выступления, собрали не одну сотню стадионов.

Но почему их так тянет именно сюда. Выступать в перерыве какого-то спортивного матча? Они что совсем сдурели? Наверное, так, думают об этом в России. Однако, большинству из нас не понять, как этот «какой-то спортивный матч», может смотреть больше чем полстраны, а телевидение может на спорте зарабатывать (!). Впрочем, это американский менталитет, который приучил рядового жителя страны быть первым, или быть супер. Спорт – это публичная часть, где на арене люди видят спектакль на тему, как стать первым.

Супербоул в этом отношении – вершина всего. Если раньше в США вторым человеком после Президента звали чемпиона по боксу в тяжелом весе, то сейчас этим парнем является квотербек команды, которая выиграла Супербоул.



