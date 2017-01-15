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Глава KSW: Каждый польский мальчишка хочет увидеть бой Федора в Гданьске

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Глава KSW: Каждый польский мальчишка хочет увидеть бой Федора в Гданьске

Одна из лучших лиг Европы польский промоушен KSW собирается организовать большое бойцовское шоу, главным героем которого должен стать легендарный россиянин Федор Емельяненко.

Об этом в интервью Whoatv.com рассказал глава организации Мартин Левандовски.

Шоу KSW 39 должно состояться в мае 2017 года на футбольной арене PGE в Гданьске, которая вмещает 65 тысяч зрителей.

Поляки мечтают о выступлении Емельяненко в KSW с того момента, как там появился колоритный тяжеловес Мариуш Пудзяновский.

El Mejor 😉😎 5 Veces 🌎🌎🌎🌎🌎 #mariusz #pudzianowski

Фото опубликовано David Cabrera Gutty (@saotome13)

Со временем поляки начали развивать ММА в стране. У владельцев промоушена появились деньги на хороших спортсменов.

Левандовски в мае решил провести шоу класса «А» и собрать звезд с мировым именем. Он ранее уже встречался с Федором, но тогда не смог его убедить. Однако, теперь ситуация может измениться.

«Наша лига постоянно растет и развивается. Мы движемся вперед уверенными шагами. Стараемся делать что-то новое для зрителя. Это нормально, мы хотим быть лучшими. В 2004 году все начиналось с того, что мы еле собирали 500 человек на турнир в Отеле Марриот. Сейчас же мы планируем большой бойцовский вечер в Гданьске на футбольной арене, которая вмещает 65 тысяч зрителей. Уверен, что все билеты будут проданы. Это событие станет самым крупным в Европе.

Сначала я хотел провести бой между Пудзяновским и Федором. Но сейчас у нас есть другое предложение для Последнего императора. Мы должны держать в уме сумму гонорара, которую требует Федор. Но мы не забываем и о других поединках турнира. Но каждый мальчишка хочет увидеть в бою Емельяненко», - сказал Левандовски.

Конечно, мечты президента KSW понятны. Все хотят видеть легендарного Федора у себя на турнирах. Но вероятность, что мы увидим Емельяненко в Гданьске, ничтожная.

Сейчас боец готовится к турниру Bellator, где ему предстоит непростой бой против американца Мэтта Митриона. Поединок состоится 18 февраля. Даже если Федор согласился бы подраться в Польше, он чисто физически не успел бы подготовиться к маю.  

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