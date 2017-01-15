Сергей Рыжиков: «Рубин» мне напоминает «Баварию»

Вратарю «Рубина» Сергею Рыжикову в этом году 37, а он по-прежнему один из лучших в лиге. Перед началом первого сбора Сергей дал интервью «Советскому спорту», в котором вспомнил, как ходил в атаку; встал на защиту Серхио Санчеса, которого критиковал Андрей Аршавин; и провел параллель между «Рубином» и «Баварией».

«НЕ ВРАТАРСКОЕ ЭТО ДЕЛО…»

- Последний пока матч для «Рубина» – против «Спартака» (1:2). Получилось зрелищно и эмоционально.

- Да. Мы проиграли, но у меня все равно ощущение, что закончили тот год на позитиве. Прекрасный стадион, прекрасное поле, которое от снега успели расчистить. И потом со «Спартаком» всегда приятно играть. Тренер нам сказал после игры, что мы вполне могли побеждать.

- Вы, чтобы не проиграть, пошли сами в атаку…

- Хотел ребятам помочь. Не гол забить – так суматоху устроить, чтобы наших игроков без присмотра оставили, отвлечь на себя внимание пытался. Не получилось. К тому же Артем Ребров хорошо сыграл. Вообще не вратарское это дело – бегать в чужую штрафную, но так получилось.

- Вы правда сказали Реброву, чтобы мяч не торопился выбивать, а то вы в ворота вернуться не успеете?

- Да! Так и сказал: «Дай до ворот добежать». Артем улыбнулся. Кто-то все равно пытался пробить, но наши перекрыли.

- Вы же могли пробить по воротам, но Ребров быстрее оказался на мяче. Хотя там эпизод пограничный был – могли идти до конца, бить «с мясом». Но в последний момент ногу убрали. Есть все-таки вратарская солидарность.

- Согласен полностью. Я уже замахнулся, но вижу, что Артем забирает мяч. Не хотел ничего плохого ему сделать. Надеюсь, тот удар по рукам получился не сильным...

«ВЕСНОЙ ВСЕМ ПОКАЖЕМ!»

- У «Рубина» в начале сезона многое не получалось. Но потом игра стала проклевываться. И со «Спартаком», в том числе, это команда показывала. Даже Евгений Ловчев, поначалу скептически настроенный в отношении «Рубина», отмечал команду.

- У нас новый тренер, тем более не русскоязычный. Новые требования. Много новых игроков, тоже по-русски не говорящих. Нужно было время. Эти полгода были притирочными. Думаю, весной все увидят, каким стал «Рубин». Надеюсь, будем играть с позиции силы и в зрелищный футбол. Все предпосылки к этому есть.

- Почему так думаете?

- Возможно, пафосно скажу, но мне наша команда напоминает «Баварию» Анчелотти, у которой не все получается. Но они работают. И Анчелотти сказал, что притирка закончилась, теперь надо давать результат и зрелищность. Так же и про «Рубин» можно сказать.

- Каким вы видите «Рубин» из ворот?

- То, что вижу из ворот, мне нравится. Особенно игра команды в ноябре. Мало пропускали, забивали – больше. Но мы еще не на пике. И весной всем покажем. Верю в это.

- Насколько это серьезная проблема, что тренер не говорит по-русски?

- Если честно, до работы с Хави думал, что проблема-то надуманная. Но столкнулся с ней и понимаю – есть проблема. Некоторые нюансы переводчик не может довести. Вот у нас было как: тренер вратарей пока все объяснит через переводчика… Мы скорее на ломаном английском и при помощи жестов друг друга поймем. Поэтому переводчика дружно убрали и работаем без него.

- А убрали-то куда?

- Сказали, чтобы с полевыми игроками работал – их много. А мы сами разберемся. Разобрались.

- Вы согласны, что после ухода Курбана Бердыева чувствовалась неразбериха, тренеры менялись, была нервотрепка.

- Согласен. Но когда человек работает 13 лет с командой, каждый винтик четко работает в механизме. А потом менялись и тренеры, и президент. Сейчас ситуация стабилизировалось. Думаю, руководству хватит терпения. И весной мы не разочаруем ни его, ни болельщиков.

Сергей Рыжиков (слева) и Максим Канунников Источник: ФК «Рубин»

«ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ В СБОРНУЮ»

- У вас контракт действует до мая. Что потом?

- Гендиректор клуба Ильгиз Фахриев мне сказал: «Серега, не беспокойся, клуб в тебе заинтересован». Так что у меня беспокойства нет.

- Вам в этом году 37. Как себя ощущаете? Глядя на вашу игру, складывается впечатление, что можете до 50-ти играть.

- Ох, спасибо за комплимент. Чувствую, что и желание, и здоровье, тьфу-тьфу. Готов выполнять задачи.

- На медосмотр, как пишут коллеги, Жемалетдинов приехал на «Ягуаре», Оздоев на такси, а Бауэр и Самбрано на автобусе. На чем приехали вы?

- На БМВ.

- Не «Ягуар»…

- Ну, ладно вам… Нравится человеку «Ягуар», вот и ездит.

- Ну да. Но что вы про нынешнюю молодежь все-таки думаете? Не слишком ли она золотая?

- «Золотая» в моем понимании – значит, выигравшая золотые медали. Думаю, сейчас у ребят ни с чем не сравнимые условия. Это и инфраструктура, и финансы. Но мы живем в такое время: человек стоит, сколько ему предлагают. Никто не откажется от хороших денег. Если руководство или спонсоры так оценивают игрока, значит, он этого заслуживает.

- Вот в сборной молодежь себя проявляет пока не очень активно. Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов вообще считает, что всей страной надо в ноги Игнашевичу упасть, чтобы тот в сборную вернулся. С вратарями проблем нет, но все-таки… Вы еще думаете о сборной?

- Млад или стар – все хотят быть хотя бы в обойме сборной на Кубке конфедераций. И я грешен – хочу вернуться в сборную.

Сергей Рыжиков, Сергей Игнашевич, Константин Зырянов и Роман Широков (слева направо) в сборной России Источник: «Советский спорт»

«ВЫСКАЗЫВАНИЯ АРШАВИНА ПРО САНЧЕСА? ЭТО ЕГО МНЕНИЕ…»

- Возвращаясь к «Рубину». Вы в Казани в то время, как некоторые клубы либо «голодают», либо «садятся на диету», чувствуете себя в безопасности…

- Могу только догадываться, какие усилия прилагает наше руководство, чтобы нам все вовремя платили в такое нелегкое время для страны и нашего народа. В «Рубине» работают честно, тут люди не будут давать обещания и не выполнять их.

- Но вам стыдно, когда для игроков все делают, а игры нет?

- Конечно. И не я один такой. Да, стыдно бывает. Но поражения разные. Когда отдал все силы, здоровье, но проиграл, это совсем другое.

- Кто у «Рубина», по вашему, хорош был в первой части сезона?

- Выделю пару центральных защитников – Тараса Бурлака и Карлоса Самбрано. И, конечно, Жонатаса, нашего лучшего бомбардира. Еще Руслан Камболов неплохо играл. Так что, получается, вся центральная ось. Но нам всем надо прибавлять

- Андрей Аршавин высказался про Санчеса. Говорит, что «умирает», глядя на то, как играет этот испанец.

- Это мнение Андрея. Но Серхио сложно было перейти в новый чемпионат, привыкнуть к игре. Он уже зрелый футболист. Зато когда Санчес играл правого защитника, мы не пропустили, кажется, ни одного гола. Так что Серхио – хорошее приобретение.