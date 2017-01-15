Регби на пляже, Кросби в дубле. Как начали год игроки «Зенита»

В обзоре соцсетей «Зенита» от «Советского спорта» – павлин Новосельцева, перезагрузка Джорджевича и Кержаков в гостях у Плющенко.



Александр Кержаков вместе с женой сходил на день рождения к сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской.



Андрей Лунев пока что скромно постит свою первую фотографию в экипировке «Зенита».

Фото опубликовано Andrey Lunev (@a.lunev91) Янв 13 2017 в 4:56 PST

Вукашин Йованович перед сборами играл с друзьями в пейнтбол.

Ko preživi pričaće 😂😂🙌🏻🙌🏻🙌🏻🔫🔫 Фото опубликовано Vukasin Jovanovic (@vukasinjovanovic30) Янв 3 2017 в 11:33 PST

А уже во время сборов (с основной командой, что важно) продемонстрировал всем, как жмет штангу.

🏋🏻🏋🏻😰😰 #preseason Фото опубликовано Vukasin Jovanovic (@vukasinjovanovic30) Янв 13 2017 в 10:02 PST

Алексей Евсеев на сборы с основой не поехал, но вряд ли расстроился, ведь «Зенит-2» провел тренировку на льду! По словам Евсеева, занятие посетил сам форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби.

А вот и Кросби подъехал 🏒 Фото опубликовано Алексей Евсеев (@evs_94) Янв 13 2017 в 7:23 PST

Видимо, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов вдохновился матчем СКА, на который он пришел вместе с Анатолием Тимощуком.

Только СКА и только победа 💪😜🏆#недубаи#кхл#коньогонь#ска#хоккей# Фото опубликовано Влад Радимов (@radimov02) Янв 11 2017 в 10:23 PST

«Зенит», в отличие от своего дубля, играет в регби, а не в хоккей.

День регби 🏉 // It's rugby day! #ГазпромТренировочныеСборы #GazpromTrainingCamp Фото опубликовано zenit_spb (@zenit_spb) Янв 15 2017 в 12:45 PST

Сергей Зуйков рад интересной традиции «Зенита» по приему новичков.

Встретили как надо 😂👍🏻 #zuykov#zenit#сборы Фото опубликовано Sergey_Zuykov (@zuykov23) Янв 12 2017 в 7:44 PST

Отказал «Зениту» в 17, хочет в Европу. Что за игрока нашли в ФНЛ для Луческу

Доменико Кришито во время отпуска съездил в родную Геную, где сходил на матч «Дженоа» - «Рома». После матча его дети сфотографировались с великим Тотти.

I miei cuccioli con uno dei giocatori più forti della storia del calcio Italiano Фото опубликовано Domenico criscito (@domenico8691) Янв 8 2017 в 8:58 PST

Йоан Молло уже дал первое интервью в «Зените» на русском языке, а в инстаграме освоил самый известный заряд болельщиков сине-бело-голубых.



Follow you dream 🌟✨#ОПДАВАЙДАВАЙ Фото опубликовано Yohan Mollo (@mollooffficial) Янв 13 2017 в 10:06 PST

«Подсознательно я философ». Почему Молло – самый необычный новичок «Зенита»

А еще пожелал удачи на Кубке Африканских Наций своему другу Пьер-Эмерику Обамеянгу.

Bro I wish you the best for the African cup @aubameyang97 🙏🏻💙 Фото опубликовано Yohan Mollo (@mollooffficial) Янв 12 2017 в 12:06 PST

Артем Дзюба с небольшим запозданием выложил фотографию с Нового Года, который он встретил в синем атмосферном свитере и в большой компании.

Было просто..... очень круто 🎅👌🎉🎁☝всем спасибо ! #новогоднийДзюба #сновымгодом2017 Фото опубликовано Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Янв 7 2017 в 12:58 PST

Евгений Чернов развлекался на Доминикане в компании жены, защитника «Зенита-2» Кирилла Костина и его девушки.

Остров Саона 🌴☀️весело провели время с @chernova___irina @kostin_k @smokimokina Видео опубликовано @chernov.e23 Дек 13 2016 в 5:29 PST

Лука Джорджевич вообще назвал начало Нового года временем для перезагрузки.

Time to restart! #davaizenit Фото опубликовано Luka Djordjevic (@usernameluka) Янв 10 2017 в 9:12 PST

Александр Кокорин на отдыхе сфотографировался в футболке с Пабло Эскобаром - колумбийским наркобароном, чем породил еще одну волну всеобщих споров об уместности того, что делает форвард сборной России.

☀️🏝 Фото опубликовано Kokorink9 (@kokorin9) Янв 5 2017 в 7:00 PST

Иван Новосельцев на сборе в Дубае гуляет с павлином. По крайней мере, защитник «Зенита» так думает.

Выгуливаю питомца😎 #ИванНовосельцев Фото опубликовано Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Янв 15 2017 в 1:54 PST

Семья Юрия Жиркова не упустила возможность побывать на первом матче «Зенита» в году. А сын игрока «Зенита» даже пробежался по газону, где только что играл его папа.

Ну конечно многие угадали ,где мы ещё могли быть ☺️ В Дубае мы не просто так , у нашего папы @yuryzhirkov проходят тут сборы ⚽️⚽️⚽️ а мы не упускаем шанса быть рядом с ним 😉 #зенит#послефутбола#сынуля#топтоп👣 Видео опубликовано Инна Жиркова (@innazhirkova) Янв 15 2017 в 12:23 PST

Давно ничего не было слышно о Викторе Файзулине. Но врач сборной России Эдуард Безуглов в своем твиттере рассказал о состоянии полузащитника.