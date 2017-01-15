Регби на пляже, Кросби в дубле. Как начали год игроки «Зенита»
В обзоре соцсетей «Зенита» от «Советского спорта» – павлин Новосельцева, перезагрузка Джорджевича и Кержаков в гостях у Плющенко.
Александр Кержаков вместе с женой сходил на день рождения к сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской.
Андрей Лунев пока что скромно постит свою первую фотографию в экипировке «Зенита».
Вукашин Йованович перед сборами играл с друзьями в пейнтбол.
А уже во время сборов (с основной командой, что важно) продемонстрировал всем, как жмет штангу.
Алексей Евсеев на сборы с основой не поехал, но вряд ли расстроился, ведь «Зенит-2» провел тренировку на льду! По словам Евсеева, занятие посетил сам форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Видимо, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов вдохновился матчем СКА, на который он пришел вместе с Анатолием Тимощуком.
«Зенит», в отличие от своего дубля, играет в регби, а не в хоккей.
Сергей Зуйков рад интересной традиции «Зенита» по приему новичков.
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Доменико Кришито во время отпуска съездил в родную Геную, где сходил на матч «Дженоа» - «Рома». После матча его дети сфотографировались с великим Тотти.
Йоан Молло уже дал первое интервью в «Зените» на русском языке, а в инстаграме освоил самый известный заряд болельщиков сине-бело-голубых.
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А еще пожелал удачи на Кубке Африканских Наций своему другу Пьер-Эмерику Обамеянгу.
Артем Дзюба с небольшим запозданием выложил фотографию с Нового Года, который он встретил в синем атмосферном свитере и в большой компании.
Евгений Чернов развлекался на Доминикане в компании жены, защитника «Зенита-2» Кирилла Костина и его девушки.
Лука Джорджевич вообще назвал начало Нового года временем для перезагрузки.
Александр Кокорин на отдыхе сфотографировался в футболке с Пабло Эскобаром - колумбийским наркобароном, чем породил еще одну волну всеобщих споров об уместности того, что делает форвард сборной России.
Иван Новосельцев на сборе в Дубае гуляет с павлином. По крайней мере, защитник «Зенита» так думает.
Семья Юрия Жиркова не упустила возможность побывать на первом матче «Зенита» в году. А сын игрока «Зенита» даже пробежался по газону, где только что играл его папа.
Давно ничего не было слышно о Викторе Файзулине. Но врач сборной России Эдуард Безуглов в своем твиттере рассказал о состоянии полузащитника.
Восстановление в завершающей фазе... Скоро ждем возвращения!! pic.twitter.com/moPdPBEnXW— Эдуард Безуглов (@adim81) 6 января 2017 г.