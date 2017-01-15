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Регби на пляже, Кросби в дубле. Как начали год игроки «Зенита»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Регби на пляже, Кросби в дубле. Как начали год игроки «Зенита»
Источник: ФК «Зенит»

В обзоре соцсетей «Зенита» от «Советского спорта» – павлин Новосельцева, перезагрузка Джорджевича и Кержаков в гостях у Плющенко.

Александр Кержаков вместе с женой сходил на день рождения к сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской.

Андрей Лунев пока что скромно постит свою первую фотографию в экипировке «Зенита».

Вукашин Йованович перед сборами играл с друзьями в пейнтбол.

Ko preživi pričaće 😂😂🙌🏻🙌🏻🙌🏻🔫🔫

Фото опубликовано Vukasin Jovanovic (@vukasinjovanovic30)

А уже во время сборов (с основной командой, что важно) продемонстрировал всем, как жмет штангу.

🏋🏻🏋🏻😰😰 #preseason

Фото опубликовано Vukasin Jovanovic (@vukasinjovanovic30)

Алексей Евсеев на сборы с основой не поехал, но вряд ли расстроился, ведь «Зенит-2» провел тренировку на льду! По словам Евсеева, занятие посетил сам форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. 

А вот и Кросби подъехал 🏒

Фото опубликовано Алексей Евсеев (@evs_94)

Видимо, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов вдохновился матчем СКА, на который он пришел вместе с Анатолием Тимощуком.

Только СКА и только победа 💪😜🏆#недубаи#кхл#коньогонь#ска#хоккей#

Фото опубликовано Влад Радимов (@radimov02)

 «Зенит», в отличие от своего дубля, играет в регби, а не в хоккей.

День регби 🏉 // It's rugby day! #ГазпромТренировочныеСборы #GazpromTrainingCamp

Фото опубликовано zenit_spb (@zenit_spb)

Сергей Зуйков рад интересной традиции «Зенита» по приему новичков. 

Встретили как надо 😂👍🏻 #zuykov#zenit#сборы

Фото опубликовано Sergey_Zuykov (@zuykov23)

Отказал «Зениту» в 17, хочет в Европу. Что за игрока нашли в ФНЛ для Луческу

Доменико Кришито во время отпуска съездил в родную Геную, где сходил на матч «Дженоа» - «Рома». После матча его дети сфотографировались с великим Тотти.

I miei cuccioli con uno dei giocatori più forti della storia del calcio Italiano

Фото опубликовано Domenico criscito (@domenico8691)

Йоан Молло уже дал первое интервью в «Зените» на русском языке, а в инстаграме освоил самый известный заряд болельщиков сине-бело-голубых.

Follow you dream 🌟✨#ОПДАВАЙДАВАЙ

Фото опубликовано Yohan Mollo (@mollooffficial)

«Подсознательно я философ». Почему Молло – самый необычный новичок «Зенита»

А еще пожелал удачи на Кубке Африканских Наций своему другу Пьер-Эмерику Обамеянгу.

Bro I wish you the best for the African cup @aubameyang97 🙏🏻💙

Фото опубликовано Yohan Mollo (@mollooffficial)

Артем Дзюба с небольшим запозданием выложил фотографию с Нового Года, который он встретил в синем атмосферном свитере и в большой компании.

Евгений Чернов развлекался на Доминикане в компании жены, защитника «Зенита-2» Кирилла Костина и его девушки.

Лука Джорджевич вообще назвал начало Нового года временем для перезагрузки.

Time to restart! #davaizenit

Фото опубликовано Luka Djordjevic (@usernameluka)

Александр Кокорин на отдыхе сфотографировался в футболке с Пабло Эскобаром - колумбийским наркобароном, чем породил еще одну волну всеобщих споров об уместности того, что делает форвард сборной России. 

☀️🏝

Фото опубликовано Kokorink9 (@kokorin9)

Иван Новосельцев на сборе в Дубае гуляет с павлином. По крайней мере, защитник «Зенита» так думает. 

Выгуливаю питомца😎 #ИванНовосельцев

Фото опубликовано Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev)

 Семья Юрия Жиркова не упустила возможность побывать на первом матче «Зенита» в году. А сын игрока «Зенита» даже пробежался по газону, где только что играл его папа.

 Давно ничего не было слышно о Викторе Файзулине. Но врач сборной России Эдуард Безуглов в своем твиттере рассказал о состоянии полузащитника.

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