Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Сибирь
Хоккей  Вашингтон- : -Филадельфия
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ливерпуль
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Чех украл медаль у Шипулина. Михал Крчмар обошел россиянина на финише

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антон Шипулин
Антон ШипулинИсточник: Союз биатлонистов России (СБР)

Антон Шипулин на финишной прямой упустил бронзовую медаль в гонке преследования: на последних метрах он проиграл чеху Михал Крчмару. Золото – у Мартена Фуркада, серебро – у Эмиля-Хегле Свендсена.

После первой стрельбы сразу трое российских мужчин оказались в десятке – обнадеживающий результат, особенно если учесть, что на старте в топ-10 был лишь Дмитрий Малышко, к которому теперь присоединились Евгений Гараничев и Антон Шипулин.

Шипулин, к слову, стартовал только 24-м в полутора минутах от лидера, поскольку в спринте его постигла очередная неудача. После медальной серии из четырех гонок подряд в пяти последних личных дисциплинах Шипулин ни разу не попал в топ-10 – занимал места с 12-го по 24-е. Лишился из-за этого второго места в общем зачете Кубка мира, на которое взошел немец Симон Шемпп.

Перед второй стрельбой снег валил, будто с неба его ссыпали лопатой – это подвело Фуркада, который выигрывал до этого у Свендсена 54 секунды. Француз (будто бы заскучал один далеко впереди) промахнулся дважды. За это время чисто отстрелял не только норвежец, но и наши Гараничев с Шипулиным. Они переместились на третье и четвертое места, а до лидера россиянам осталось меньше полминуты – образцово-показательное преследование в исполнении наших мужчин. Малышко по-прежнему держался в десятке – на восьмой позиции.

Третья стрельба – это снова праздник для российских болельщиков. Фуркад мажет еще раз, Свендсен точен, Шипулин и Малышко – тоже. Вот – первая четверка. Гараничев, увы, отправился на два штрафных круга.

На четвертом рубеже не промахнулись Фуркад и Свендсен. Шипулин настрелял на один штрафной круг – это был его первый промах в гонке. Но даже после прохождения круга Антон остался третьим. Правда, в опасной близости, в пяти секундах,  шел немец Пайффер, а в семи – чех Крчмар. Чех вообще стартовал 29-м: на пять секунд позже Шипулина, отставание которого было 1 минута 27 секунд.

Шипулин совершенно неплох был на лыжне два дня назад в спринте: тогда в третий десяток его отправили три промаха на рубеже, а вот лыжный ход у Антона был пятый среди всех участников гонки. Поэтому надеяться на бронзу в сегодняшнем преследовании можно было вполне. Пайффер, которого так гнали к финишу трибуны, борьбы не выдержал, а вот Крчмар совершил маленькое чудо и на последнем прямой обошел Шипулина, отодвинув его на четвертую позицию. Невероятно обидно!

Фуркад победу, ясное дело, прибрал к рукам, и это его десятый триумф в этом году. Еще только середина сезона, а француз уже близок к тому, чтобы побить рекорд всех времен по количеству побед в одном сезоне. Пока он принадлежит Бьорндалену, который в свои золотые годы смог победить 12 раз.

Кубок мира
5-й этап
Рупольдинг (Германия)
Мужчины
Гонка преследования
12.5 км
Четыре огневых рубежа

1 (1). Мартен Фуркад (Франция) – 33.57,5 (0+2+1+0=3 промаха)
2 (3). Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) – +18,3 (0)
3 (29). Михал Крчмар (Чехия) – +19,5 (0)
4 (24). Антон Шипулин (Россия) – +21,3 (0+0=0+1=1)
5 (4). Арнд Пайффер (Германия) – +24,1 (0+0+0+1=1)
6 (9). Доминик Ландертингер (Австрия) – +38,3 (0+0+1+0=1)
7 (5). Симон Шемпп (Германия) – +39,7 (0+0+0+2=2)
8 (21). Эрленд Бьонтегор (Норвегия) – +41,1 (0+0+1+0=1)
9 (15). Даниель Месотич (Австрия) – +46,7 (0)
10 (22). Андрей Расторгуев (Латвия) – +46,8 (1+0+1+0=2)

14 (6). Дмитрий Малышко (Россия) – +1.02,8 (0+0+0+2=2)
25 (19). Евгений Гараничев (Россия) – +1.32,2 (0+0+2+2=4)
39 (31). Максим Цветков (Россия) – +2.51,8 (0+2+1+2=5)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шипулин занимает третье место в общем зачете КМ после этапа в РупольдингеРоссиянин Антон Шипулин занимает третье место в общем зачете Кубка мира по биатлону после пятого этапа в немецком Рупольдинге.Шипулин, Малышко, Гараничев. Гонка-воспоминание? Колонка Юрия ЦыбаневаШипулин, Малышко, Гараничев. Гонка-воспоминание? Колонка Юрия ЦыбаневаТот самый случай: оптимист скажет, что стакан наполовину полон, пессимист – что наполовину пуст.Гараничев показал лучшее время на лыжне в пасьюте, Хофер стал самым быстрымИтальянский биатлонист Лукас Хофер показал лучший ход во время гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге, Шипулин - четвертыйНа этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоялась мужская гонка преследования. Выиграл ее француз Мартен Фуркад, а россиянин Антон Шипулин стал четвертым.Фуркад первым стартует в преследовании на КМ в Рупольдинге, Малышко - шестым, Шипулин - 24-мСегодня в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге у мужчин пройдет гонка преследования.Малышко в сборной не по блату. В спринте он снова стал лучшим из россиянМалышко в сборной не по блату. В спринте он снова стал лучшим из россиянНа пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге состоялась мужская спринтерская гонка.Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Малышко – шестойПобедителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) стал француз Мартен Фуркад.Антон Бабиков: Надеюсь, большинство людей никогда не испытают таких ощущенийРоссийский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал эпизод в эстафете на пятом этапе Кубка мира. Напомним, спортсмен из РФ ушел на заключительный круг явным лидером, но ему не хватило сил на последний километр дистанции. В результате, на финишной прямой его обошел четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Эмиль Хегле Свендсен.Антон Шипулин: У Бабикова самая большая проблема была сегодня в головеРоссийский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал эпизод со своим соотечественником Антоном Бабиковым в эстафете на пятом этапе Кубка мира. Напомним, спортсмену из РФ не хватило сил до самого финиша и он упустил победу в борьбе с норвежцем Эмилем Хегле Свендсеном.Дмитрий Губерниев: Понятно, что у сборной России не может быть иного финишера, кроме ШипулинаКомментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал итоги в эстафетной гонки на пятом этапе Кубка мира.Почему Шипулин разжалован в рядовые. Колонка Юрия ЦыбаневаПочему Шипулин разжалован в рядовые. Колонка Юрия ЦыбаневаАнтон Шипулин впервые с декабря 2013 года был разжалован из эстафетного финишера, и сборная России упустила победу.Рикко Гросс: Сборная России должна гордиться вторым местом в эстафетеСтарший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс доволен вторым местом команды в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира.Драма в Рупольдинге. Россияне упустили победу в эстафете на финишной прямойДрама в Рупольдинге. Россияне упустили победу в эстафете на финишной прямойМужская сборная России лидировала на протяжении трех этапов в эстафете в Рупольдинге, но на финишном круге норвежцы вырвали победу.Вот это номер! Шипулин побежит вторым в эстафете, финишер – БабиковВот это номер! Шипулин побежит вторым в эстафете, финишер – БабиковСегодня в немецком Рупольдинге стартует 5-й этап Кубка мира по биатлону.Волков, Шипулин, Елисеев и Бабиков выступят в эстафете в РупольдингеСтал известен состав мужской сборной России, которая примет участие в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.5 главных интриг этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге5 главных интриг этапа Кубка мира по биатлону в РупольдингеНачало 2017 года для нашей сборной по биатлону получилось не самым удачным.Александр Касперович: На выступлении Шипулина в Оберхофе сказалось пищевое отравлениеГлавный тренер сборной России Александр Касперович оценил выступление мужской команды на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).Гараничев, Волков и Сливко вошли в состав сборной России на этап в РупольдингеТренерский штаб сборной России назвал состав команды на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия).Шипулин остался на втором месте в общем зачете Кубка мираРоссийский биатлонист Антон Шипулин сохранил второе место в общем зачете Кубка мира по итогам четвертого этапа в Оберхофе.Почему Шипулин ушел в тень? Россияне провели самый неудачный этап в сезонеПочему Шипулин ушел в тень? Россияне провели самый неудачный этап в сезонеМасс-старт в Обрехофе подарил захватывающую борьбу за медали на финишном круге.
Главные новости
Футбол
Дзагоев и Натхо пропустили тренировку ЦСКА из-за травм
Футбол
Юрий Калитвинцев: Погребняк отправится на первый сбор «Динамо»
Биатлон
Мартен Фуркад: Когда ухожу со стрельбища с преимуществом в 10 секунд, меня уже не догнать
Санный спорт
Иванова одержала победу на Кубке мира в Латвии
Футбол
Марко ван Бастен: Расширение чемпионата мира - это отличное решение ФИФА
Лыжный спорт
Легков может быть оправдан из-за ошибок в докладе Макларена
Волейбол
Первый официальный турнир по волейболу на снегу состоялся в Москве
Баскетбол
В Мехико может появиться команда НБА
Биатлон
Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге, Шипулин - четвертый
Футбол
17-летний шведский форвард Исак перейдет в «Реал»
все новости
Антон Шипулин
Антон Шипулинвсе новости