Злой Рамос, свежий Роналду. Почему у «Севильи» мало шансов против «Реала»

Серхио Рамос и Криштиану Роналду Источник: Reuters

«Советский спорт» объясняет, почему «Севилье» будет сложно остановить «Реал» в центральном матче 18 тура чемпионата Испании.

«НА МОЕЙ МОГИЛЕ БУДУТ ДВА ФЛАГА - «СЕВИЛЬИ» И «РЕАЛА»

В четверг эти команды сыграли друг с другом в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча, проходившая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась вничью - 3:3. «Реал» прошел дальше, так как в домашней встрече одержал разгромную победу - 3:0.

Игра в Севилье запомнилась голом защитника «Реала» Серхио Рамоса - воспитанника «Севильи». Забив с пенальти, он подбежал к трибуне за воротами и приложил руки к ушам - ребята, что вы там кричали? После этого Рамос повернулся к фанатам спиной и стал показывать руками на свою фамилию - да, это именно я вам забил! Длилось это несколько секунд. После этого Рамос повернулся к центральной трибуне стадиона и, сложив ладони в районе груди, попросил у болельщиков прощения.

Ramos: "Anneme küfredenler hariç tüm Sevillalılar saygımı hak ediyor. Öldüğümde mezarımda 2 bayrak olacak; biri Sevilla diğeri Real Madrid." pic.twitter.com/F2SdJWVZw6 — De Marke (@demarkesports) 13 января 2017 г.

Ramos lo dio todo por el Sevilla, quiere a ese club y la gente le pita. No tiene que aguantar eso. pic.twitter.com/pIYgBM2kd7 — Real Gómez (@RealGomezRM) 12 января 2017 г.

Рамос извиняется перед болельщиками «Севильи».

После матча Рамос вышел к журналистам и объяснил свое поведение: «На одной трибуне меня освистывали и оскорбляли мою мать. Я не собирался праздновать гол на моем родном стадионе, но те, кто оскорбляют твою маму, не заслуживают уважения. У других зрителей я попросил прощение за празднование».

Также Рамос рассказал, что к «Севилье» по-прежнему относится очень тпело: «Когда меня похоронят, на моей могиле будут лежать два флага - «Севильи» и «Реала». Считаю себя и севильистом, и мадридистом». Нужно отметить: в «Реал» из «Севильи» Рамос перебрался еще в 2005 году. Других команд в карьере игрока не было.

Перепалка Рамоса с трибуной за воротами не прошла бесследно. «Севилья» обратилась в футбольную лигу с требованием дисквалифицирова ть защитника за эти жесты. На сайте клуба сообщается, что своим поведением футболист побуждал фанатов к агрессии. Лига, в свою очередь, направила жалобу на болельщиков «Севильи» в футбольную федерацию Испании. Не остался в стороне и «Реал». На своем сайте он выступил в поддержку Рамоса, отметив: его поведение всегда было образцовым. Как будут наказаны фанаты и Рамос, и будут ли вообще, пока неизвестно.

Ничто не должно помешать Рамосу сегодня вновь сыграть против «Севильи» на ее стадионе. Значит, нельзя исключать новых инцидентов.

Как бы решительно настроенным фанатам «Севильи» пожалеть не пришлось. Рамос теперь мотивирован как никогда. Шутить с ним так - себе дороже, учитывая его умение не только надежно играть в обороне, но и забивать. В футболке «Реала» он забил уже 64 гола! По подсчетам AS, 41 из этих мячей Рамос забил головой. Вот-вот испанец по числу голов обойдет Роберто Карлоса - бразилец забил за «королевский клуб» 68 мячей.

«РОНАЛДУ ГОТОВ ВЕРНУТЬСЯ»

В воскресенье «Севилья» и «Реал» встретятся уже в четвертый раз в этом сезоне. Команда Хорхе Сампаоли не побеждала еще ни разу. Помимо игр в Кубке Испании, она уступила «королевскому клубу в матче за Суперкубок Европы (2:3) в августе прошлого года.

У всех этих матчей есть общая деталь - в них не участвовал Криштиану Роналду. В новогодние праздники ему был предоставлен отдых перед второй частью сезона. В августе он восстанавливался от травмы, которую получил на Евро-2016.

Теперь Роналду сыграет. Об этом сообщил главный тренер «Реала» Зинедин Зидан: «Мы предоставляли Роналду отдых. Но теперь он готов вернуться».

«Севилью» такая новость не может не испугать. Дело в том, что в ее ворота Роналду отправил уже 22 мяча! Нет в мире команды, которую он бы огорчал чаще. В матчах с «Севильей» португалец один раз сделал покер, четыре раза - хет-трик.

Интрига дня: если «Севилья» в этом сезоне от «Реала» без Роналду неизменно получала по три мяча, то сколько же пропустит, когда португалец будет в составе?