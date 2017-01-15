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Адриано завтра станет игроком «Спартака». Последние слухи о трансферах

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Луис Адриано
Луис АдрианоИсточник: Global Look Press

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

«ЗЕНИТ» ЗАМЕНИТ ЮСУПОВА ОЗДОЕВЫМ?

«Зенит» может расстаться с полузащитником команды Артуром Юсуповым, пригласив на его место хавбека «Рубина» Магомеда Оздоева, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Однако, по информации Чемпионат.com, такое развитие событий маловероятно. Оздоев никогда не входил в планы «Зенита»», а Юсупов полностью устраивает главного тренера питерцев Мирча Луческу.

Оздоев и Юсупов провели в этом сезоне по 10 матчей за «Рубин» и «Зенит» соответственно.

«РОСТОВ» ПРОСМАТРИВАЕТ ЗАЩИТНИКА «АТЛАНТАСА»

Официальный сайт литовского «Атлантаса» сообщает о том, что защитник Витас Гашпуйтис находится в Абу-Даби на сборах с «Ростовом». Футболист проходит просмотр в донской команде и уже принял участие в товарищеском матче против «Аль-Хиляля» (4:0).

22-летний Гашпуйтис провел за литовский клуб 94 матча во всех турнирах.

АДРИАНО УСПЕШНО ПРОШЕЛ МЕДОСМОТР ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ В «СПАРТАК»

Чемпионат.com сообщает, что нападающий «Милана» Луис Адриано успешно прошел медицинский осмотр перед переходом из «Милана» в «Спартак». В понедельник, 16 января, бразилец прилетит в Москву в 17:30 рейсом из Милана вместе со своими представителями и в этот же день подпишет контракт с красно-белыми.

ГРИГАЛАВА СТАЛ ИГРОКОМ ТУЛЬСКОГО «АРСЕНАЛА»

Защитник Гия Григалава подписал контракт на полтора года с «Арсеналом» из Тулы. Об этом информирует официальный сайт команды РФПЛ.

Напомним, что Григалава выступал за «Ростов», «Анжи», «Москву», «Волгу», «Крылья Советов». Последним клубом защитника был кипрский «Этникос». За сборную Грузии Григалава провел больше 20 матчей.

«УФА» ПРОСМАТРИВАЕТ ВРАТАРЯ ИЗ «СПАРТАКА»

Вратарь «Спартака-2» Михаил Филиппов находится на просмотре в «Уфе». В нынешнем сезоне вратарь провел за красно-белых 19 матчей в ФНЛ,, пропустил 21 гол.

Напомним, что нынешней зимой «Уфу» покинул вратарь Андрей Лунев, который перешел в «Зенит». 

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