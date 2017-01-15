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Шипулин, Малышко, Гараничев. Гонка-воспоминание? Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Шипулин
Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон ШипулинИсточник: «Советский спорт»

Что это было? Так и просится добавка к заголовку – старая наша биатлонная гвардия исполнила в преследовании воспоминание только о прошлом или о будущем тоже?

Тот самый случай: оптимист скажет, что стакан наполовину полон, пессимист – что наполовину пуст.

Ибо на половине дистанции преследования в Рупольдинге накрыло, да еще в полном объеме, самое натуральное дежавю. Ба, да ведь это те самые Малышко и Гараничев, которые – когда же это было, дай бог памяти? – ну да, в новогоднем Оберхофе 2013-го синхронно, в две пары стремительных ног , сдобренных неправдоподобной меткостью, с могуществом снежной бури выносили прочь любой намек на конкуренцию и в двух гонках кряду оккупировали две верхние ступени пьедестала.

Так мало того. А Шипулин каков?! Когда мы Антона таким в последний раз видели – тоже похожим на всемогущего? Способным припустить из третьего стартового десятка к медальным высотам? Пожалуй, только на чемпионате мира-2015 он одаривал нас таким вот ощущением совершенно безграничных своих возможностей, да все равно все шансы тогда упустил из-за хронической стрелковой небрежности.

…На второй половине нынешней рупольдингской гонки сначала отпал Гараничев. А потом и другие компоненты этого сладкого дежавю превратились в мираж.

Но стоит задержаться и на оптимистической версии в меру наполненного стакана. Ибо ни Гараничев, ни Малышко подобного потенциала в нынешнем сезоне еще не являли. И ходовые качества Евгения, и предельная аккуратность Дмитрия на трех кряду рубежах стали абсолютной и очень приятной новостью.

Проверенная гвардия нашей сборной словно услышала ближе к чемпионату мира призывный звук трубы: «Ваш выход!». И дружно постаралась исполнить свой максимум. Как равные с равными против биатлонных сливок – Фуркада, Свендсена, Шемппа, Пайффера. Улучили, так сказать, удобный момент - пока новички сборной, Бабиков и Елисеев, проходят подзарядку, в которой, непривычные к полносезонным тяготам Кубка мира, наверное, объективно нуждаются.

По большому счету вопрос-то один: в Рупольдинге трое наших гвардейцев выложили свой сезонный максимум – или есть в запасе еще доля нераскрытого ресурса? На кого нам, в конце концов, делать главную ставку на чемпионате мира – на гвардию или на новобранцев? И не выйдет ли, как выходило все последние годы – когда хотели на главном старте сезона как лучше, а получалось даже хуже, чем обычно?

И - самая злободневная конкретика, заставляющая недоумевать: что у Шипулина с финишем?! Из практики самых разнообразных видов спорта известно: когда спортсмен или команда, что называется, не вышли из-под нагрузок, их не хватает на полную игровую или соревновательную программу. Так что происходит с Шипулиным? Какова динамика его кондиций? Антон только набирает(возвращает) свой недюжинный гоночный потенциал – или предъявил в Рупольдинге остатки былого ресурса? А может, характер тренировок отнял у него фирменную финишную резкость безвозвратно?..

Возможно, Антхольц на следующей неделе что-то прояснит. А пока элементарная злость разбирает: ну почему почти безвестный чех Крчмар оказался способен выдать вот такую гонку от и до, реализовав на все 100 свои не самые великие возможностей – а дорогой наш Антон не вспомнишь чтобы исполнил длинную гонку с четырьмя стрельбами без сучка без зазубринки…

Чех украл медаль у Шипулина. Михал Крчмар обошел россиянина на финише


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