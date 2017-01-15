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Редко, но зато как метко! 12 убойных автоголов в хоккее

Андрей Ефимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Редко, но зато как метко! 12 убойных автоголов в хоккее
Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

В пятницу, 13 января, голкипер «Римуски Ошеаник» Джимми Лимэй порадовал болельщиков команды гостей. В домашнем матче чемпионата QMJHL против «Гатино Олимпикс» вратарь отметился весьма курьезной шайбой. «Советский спорт» решил вспомнить еще несколько забавных моментов, в которых шайба залетала совсем не в те ворота.

Вадим Кудако
Защитник «Северстали» Вадим Кудако решил сделать передачу за спиной своего же голкипера Сергея Магарилова.


Илья Ковальчук
Форвард «Нью-Джерси» Илья Ковальчук отдал не самый удобный пас на нападающего «дьяволов» Адама Хенрика, но его партнер споткнулся… .

Григорий Панин
Защитник ЦСКА Григорий Панин, в попытке перехватить шайбу, отправляет ее рукой в свои ворота.


Виктор Хедман
До Панина подобным приемом воспользовался защитник «Тампы» Виктор Хедман.


«Автомобилист»
Хоккеисты «Автомобилиста» Станислав Романов, Игорь Устинский и Константин Волков удачно вписались в игровые схемы магнитогорского «Металлурга», забросив три шайбы в собственные ворота.


Райан О’Бирн
Защитник «Монреаля» Райан О’Бирн опередил всех, красиво убрал шайбу и … забыл про пустые ворота.


Кайл Куинси
Защитник «Нью Джерси» Кайл Куинси красиво завершил атаку «Сан Хосе» броском в собственные ворота.


«Тампа-Бэй Лайтнингс»
Отличную комбинацию провели игроки «Тампа-Бэй», удивив даже собственного вратаря Бена Бишопа.


Хотя, надо признать, Бишоп и сам может сыграть красиво…


Джейми Макбэйн
Настоящий шедевр сотворил защитник «Каролины» Джейми Макбэйн. Остается только посочувствовать голкиперу «Харрикейнз» Джастину Питерсу.


Патрик Лайне
Форвард «Виннипега» Патрик Лайне отличился со знаком минус в матче с «Эдмонтоном». Зато как!


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