Физрук тащит аутсайдера чемпионшипа со дна. Невероятная история тренера в Англии

Неизвестно, о чем думали в «Ротерхэме», доверяя команду тренеру по физподготовке, но при нем турнирная ситуация перестала быть безнадежной.

Героя зовут Пол Уорн, и вы вряд ли о нем знаете. А его история жизни выглядит любопытной.

Этот человек в английской премьер-лиге никогда не играл. Зато для скромного «Ротерхэма» он стал легендой. В составе «мельников» уроженец Норвича впервые появился в 1999 году после перехода из «Уигана». За шесть лет, проведенных в команде, он дошел с ней от третьего английского дивизиона (ныне лига 2 – Прим.ред.) до первого, который ныне и называется чемпионшипом. В 2005-м Уорн покинул «Ротерхэм», но вернулся туда через четыре года. К тому времени клуб докатился обратно до лиги 2.

Игроком ему не удалось вернуть «мельников» в высшие дивизионы, и в мае 2012 года, когда Полу исполнилось 39 лет, он решил завершить карьеру и стать тренером. Причем первые шаги в этом направлении он сделал годом ранее. С марта по апрель 2011-го Уорн вместе с Энди Лидделлем делил обязанности главного тренера после ухода Ронни Мура (он и вывел «Ротерхэм» в первый дивизион в 2001 году, когда Пол там играл). Потом «мельников» возглавил Энди Скотт.

При нем Уорна можно было называть играющим тренером. Сайт «Ротерхэма» отмечает: «При Скотте Уорн сыграл большую роль в работе с молодыми игроками и резервистами, а также взаимодействовал по вопросам физической подготовки». Об увлеченности тренерскими делами говорит и статистика его игр за сезон 2011/2012 – три во всех турнирах. Всего за клуб он сыграл 292 матча и забил 34 гола.

В апреле 2012 года главным тренером «Ротерхэма» стал Стив Эванс. На следующий сезон он включил Уорна в свой штаб специалистом по физподготовке. Им хватило пары лет, чтобы клуб поднялся обратно из лиги 2 в чемпионшип.

Два следующих сезона «мельники» заканчивали на 21-й позиции – последней перед зоной вылета. В текущем команда рухнула на самое дно и уже сменила двух главных тренеров, с которыми в 19 турах одержала одну победу и потерпела 14 поражений. Всего после ухода Эванса в сентябре 2015-го (из-за разногласий с руководством «Ротерхэма») футболистов тренировали пять разных специалистов. 28 ноября шестым стал Уорн, который все это время оставался в штабе.

