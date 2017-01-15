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Эдуард Николаев: Я не собираюсь на этом останавливаться

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"КАМАЗ-мастер"
"КАМАЗ-мастер"

Победитель ралли-рейда «Дакар» из команды «КАМАЗ-мастер» поделился своими эмоциями после финиша.

Эдуард Николаев из команды «КАМАЗ-мастер» на своем грузовике с номером 505 быстрее остальных проехал 12 этапов легендарного ралли-рейда «Дакар». «Советский Спорт» первым поговорил с гонщиком.

- Какие эмоции испытывает победитель? Это для вас уже не первый золотой «бедуин».
- На самом деле предыдущая победа уже забылась – три года назад это было. После этого было серебро, была бронза, но, тем не менее, первое место есть первое. Сегодня провел первую ночь в качестве победителя в зачете грузовиков. Еще, наверное, не совсем все осознал. Проснулся с ощущением, что куда-то надо бежать, что-то делать. А вроде уже и не надо. Последние дни мы были настолько настроены на результат, на победу, что была сверхконцентрация, сосредоточенность. Сейчас ощущение, что что-то у нас отняли. Бац, и все! Мы сделали свое дело. Но настроение на позитиве. Еще утро, а из дома уже много писем: от близких, родных, партнеров команды.

- Какие выводы сделали для себя по итогам гонки?
- Для себя вижу, что могу конкурировать с соперниками. Была борьба, была очень интересная гонка. Результат не просто вывалился откуда-то. Не было такого, что кто-то сломался и ты везешь это время до финиша. Борьба шла до последних этапов. Нельзя было не то что автомобиль сломать, даже колесо пробить. При этом необходимо было конкурировать, быстро ехать. Я рад, что я с этим справился. Рад, что смог победить. Мы все победили: я, мой экипаж, ночные механики, которые тоже настроились на победу. Они качественно обслуживали машину – никаких остановок на спецучастках. Машина собралась дома с голой рамы идеально, проехала весь маршрут и до сих пор готова биться. Если бы были те отмененные спецучастки, она бы и их без проблем прошла. Я доволен результатом команды, результатом Дмитрия Сотникова – это дебют его экипажа на подиуме «Дакара». Рад, что мы не подводим наших аксакалов, наше старшее поколение.

- Аксакалы что-то советовали по ходу гонки?
- Конечно, советовали. Наш главный старожил, Владимир Геннадьевич Чагин, не просто руководитель команды, но и бывший пилот. Он, как никто, может подсказать точно, правильно, надежно уверенно. Мы победили во-многом благодаря ему. Он нас научил доводить и автомобили и дело до конца, делать это красиво.

- Гонка складывалась сложно. Таблица менялась каждый день. Когда появилась уверенность в победе?
- Уверенность всегда присутствует. Уверенность в себе. Но автомобильный спорт – это пятьдесят на пятьдесят от водителя и от автомобиля. Если я в себе был уверен на все сто за день до финиша, когда оставалось проехать всего 65 километров спецучастка, то за автомобиль никто не может поручиться – это техника. Нельзя гарантировать на сто процентов. Так что, уверенность в победе появилась только при пересечении финишной черты последнего лиазона, который протянулся на 700 километров.

- Можно ли сравнить эту победу, эту гонку с 2013 годом, когда вы победили в первый раз в роли пилота?
- На самом деле сложно сравнивать две эти победы. Тогда гонка сложилась своеобразно. Там тоже была борьба. Но за 5-6 дней до конца уже было преимущество, которое нужно было везти на финиш и не растерять – как хрустальную вазу. Это преимущество как-то сформировалось, хотя в том году у меня не было ни одной победы на этапах. Я был вторым, третьим, пятым. Но соперники теряли больше. И у меня получилось первое место. Вся команда тогда отлично выступила: первое, второе, третье и пятое место. Тогда была немного другая задача – коллектив работал на то, чтобы сохранить первую строчку. В этом году нужно было бороться до последнего дня, причем, не только с Рожером Де Роем, но и с нашими ребятами.

- То есть, борьба внутри команды тоже есть?
- Это отличная, правильная и справедливая внутрикомандная борьба. Нам никто не ставит задачи, мол, Николаев должен приехать первым, Сотников – вторым, Мардеев – третьим. Нет. Каждому дается возможность победить. Нас никто не ограничивает. Но руководитель подвел к это так, чтобы не было случаев, как в Формуле-1, когда Льюис Хэмильтон с Росбергом могут подрезать друг друга, бить на трассе. У нас такого нет и никогда не будет. Иначе будут строгие выводы вплоть до исключения из команды. Если борьба идет, она тактическая. Мы делаем это воспитанно.

- Эта победа уже третья, если считать 2010 год, когда вы были механиком у Чагина. Что мотивирует двигаться дальше?
- Дальше очень интересная работа – новый проект. Не совсем новый, правда, - эпоха «Шелкового пути». Наше соревнование – можно его так назвать. Туда тоже приезжают именитые соперники. Там мы едем на новых автомобилях, узлах, агрегатах, которые испытываем для «Дакара». Я в команде работаю испытателем – с большим интересом. Какие-то новшества обкатываю именно я. В прошлом году мы испытывали совершенно новый автомобиль – капотной модификации. Это наша изюминка. По приезду плотно им займемся – будем готовить к победам. Видим, что автомобильный спорт не стоит на месте – мы тоже хотим двигаться вперед – будем строить новые автомобили. Хотим проехать следующий «Дакар» достойно. Желательно на чем-то новом. Если команда доверит новинку нашему экипажу, буду очень рад. Да и так есть к чему стремиться. Владимир Чагин – семикратный победитель «Дакара» все-таки. Я тоже не собираюсь на этом останавливаться.

- Скажите что-нибудь своим поклонникам, которые на протяжении всех новогодних праздников не отрывали глаз от телевизоров?
- Знаете, когда спортсмен победил, у него появляется много поклонников. Они проявляются, когда он перестает побеждать – проваливается. Хотел бы пожелать огромного здоровья и сказать спасибо тем ребятам, тем поклонникам, которые верили в наш экипаж, в нашу команду, в меня, даже в те три года, когда не получалась брать золотого «бедуина». Удачи всем, кто верил и верит в нас. Нам это очень помогает – мы видим, как болеет вся страна, республика Татарстан, КАМАЗ. Спасибо!

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