И снова Запад. Кубок вызова опять выиграла сборная Запада

- Это будет не матч выходного дня, а битва за Кубок, - уверял накануне Кубка вызова главный тренер сборной Запада Борис Миронов, вице-чемпион Олимпиады-98 в Нагано, ныне возглавляющий «Красную Армию».

Напомним, Кубок вызова – это матч звезд МХЛ между сборными Западной и Восточной конференций чемпионата МХЛ. Отнюдь не шоу с градом голов и зачастую двузначным счетом, как в КХЛ. Это сшибка, в которой никто не желает уступать. С силовой борьбой, где льется кровь.

С этого сезона у молодых появился дополнительный стимул показать товар лицом – четверка участников Кубка вызова, которых отбирает специальная комиссия, сыграют через неделю в Матче звезд КХЛ. Там же, в Уфе.

Теперь матчем за Кубок вызова открывается Неделя звезд хоккея, где никто не забыт, даже женщины. Теперь они в фокусе хоккейного внимания – после бронзы молодежного чемпионата мира.

- Такой формат выгоден всем, - отметил управляющий директор МХЛ Алексей Морозов, по совместительству президент возрожденных «Крыльев Советов». – Первый раз такое в мире, когда все объединено. Мы стимулируем ребят, комиссия отберет самых достойных. Будем и в дальнейшем придумывать бонусы.

В комиссию вошли мэтр тренерского цеха, ныне консультант тренерского штаба сборной России и друг «Советского спорта» Владимир Юрзинов, бывший капитан сборной России Алексей Яшин. Они вышли на символическое вбрасывание. А можно было пригласить и героя МЧМ-2017 в Монреале и Торонто Кирилла Капризова, занявшего место на трибуне.

Его потенциальный одноклубник и тезка Цулыгин из местного «Толпара» капитанил в команде Востока. А на Западе литера «К» (заметьте, буква наша, не латинская) оказалась на свитере Андрея Алтыбармакяна из питерских «Серебряных львов», ставшего главной фигурой рандеву.

Именно он открыл счет, добив шайбу с пятачка после дальнего броска. Два периода номинальные гости доминировали, но в третьем Восток, ведомый лучшим снайпером лиги Антоном Ковалевым и его одноклубником по «Омским ястребам» Артемом Манукяном, восстановил равновесие.

Заполненные под завязку трибуны ревели от восторга, когда вошедшие в раж соперники обменились зубодробительным и силовыми приемами. В итоге они доигрались до буллитов, в которых последнее слово осталось за Алтыбармакяном.

Кубок вызова в шестой раз уехал на Запад, у Востока осталось две победы.

Капитаны команд, Ковалев, также красноармеец Павел Подлубошнов, в пятницу сыгрвший за ЦСКА против «Сибири», стали теми счастливчиками, которые сыграбт в Матче звезд КХЛ.

- А раздевалке на Матче звезд хотел бы сесть между Ковальчуком и Дацюком, - признался Алтыбармакян. – Тренировки СКА в Питере не вижу, потому что мы базируемся в «Юбилейном». Еще мне нравится Шипачев, а раньше следил за Радуловым.

- Следующая неделя звезд может состояться на Дальнем Востоке, ведь там будет проводить сбор олимпийская команда перед Играми в Корее, - предвосхитил развитие событий глава правления МХЛ, первый президент КХЛ Александр Медведев.

Восток – Запад – 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1). Голы: Ковалев – Алтыбармакян (2).



