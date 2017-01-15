Смотрите, как девушки из бронзовой сборной поют гимн России в аэропорту! (видео)

Сегодня женская сборная России, завоевавшая бронзовые медали молодежного чемпионата мира, вернулась из Чехии домой.

Бронзовые медали в составе сборной России завоевали…

Вратари

Валерия Меркушева, Диана Фархутдинова.

Защитники

Анна Савонина, Анна Климкина, Светлана Боброва, Дарья Зубок, Нина Пирогова, Елена Проворова, Алина Орлова, Мария Кузнецова

Форварды

Маргарита Дорофеева, Полина Болгарева, Виктория Кулишова, Мария Надеждина, Елена Мезенцева, Татьяна Шаталова, Оксана Братищева, Дарья Белоглазова, Алена Старовойтова, Елизавета Роднова, Екатерина Добродеева, Ольга Широкова.

Как складывался турнир?

В первом матче сборная России уступила американкам со счетом 1:6. Как потом окажется, сборная США не проиграет ни одного матча на чемпионате мира и возьмет золото, победив Канаду в финале (3:1).

Во втором матче россиянки уступили Канаде (2:4). Но потом была победа над Швецией по буллитам (2:1), а также выигрыш у Чехии (2:0).

В этом материале я рассказывал о том, как сложился четвертьфинал Россия – Чехия (2:0) на молодежном чемпионате мира среди девушек (до 18 лет).

В двух словах, в концовке вспыхнула массовая драка, по итогам которой директорат ИИХФ дисквалифицировал Оксану Братищеву и Нину Пирогову, поэтому они сегодня не сыграют в полуфинале против сборной США. Кроме того чешские зрители освистали российский гимн.





Но девушки взялись за плечи и сами спели национальную святыню, а это всколыхнуло всю страну.

Полуфинал против США – 0:6, без вариантов.

В бронзовом матче решалось все. Если в двух словах, то Швеция нам мало в чем уступала:

32-32 по броскам;

12-14 по штрафным минутам.

Но у России гениально сыграла вратарь Валерия Меркушева, сделав 32 сэйва. В третьем периоде бронзовый гол забила 15-летняя Елена Проворова. А за 40 секунд до конца матча вторую шайбу в шведские ворота отправила Дарья Белоглазова.

Подробнее о девушках вы можете прочитать здесь. Мы совместно с ФХР приготовили досье на каждую хоккеистку бронзовой сборной России:

И вот в аэропорту девушки снова спели гимн России – на бис. Надо сказать, что эта бронзовая медаль МЧМ стала лишь второй в истории нашей женской сборной.